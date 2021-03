Я все пропустил: что такое FOMO или синдром упущенной выгоды

Синдром упущенной выгоды или FOMO (fear of missing out) - тревога, вызванная тем, что мы упускаем что-то важное, интересное, выгодное. Термин впервые был введен в 1996 году маркетинговым стратегом Дэном Херманом. Согласно исследованиям, от синдрома упущенной выгоды страдает больше половины опрошенных - 56%.

FOMO напрямую связан с социальными сетями. Instagram Stories и Snapchat позволили людям делиться событиями активнее - теперь мы фиксируем еще большее количество “упущенных возможностей”. Сравниваем идеальную картинку чужой насыщенной жизни, которая зачастую обманчива, с собственной. В нас включается аффективное прогнозирование - мы думаем о том, как бы чувствовали себя в ситуациях, в которых еще не оказались, или не окажемся вовсе. Нас настигают зависть и досада, нам кажется, что мы погружены в рутину, что наша реальность - скучнее и серее реальности других людей. Социальные сети образуют замкнутый круг в формировании синдрома упущенной выгоды - мы компенсируем ненасыщенную реальную жизнь активностью в виртуальном мире, из-за чего проводим больше времени в социальных сетях и начинаем чувствовать себя еще более изолированными. Исследования показывают наличие корреляции между частым использованием Facebook и неудовлетворенностью собственной реальностью.

FOMO также связан с необходимостью выбора. Принимая решение, мы до конца не осознаем степень его искренности. Например, вы знаете, что вечером ваши друзья идут в клуб. Но вы устали и предпочли бы провести время дома. Несмотря на свое желание, вы все равно оказываетесь в шумной компании, побоявшись пропустить веселье. За вас решил синдром упущенной выгоды. На принятие таких неверных решений могут повлиять нарушения в работе префронтальной коры головного мозга. Недостаток сна, голод и стресс мешают полноценному её функционированию, из-за чего многие поступки оказываются опрометчивыми. Синдром упущенной выгоды распространяется на все сферы жизни. Он связан с процессом депривации - в нас нет необходимого количества ресурсов, чтобы удовлетворить все имеющиеся потребности. Мы переживаем, что не получаем достаточное количество знаний, которые, как нам кажется, будут полезными, хотя в них нет никакой надобности. Мы боимся, что сделав выбор в пользу конкретного партнера для отношений, мы упускаем возможность знакомства с человеком, который подошел бы нам больше. Такое стремление ухватиться за все возможности может сигнализировать о кризисе идентичности.

FOMO активно используется в качестве маркетингового инструмента. Баннеры с фразами “Успей первым!”, “Не упусти возможность!”, специальные предложения, лимитированные серии, закрытые продажи, черная пятница - все это построено вокруг синдрома упущенной выгоды. Совершая покупки в интернет-магазине, мы можем посмотреть, сколько человек до нас уже приобрело этот товар. Это тоже пример FOMO-маркетинга. 60% покупателей совершают покупки из-за синдрома упущенной выгоды. В английском языке существует идиома “Keeping up with the Joneses”, которая переводится примерно: “Не отставать от Джонсов” и выражает, что демонстративное потребление Джонсов склоняет их соседей стремиться к тем же вещам, чтобы обозначить социальный статус, при том, что в этом нет прямой необходимости. Маркетинг, построенный на FOMO приводит к консьюмеризму.

Чтобы исключить возможность возникновения синдрома упущенной выгоды вовсе не нужно ограничивать себя в социальном взаимодействии. Нужно изменить угол обзора, и рассмотреть результат своего выбора как наиболее оптимальный и доступный. Существует определение - JOMO (joy of missing out) - это умение радоваться принятому решению. Синдром упущенной выгоды не входит в число психических расстройств, однако часто он может указать на наличие депрессивного или тревожного расстройств, обсессивно-компульсивного синдрома. Диагностировать их может только специалист.