За кем следить в Instagram? Обувь прохожих в Нью-Йорке и их истории

Обувь давно стала культом. Наверняка все помнят одержимость Кэрри Бредшоу туфлями? В течение нескольких лет появились издания, посвященные кроссовкам, эта культура обросла терминами и экспертами. Вдруг простые кеды стали для человека символом с историей. Как раз таким историям посвящен Instagram аккаунт Shoes Of NYC (обувь из Нью-Йорка). Страница выдержана в строгой стилистике – только обувь и только в профиль. Авторы идеи – Хьюстон и Лекси – разговаривают со случайными прохожими в Нью-Йорке и просят их поделиться историей о своей обуви. Так маленький блог вырос в страницу с охватом в 43 тысячи человек и собственным сайтом. На нем они публикуют те же фотографии, но со ссылками на разные онлайн-магазины, где можно приобрести себе приглянувшуюся пару.

A post shared by ShoesOf (@shoesofnyc) on Mar 17, 2018 at 7:57am PDT

Nike

"Я работал в Likelihood (обувной магазин в США) в Сиэтле, когда в продажу поступила эта модель, и очередь огибала целый квартал. Все очень ждали эту "серебряную пулю"! В конце концов осталась только одна пара моего размера. Я начал копить деньги, а когда набралась нужная сумма, то оказалось, что модель уже выкупили. Потом пришла следующая партия, и совладелец специально отложил для меня пару. Я купил их в декабре, в качестве рождественского подарка. Оказывается, что дизайн кроссовок был вдохновлен высокоскоростной сетью железных дорог в Японии. Когда я это узнал, они стали значить для меня еще больше".

A post shared by ShoesOf (@shoesofnyc) on Jun 19, 2018 at 7:08pm PDT

Converse

"Эта модель – коллаборация Converse и рэпера Tyler, The Creator. Я фотограф и как-то снимал портрет самого Тайлера, в итоге он отдал мне эту пару. Классная история, правда?"

A post shared by ShoesOf (@shoesofnyc) on May 19, 2018 at 3:15pm PDT

Lucchese

"Эти туфли созданы из кожи каймана – это тебе не какой-то обычный ковбойский ботинок. Лично для меня – это "Кадиллак" ковбойской обуви. Бренд открыл первую мастерскую в 1880 году, с тех пор там работают только самые талантливые мастера. Если вы с юга, вы знаете: эта обувь для нефтяных магнатов – символ статуса. Она легендарна".

A post shared by ShoesOf (@shoesofnyc) on Apr 22, 2018 at 9:31am PDT

Manolo Blahnik

"Это мои любимые мюли, от Manolo Blahnik, Hangisi. Все узнают их потому, что Кэрри Брэдшоу была в них, когда ей сделали предложение в "Сексе в большом городе". Только это – версия мюли, поэтому они намного лучше, прости Кэрри. Мне нравится носить их с носками".

A post shared by ShoesOf (@shoesofnyc) on Apr 24, 2018 at 5:27pm PDT

Converse

"Джулиус Ирвинг, aka доктор Джей, носил их во время финала NBA в 1980. Его команда "Филадельфия Севенти Сиксерс" сошлась с "Лос-Анджелес Лейкерс" в борьбе за кубок Ларри О'Брайена. Лейкерс вышли победителями, но доктор Джей приумножил свое наследие в этот вечер. И обут он был в эти Converse, которые получили кличку The Scoop. Это одна из шестнадцати уникальных пар в серии Nike Art of a Champion".