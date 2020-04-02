Апрель – месяц, когда человек впервые полетел в космос. Это шаг, который позволил человечеству встать на новый рубеж. Поэтому мы хотим неформально посвятить апрель покорению космоса. Собрали небольшую подборку с интересными Instagram-страницами про космос. Нашли действующих и бывших астронавтов, астрофотографов и даже страницы, посвященные космической технике.

@ astro _ ricky

Это личная страница астронавта НАСА Ричарда Арнольда. Этот человек совершил два полета и в общем провел в космосе 209 суток. Первый прошел в 2009 году на шаттле “Дискавери”, второй в 2018 году на корабле “Союз МС-08”. На своей странице Ричард делится эффектными фотографиями Земли из космоса. Астронавт не пытается обучать своих подписчиков и его лента – это скорее романтика и вдохновение. Ждем третьего полета!

@ marscuriosity

Curiosity – это небольшой планетоход, который в 2012 году приземлился на Марс. Изначальная миссия должна была продлиться два года, но впоследствии ее продлили на неопределенный срок. По сей день Curiosity ездит по поверхности “красной планеты” и собирает новую инфомацию. На странице @marscuriosity делятся фотографиями, которые НАСА получает от планетохода.

@ pilot _ astro

Томас – пилот самолета Boeing 737 и это его основная работа. На этом стремление к небу не закончилось. Основное увлечение Томаса – астрофотография, на своей странице он делится последними работами. Можно проследить за всем процессом: от работы установки, вплоть до обработки фотографий.

@ nightsky

Nightsky – это одна из самых крупных/популярных страниц про космос в Instagram. Она работает скорее как агрегатор фотографий. Каждая сопровождается интересной информацией о планетах, туманностях и галактиках. Также у Nighsky есть свой онлайн-магазин, где они продают мерч, связанный с космосом.

@ ingallsimages

Билл Ингалис занимается профессиональной фотографией и снимает для НАСА уже более 30 лет. Билл путешествует по всему миру вместе с миссиями НАСА: от космического центра Кеннеди до жерла вулкана на Аляске. Он второй фотограф в мире, который получил награду как журналист от Национального космического клуба США. А поскольку страница личная, здесь часто появляется его любимый пес Райли.

@ astro _ alex _ esa

Александр Герст – немецкий ученый и космонавт, который отправился в своей первый полет в 2011 году. Спустя шесть лет состоялся его второй полет. Он стал первым астронавтом Европейского космического агентства, который побывал в космосе дважды. В общем в космосе он провел 363 дня на борту МКС. Его страница очень похожа на страницу Ричарда Арнольда, но Александр больше делиться бытовыми и рабочими моментами своей профессии.

@ nasahubble

Страница самого известного телескопа на Земле. “Хаббл” – вышел на орбиту впервые в 1990 году. За годы работы на околоземной орбите “Хаббл” отснял более миллиона изображений небесных объектов. Из-за отсутствия влияния атмосферы разрешение увеличено в 7-10 раз, в сравнении с другими телескопами, установленными на поверхности Земли. Помимо самих изображений, на странице выкладывается астрономическая информация и о самих объектах.