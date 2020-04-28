За кем следить в Instagram: 6 алматинских аккаунтов про архитектуру

Мы уже делали несколько подборок в Instagram от разных экспертов. Юло Хан рассказала о дизайне, Балжан Бекенова – о музыке. На этот раз речь пойдет об архитектуре. Мы связались с Бекзатом Аманжолом, основателем местной студии авторского дизайна Level Studio. Бекзат выбрал шесть любимых страниц об архитектуре, посвященных любимому Алматы.

Сторонний проект Бекзата, где он делится своими скетчами. Большинство их них – это зарисовки интересных, необычных и любимых зданий родного города. Каждый скетч можно выкупить (в паспарту и рамке) за 15 000 тенге.

Это аккаунт производителей керамической плитки ручной печати алматинского производства. Над плиткой команда экспериментирует с 2017 года – сейчас у них получатся создавать локальный продукт высокого качества с уникальным дизайном.

Тема модульного строительства была актуальной для каждого советского города. Идея никуда не делась, и Mobilar – это проект по производству модульных домов. Архитекторы создают красивые и доступные проекты зданий, что и по сей день остается важным для Алматы.

Команда Urban Forum Kazakhstan уже несколько лет занимается вопросами урбанистики и соучаствующим проектированием по всей стране. За это время команде удалось реализовать десятки проектов. Один из последних – работа над безопасными школьными маршрутами, в этих проектах урбанисты составляют карту маршрутов – пытаются сделать их безопаснее для школьников.

Не все знают, что Борис Климов – архитектор по образованию. Талантливый скульптор и близкий друг Бекзата, сейчас занимается созданием объемных, легких скульптур. Один из последних проектов был “на злобу дня” – маска чумного доктора из бумаги.

Бекзат считает, что Dstudio – самая продвинутая архитектурная студия в Казахстане. Это хороший пример потомственной деятельности и симбиоза разных поколений. Их портфолио включает проекты: Go!Cafe AFD, отель Corsco в городе Карловы Вары, офис компании Алмалы и другие.