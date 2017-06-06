За кем следить в Instagram: любимые фотографы редакции
Текст: Илья Юн
Фотография – неотъемлемая составляющая современного медиа-пространства. Технологическое новшество 19-го века с течением времени стало полноправным элементом повседневной жизни. Если раньше люди пытались запечатлеть воспоминания, сейчас камера – средство самовыражения. Фотография вышла на уровень искусства, где есть свои мэтры, классика, авангард и андерграунд. Редакция BURO. выбрала своих любимых современных фотографов, чьи работы не так популярны в соцсетях.
@sasha_lytvyn
@pinkhassov
@bang.sanghyeok
@mild.moon
@turkinafaso
@wkrantz
@spathumpa
@chadwicktyler
@kastrinakisst
@timronca
@ioestreet
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