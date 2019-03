6 образовательных и развивающих каналов на YouTube

На первый взгляд YouTube кажется спорной альтернативой телевизору. Те же ток-шоу, развлекательные каналы и бездумный контент, только в ещё больших количествах. Но если копнуть глубже, можно найти большую подборку каналов с "правильными мыслями". Выбрали шесть самых важных, которые помогут в самообразовании в сферах искусства, науки, кино, поп-культуры, в видеоиграх и гуманитарных науках.

Kurzgesagt – In a Nutshell

Kurzgesagt – не скучный и красивый канал о науке. Маленькая команда Kurzgesagt выступает за качество, поэтому над одним 10-минутным роликом работа идет целый месяц. Перечень их тем не ограничивается какой-то одной дисциплиной. Здесь рассказывают о физике, биологии, медицине, экологии и о том, как в целом устроен мир. Недавно вышло видео об одиночестве, до этого поднимался вопрос строительства базы на Марсе. Интересно и то, что члены команды по-научному скептически настроены в отношении собственных исследований. На днях вышло видео, где они критикуют два собственных материала, призывая своих зрителей проверять информацию и сомневаться.

Kurzgesagt стараются делать максимально доступный контент, поэтому все ролики снабжены русскими субтитрами.

The School of Life

Ментальное здоровье – одна из самых обсуждаемых тем сегодня. Команда The School Of Life рассматривает различные вопросы, такие как: "10 признаков токсичного друга", "Краткая история грусти", "Что такое биполярное аффективное расстройство?", "Как создать здоровые отношения?". Помимо освещения основательных вопросов повседневной жизни, канал выполняет и образовательную функцию. Здесь можно найти краткие вводные видео о разных школах философии, уроки истории и разбор идей великих мыслителей.

Посмотреть переведенные ролики The School of Life можно здесь.

Blitz and Chips

Blitz and Chips – совсем небольшой канал, который ведет бывший редактор "Афишы" и Look At Me Гриша Пророков. На своём канале он говорит обо всём, что есть вокруг. Как говорит сам журналист: "Дурацкая формулировка, но это правда". В самом деле, видео могут быть и об искусстве в целом, или о конкретном художнике. Может также быть и про шаверму, или про музыку. Всё это подаётся в формате аналитического разбора. Также в рамках проекта Blitz and Chips работает аудиоподкаст на soundcloud.



Sinus

Sinus – один из тех загадочных каналов, которые функционируют едва ли не автономно. Об авторах известно совсем немного, а в описании – всего три слова: "Научно-познавательный канал". Впрочем, это лучше всего описывает его наполнение. Здесь собрана целая коллекция лекций на различные темы. Большая часть из них – записи радиоэфиров, беседы с историками, философами, биологами, астрофизиками и т.п. Соответственно, темы лекций и беседы очень сильно разнятся – от филологии и истории языка до строения древних городов.

Ted Ed

С выступлениями на конференции TEDx знакомы все. Помимо этих лекций, внутри TED функционирует молодежная инициатива – TED-Ed. Её организаторы и участники работают над бесплатным обучением и развитием студентов. Делают они это с помощью анимированных видеоуроков, которые курируют маленькие команды экспертов. Перечень тем такой же широкий, как и на самих конференциях. Здесь можно встретить ролики о сути сознания, важности литературного творчества Шекспира, отрывки из поэм современных авторов, об одном дне из жизни Монгольской королевы или пояснение технологии CRISPR.

Фанаты уже успели перевести большую часть контента на русский язык.



Arzamas

Arzamas – большой проект о литературе, искусстве, истории и прочем. Структура проекта делится на "курсы", "журнал", "спецпроекты", "ликбезы", "радио" и "события". На свой YouTube канал они заливают большую часть своего бесплатного контента. Последние полгода – это преимущественно лекции и курсы. Но около года назад Arzamas выкладывали на YouTube ликбезы по формату "Древний Рим за 20 минут" или "Древняя Греция за 18 минут".