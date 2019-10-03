За кем следить в Instagram: 10 аккаунтов краеведов бывшего Союза

Краеведение всегда было чем-то очень нишевым и специфичным. Даже от самого слова веет чем-то древним и недоступным. Но с Instagram все стало проще, а краеведы на постсоветском пространстве стали модными и современными. Собрали подборку из 10 человек которые ведут свои страницы про любимый регион, его части или предметы быта.

@fading.tse

Страница посвящена истории бывшего Целинограда (ныне Нур-Султан). Fading TSE стал финалистом совместного конкурса от фонда Сорос-Казахстан и Urban Forum. Главная его цель – изучение архитектурных артефактов города, которые формируют его идентичность. Недавно автор начал тесную работу с акимом района "Сарыарка" по разработке пеших маршрутов. Несмотря на то, что многие обвиняют столицу в "серости" и "отсутствие истории", Fading TSE находит самые необычные черты бывшего Целинограда.

@stadter

Алексей Шишкин – один из самых известных краеведов Санкт-Петербурга и основатель объединения краеведов ГЭНГЪ. Раньше Алексей гулял преимущественно по парадным, но последнее время начал больше путешествовать по всей России (Кисловодск, Выборг). Под каждой фотографией обязательно будет небольшая история о самом месте или какие-то необычные факты.

@ceramic_izrazec

Автор страницы – Юлия, сотрудница Петербургского провинциального музея. В своей аккаунте она собирает изразцы, мозаику, кирпичи, мрамор, камень, плитку и многое другое. Если вам вдруг интересна история небольшого расписного изразца (керамическая плитка) калужского производства, то вам сюда.

@rukhina

Эва Рухина ведет свою страницу по принципу блога. Она путешествует по стране в поисках той самой советской мозаики. Эва всегда старается отмечать авторов, год установки, город и здание, на котором установлена мозаика. Также Эва иногда читает лекции "Советская монументалка", как можно было догадаться, о монументальном искусстве СССР в разных городах России, за обновлениями можно следить на ее странице.

@kot_h

Модернизм в последнее время стал особенно популярен. Константин путешествует по всем странам бывшего союза в поисках модернистских зданий. Он всегда старается искать информацию о различных местных архитектурных точках. Иногда Константину удается узнать информацию и от местных жителей. Его последнее путешествие забросило в Алматы.

@monumentalalmaty

Про блог и сайт Monumental Almaty мы писали уже неоднократно. Ведет его американец Дэнис Кин, который уже пять лет проживает в Казахстане. Но по сей день он остается, наверное, единственным полноправным краеведом города, который ведет страницу в Instagram. Monumental Almaty посвящена монументальному искусству Алматы и Казахстана. Здесь можно узнать про местных художников, мозаики, сграффито и барельефы.

@made.in.yugoslavia

Аккаунт Made In Yugoslavia не является краеведческим в полной мере. Однако это уникальный случай, когда можно детально рассмотреть предметы быта бывшей Югославии. Автор собирает все эти предметы для личной коллекции, которую он выставляет на продажу в своем магазине. Здесь можно найти все: от мягких игрушек, вплоть до светильников, телефонов и чайников.

@samasyava

Одна из самых атмосферных страниц на просторах краеведческого Instagram. Ксения Савина фотографирует и документирует заброшенные церкви, деревни (и страну). Фотографии – это путешествие по окраинам России, в места, где не бывает почти никто.

@kyivnumbers

Маленькие вывески на домах – это, наверное, самая малозаметная архитектурная форма. На них часто смотрят, но в них чаще ищут грубый функционал, не эстетику. Из-за наслоения культурных слоев после развала, эти вывески стали делаться в разнобой и получилась большая коллекция разных дизайнов. Всех их собирают на странице Kyiv Numbers.

@tiles.and.tiles

"Плитки и плитки" – совместный проект Якуба и Роберты, архитектурных гиков, которые собирают Румынскую плитку. Недавно они даже сделали вывеску в Бухаресте, в Ivan Gallery. Там они собрали образцы тех самых плиток, которые им удалось собрать в своих путешествиях. Если все страницы до этого были сфокусированы на контенте из СНГ, то Tiles and tiles рассматривают исключительно Восточную Европу.