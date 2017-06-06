За кем следить в Instagram: любимые фотографы редакции

Текст: Илья Юн

Фотография – неотъемлемая составляющая современного медиа-пространства. Технологическое новшество 19-го века с течением времени стало полноправным элементом повседневной жизни. Если раньше люди пытались запечатлеть воспоминания, сейчас камера – средство самовыражения. Фотография вышла на уровень искусства, где есть свои мэтры, классика, авангард и андерграунд. Редакция BURO. выбрала своих любимых современных фотографов, чьи работы не так популярны в соцсетях.