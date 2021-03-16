Зачем нам нужны ритуалы и суеверия?

Все мы сталкивались с суевериями и ритуалами, связанными с ними. Встав не стой ноги, человек может быть не в духе весь день. У одного есть счастливая одежда, у другого – счастливый путь до работы. Разберемся, зачем нам нужны ритуалы, и чем они обусловлены.

В качестве ритуала может выступать что угодно – конкретных правил нет. Главный критерий – ритуал не подразумевает импровизаций: это конкретная устоявшаяся последовательность, которая, как нам кажется, может повлечь за собой какие-то события или, наоборот, предостеречь нас от них. Появление ритуалов и суеверий объясняется недостатком знаний у предшествующих поколений. Не имея возможности выстроить причинно-следственные связи, они приписывали всему магические свойства. С точки зрения эволюции, склонность к суеверным ритуалам – один из инструментов естественного отбора. Обычно, совершая неверные действия и сталкиваясь с их последствиями, человек не повторяет свою ошибку вновь. При ритуалах же мы постоянно выполняем одно и то же действие, даже если оно уже приводило к негативным последствиям.

Вера в ритуалы связана с магическим мышлением – человек видит себя центром Вселенной и верит, что способен оказывать влияние на окружающий мир. Обычно это присуще детям до 5 лет, но часто перетекает и во взрослую жизнь. Любые неопределенности вызывают у нас стресс. Психика прибегает к магическому мышлению как к защитной реакции, создавая иллюзию, что всё – не просто так. Мы успокаиваем себя тем, что, осуществив определенный ритуал, исключим возможность нежелательного итога. Ритуалы подкрепляются и различными когнитивными искажениями: селективным восприятием – когда мы замечаем только то, что хотим замечать, или предвзятостью к негативным последствиям – мы акцентируем внимание на отрицательных моментах в случае, если ритуал не был выполнен. Эффект Розенталя – еще один психологический феномен, объясняющий склонность к ритуалам, наша вера в их результативность определяет поведение. Проще говоря, мы сами выстраиваем те события, которые ожидаем получить.

Выполнение ритуалов – один из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Компульсии (ритуалы) выступают в качестве защитного механизма от обсессий (навязчивых мыслей). Эти иррациональные действия успокаивают, но в то же время значительно усложняют жизнь больным ОКР – они могут по несколько раз мыть руки, проверять, закрыта ли дверь и выключены ли приборы.

Суеверия влияют на формирование наших потребительских привычек, выступая в качестве инструмента эвристики – они показывают простейшие стратегии мышления при принятии решений. Согласно исследованиям, склонность к суеверным ритуалам может сигнализировать о предрасположенности к азартным играм, инвестициям в акции и подверженности большему влиянию рекламных инструментов. К выполнению ритуалов зачастую склонны спортсмены и спортивные фанаты. Согласно исследованиям, 4 из 5 спортсменов заявляют о наличии у них особых ритуалов перед игрой. Суеверия в спорте – плацебо от неопределенности. Они способствуют снятию напряжения и, как следствие, демонстрации лучших результатов. Так, баскетболист Майкл Джордан под форму 'Chicago Bulls' надевал шорты команды 'North Carolina Tar Heels', в которых в 1982 году начал свою карьеру, а теннисистка Серена Уильямс не меняет носки в ходе игры и завязывает шнурки определенным образом.

Массовые устоявшиеся ритуалы, вроде свадеб и похорон, тоже связаны со стрессом. Чем морально тяжелее человеку пережить событие, тем сложнее и внушительнее ритуал. Суета помогает переключить внимание. В ритуалах нет ничего плохого, если они позволяют испытывать меньше беспокойств. Если фраза "халява приди", которую студент выкрикивает в окно, поможет ему справиться с сессией – пусть, главное – не перейти черту, когда день из обычного превращается в "плохой" только потому, что вы не успели совершить определенные действия.