Что такое дисморфофобия и как её распознать?

Быть недовольным собственной внешностью - в большей или меньшей степени - вариант нормы. Но бывают ситуации, когда недовольство перерастает в расстройство. Рассказываем, что такое дисморфофобия и как ее распознать.

Дисморфофобия - нарушение психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен собственной внешностью и зациклен на каких-то недостатках, которые могут быть как реальными, так и мнимыми. Дисморфическое расстройство наносит урон жизни человека, мешая нормально работать или выстраивать отношения. По статистике от дисморфофобии страдает в среднем от 0,7 до 1,1% человек, а если принять во внимание недиагностированные случаи, то показатель увеличится до 13%.

Первые симптомы чаще всего развиваются в подростковом периоде. В процессе самоидентификации есть вероятность столкнуться с фиксацией на каком-то внешнем признаке, который кажется не идеальным. Обостряют ситуацию критика и/или насмешки со стороны сверстников или взрослых - учителей, родителей. Дисморфофобы обычно скрывают озабоченность собственной внешностью, считая это постыдным, что препятствует своевременному диагностированию расстройства. Из-за того, что “изъян” часто надуманный, люди могут воспринимать просьбу о помощи дисморфофоба, как желание привлечь внимание. Дисморфофобы избегают зеркал, фотографий, а случайно попав на фото, могут требовать его удалить.

Истинные причины дисморфофобии не ясны. Зачастую их несколько. Выделяют как психологические, так и генетически обусловленные (согласно близнецовым исследованиям, наследуемость равна 42%). К причинам относят перфекционизм, нарушение выработки серотонина, травмирующие события. Дисморфофобия - расстройство, относящееся к категории ОКР (обсессивно-компульсивных расстройств), поэтому оно подразумевает постоянные ритуалы. Разглядываете себя часами в зеркале? Постоянно трогаете свою кожу? Скрываетесь за оверсайз-одеждой? Это все признаки дисморфофобии. Дисморфофобия не близка тщеславию - страдающие от расстройства люди стремятся не улучшить свой внешний вид, а сделать его приемлемым для себя. Основной причиной недовольства становятся состояние кожи (73% случаев), волосы (56%) и нос (37%). Вес (22%) - также является одной из наиболее частых причин фиксации. Отсюда и вытекающие следствия - нервная анорексия, булимия или бигорексия. Бигорексия или комплекс Адониса - это постоянное желание нарастить мышцы. Человек тренируется через силу, боится пропустить тренировки, постоянно взвешивается, ругает себя за недостаточную физическую нагрузку. 12% профессиональных атлетов страдают от этого расстройства.

Социальные сети влияют на возможность формирования дисморфофобии. Видя идеальную картинку, мы находим новые причины быть недовольным собой. Дело не всегда в сравнении с кем-то другим. Появление AR-фильтров в Instagram и Snapchat способствовало росту спроса на пластическую хирургию и косметологические процедуры. В один момент маски перестали быть простым развлечением, а стали поводом для непринятия себя. Косметолог-эстетист из Лондона Тиджин Эшо ввел термин селфи-дисморфия - стремление подогнать свою внешность под собственные фото с наложенными фильтрами. Пластическая хирургия в целом часто становится панацеей для людей с дисморфическим расстройством. Нередко это доходит до крайностей. Наиболее очевидные примеры - Донателла Версаче или Майкл Джексон.

Дисморфофобию лечат комплексно - используется когнитивно-поведенческая терапия с применением лекарственных препаратов. Если на расстройство не обращать внимание, оно может вылиться в депрессию, социофобию или перейти в крайнюю стадию - дисморфоманию. Дисморфомания включает в себя бредовые состояния. Люди с дисморфоманией склонны к суициду, могут стремиться провести пластическую операцию по коррекции мнимого недостатка самостоятельно - это называют синдромом Ван Гога. Понять, где заканчивается обычное недовольство собой, а где начинается расстройство - несложно. Если вы приложили усилия, добились результата, а ваше беспокойство никуда не делось, следует обратиться к специалисту.