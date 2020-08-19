За кем следить в Instagram: страницы тревел-фотографов Казахстана

Природу Казахстана называют бескрайней, могущественной и самое главное – красивой. Горы, степи, пустыни, озера и реки – лишь малая часть ландшафта страны. К сожалению, огромные расстояния не позволяют свободно любоваться этими красотами в полной мере. В этом случае на помощь приходят местные тревел-фотографы. Это люди, которые посвятили свою жизнь попыткам заснять эту природу и дух путешествия. Мы поговорили с фотографом Ильясом Аубакировым и попросили выбрать пять любимых аккаунтов его коллег.

@olga_kulakova_photography

Одна из самых талантливых фотографов в Казахстане. Неустанно ставлю ее в пример, когда заходит разговор о пейзажной фотографии в Казахстане. Особое внимание хочу уделить ее упорству и стойкости. Удивляюсь тому, как далеко она готова пойти рад качественной фотографии. Всегда говорю, что это именно тот формат outdoor-фотографии, к которому я, пожалуй, хотел бы когда-нибудь приблизиться.

@photosafari.kz

Ребята из photosafari.kz делают очень красивые и качественные коммерческие проекты. После просмотра из работ просыпается такая неподдельная гордость. Ведь это местный контент и хочется сказать – “наши тоже могут”.

@evgenykonivets

Я поражаюсь тому, как круто Евгений снимает звездное небо. За это уважаю его работы и благодаря его работам, я ловлю себя на мысли, что хочу купить широкоугольный объектив и звездный датчик для фотографии.

@dots_foto

Нередко замечаю его фотографии во многих пабликах и страницах про Алматы и природу города. Больше всего мне в них нравится естественность, неподдельность. Сейчас, в век чересчур коммерческой отретушированной фотографии, ее многим не хватает. Больше всего меня радуют цвета – спокойные, приятные и настоящие.

@wake.up.max

У творчества Максима есть уникальная особенность – показать "обычное" место под необычным ракурсом и это очень круто. Далеко не каждый имеет смелость посмотреть на вещи под другим углом, при этом выжимая максимум из возможного.