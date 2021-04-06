Зачем взрослые покупают раскраски, ароматические масла и ягоды годжи

Не так давно две закадычные подруги - американские юмористки Кейт Берлант и Жаклин Новак - запустили шоу Poog. Где размышляют на главную тему, поглотившую нас за последний год – и нет, это не тема коронавируса. Йога-коврики и асаи-боулы, нефритовые роллеры и ароматические свечи, душистое мыло и волшебные кристаллы – индустрия велнес, которая и до этого чувствовала себя неплохо, благодаря коронавирусной инфекции разрослась до исполинских размеров. Рассказываем, что за этим стоит.

Комикессы начинают каждое шоу с серьезной темы - как правильно практиковать осознанность и с какой асаны лучше начать утро. Но понемногу все скатывается в шоу абсурда – в которое по сути превратилась наша жизнь. Где велнес – одна из попыток в этом абсурде как-то разобраться.

Но что такое индустрия велнеса? Термин охватывает широкий спектр ритуалов, продуктов, книг и статей. Раскраски с мантрами, очищенный сок, трансцендентальная медитация, применение улиточной сыворотки, покупкa Peloton, переход на овсяное молоко, переход на угольную воду, упражнения Кегеля, сидячие ванны, цитрусовые диеты, поддержание кетоза, тренировки hiit, галотерапия, ароматерапия, разговорная терапия, регрессионная терапия прошлых жизней, микродозирование ЛСД, интуитивное голодание, избегание синего света, поиск красного света, полоскание горла гималайской солью... Список можно продолжать бесконечно. Даже самый ярый скептик хотя бы раз в жизни из него что-то пробовал – будь то нефритовые роллеры, скребки гуа-ша или попытка испытать сенсорную депривацию. В одном из докладов подсчитано, что за прошедший год индустрия оздоровления выросла до 4,5 триллионов долларов, а темпы роста составляют 6,4% в годовом исчислении. Отличный пример – лайфстаил бренд Goop Гвинет Пэлтроу (который и дал чудаковатое название подкасту). Goop вырос из имейл-рассылки 2008 года в конгломерат стоимостью 250 миллионов долларов, включающий в себя шоу Netflix, конференции, кулинарные книги, цифровое издание и линию косметических продуктов (с теми самыми свечами с запахом вагины, магическими кристаллами и ароматическими маслами от стресса, вампиров, усталости, депрессии и врагов).

Стремление к альтернативным формам медицины не ново, это обыкновенное знахарство, существующее примерно столько же, сколько и человек. Раньше оно было единственной доступной формой медицины.

А то, что мы называем эко-туризмом, было распространено еще в начале 20 века. Впрочем, тогда это назвалось колониализм, но не будем вдаваться в детали. Поездки "на воды", распространенные среди русской интеллигенции в конце 19 века – еще одна попытка лечения, совмещенного с отдыхом. Кочевые народы, если задуматься, практиковали велнес с рождения – отсюда возрождение сакских бань, лечение койдын май и кумысные санатории.

Но чем современный велнес отличается от практик предыдущих поколений? В его основе - индивидуалистская форма. Забота о "собственном я" вышла на первый план и стала основой современного общества. Selflove – одна из самых обсуждаемых тем соцсетей, книг по самопомощи и сессий у психотерапевтов. Хорошее самочувствие – это идея о том, что если с достаточной долей усердия работать над своим телом и умом, внутренний мир заиграет новыми красками, а вместе с ним и остальные сферы жизни. Это может сбить с толку, когда видишь, как много внимания придают понятию “забота о себе”. Труднее всего его адаптировать обществам с коллективистским устройством - странам бывшего соцлагеря. В Европе и Штатах это движение было заметным в феминистской и правозащитной деятельности с 60-х годов, выдвигалось такими радикальными мыслителями как Одре Лорд и Белл Хукс. Их идея самосохранения подчеркивала заботу о своем теле в обществе, которое одновременно отвергает и подвергает опасности. Но даже тогда феминистки и правозащитники представляли идею самозаботы, как коллективный акт. Сегодня же wellbeing – абсолютно индивидуалистский процесс.

Почему это движение разрослось до таких монструозных масштабов? Все, что мы переживаем сегодня – новинка для каждого из нас. Неважно, будь ты президент страны, миллиардер-филантроп из Америки или школьник на юге Казахстана. Когда официальная медицина не в состоянии дать положительный (читай, нужный нам) ответ, в силу вступает нетрадиционная медицина. Она не дает четких рекомендаций или гарантий - но именно это нас и привлекает. Ведь если онколог или пульмонолог покачает головой, глядя на снимок компьютерной томографии, иглоукалыватель из кабинета китайской медицины всегда скажет, что шанс есть. А мы хотим верить, что чудеса случаются.

Это стремление к индивидуалистской культуре самопознания и самоисцеления показывает, насколько одинокими мы оказались в прошедшем году. Лишенные классического формата общения, мы сократили свои социальные круги, отрезав казуальные контакты – это случайные знакомые в баре, приветливые бариста в бизнес-центре, друзья друзей, которых встречаешь на городских мероприятиях. Ценность этих контактов может считаться мизерной, но она есть, и для нашего мозга - важна. Лишенные привычной "прослойки", которая служила своеобразным вызовом для нашего мозга, мы не стали чувствовать себя более одинокими, нет. Но посторонние внешние контакты, которые когда-то были частью повседневной рутины, начали восприниматься как нечто сложное, требующее усилий. И раз мы не можем направить эти усилия вовне, мы направляем их вовнутрь.

Нетрадиционная медицина безвредна до определенных пределов. Никто не пострадает от ежедневных медитаций или приготовления смузи-боулов. В то же время, лечение того же ковида рецептами калифорнийского гуру солнечной энергии может сослужить плохую службу не только вам, но и окружающим.