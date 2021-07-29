За кем следить в Instagram: аккаунты шеф-поваров

Шеф-повар не столько готовит, сколько придумывает. Его заслуга не тонко нарезанные помидоры, а правильный выбор сорта, уровень солености, положение на тарелке и миллион других мелких деталей. В мире готовки они главные визионеры. Выбрали пять современных шефов, которые делятся своей профессией в Instagram.

Панк и рок-звезда в вылизанном и претенциозном мире готовки – Мэтти Мэтисон. Он, как прилежный ученик, обучался в кулинарной школе. Но бросил ее за несколько недель до выпуска и отправился в тур с группой. Затем работал в разных ресторанах, пока не открыл свой. Его образ и взрывной характер обеспечили Мэтти популярность в сети. Сейчас он активно развивает свой YouTube канал.

Брэд стал популярен благодаря сайту Bon Appetit и своей рубрике It’s Alive. К сожалению, Bon Appetit на фоне сомнительных скандалов развалился, и все звездные шефы остались без работы. Брэд быстро спохватился и начал работать над личным брендом. В Instagram он постоянно выкладывает кадры с поездок на фермы, хозяйства и прочие прелести мира готовки.

Рой Чой прославился благодаря фильму “Шеф” (2014) с Джоном Фавро. На площадке они стали близкими друзьями с Фавро и вместе сняли уже несколько сезонов The Chef Show для Netflix. Именно Рой научил Джона готовить те самые легендарные сэндвичи “кубанос”. Однако, Instagram Рой посвятил не только еде. Он, например любит выкладывать фотографии своей собаки.

Рене Редзепи самый именитый и заслуженный шеф из всей подборки. Его ресторан Noma обладает двумя звездами Мишлен. Несмотря на успех, Рене не стесняется экспериментов, напротив – это его главная “фишка”. Карамелизированные кузнечики, замаринованные личинки, засоленные листья магнолии – здесь это норма.

Несмотря на наличие собственного шоу на Netflix (Restaraunts On The Edge), Деннис Прескотт наименее известный их пятерки. Зато его Instagram определенно самый красивый. Помимо готовки, Деннис посвящает огромное количество времени свету, выкладке и эстетике.