Архивы памяти: почему мы помним одно, и забываем другое?

Все начинается с памяти. Без нее - нет никакой информации о нас. Ресурсы нашей памяти не имеют каких-то четких границ. Тем не менее, мы часто забываем нужное и запоминаем ненужное - бессмысленные тексты песен и надписи с рекламных баннеров хранятся в наших головах годами. Вместе с психологом, магистром социальных наук Стеблянко Анастасией разберемся в особенностях работы нашей памяти: как она нас оберегает, не давая вспомнить, как подменяет прошлое, и почему все так стремятся запомнить как можно больше?

Память можно представить в виде неструктурированного архива. Кипа бумаг, хаос, никакой систематизации. По продолжительности сохранения информации память делят на кратковременную, оперативную и долговременную. Сначала кратковременная память (то, что мы принимаем через наши органы чувств) получает информацию - мы видим лица, слышим голоса, чувствуем запахи и прикосновения. Такие впечатления сохраняются в нашей голове лишь 15-30 секунд, и если наше внимание не будет обращено к этой информации, они растворятся. Если же информация нас все-таки заинтересовала, мы ее запоминаем: формируется новый файл в нашем архиве. Далее мы сталкиваемся с выбором - куда его отправить. Он может попасть в оперативную память - то, что существует только благодаря регулярному повторению. Как в школе - когда мы зубрили что-то перед контрольной, и забывали ровно в момент, когда работа была сдана. “В психологии подобное явление можно объяснить эффектом “незавершенной ситуации”. Его открыла советская ученая Блюма Вульфовна Зейгарник. Любые незавершенные ситуации помнятся нами лучше, чем завершенные”, - объясняет Анастасия. Если нам кажется, что воспоминание может пригодиться в долгосрочной перспективе, то отправляем его в основной зал архива - долговременную память. Объемы этого отсека безграничны. Главная его проблема - извлечь оттуда нужное. Прежде чем добраться до интересующего нас файла, его необходимо отыскать среди кучи других.

Почему мы не помним нашего детства?

“В психологии считается, что долговременная память стартует ровно с того самого момента, когда человек может закрепить воспоминание словесно - словарного запаса хватает, чтобы описать нашу действительность: “Я иду в детский сад” или “Я ем кашу”. Поэтому разные люди помнят свое детство с разного возраста. Соответственно те, у кого были нарушения речевого аппарата, помнят свое детство меньше остальных”, - рассказывает Анастасия.

Как наша память может нас обмануть?

Наша память - не фото или видеокамера, она не фиксирует все с детальной точностью. Мы запоминаем вещи фрагментарно. Между фрагментами есть пробелы, которые наше воображение склонно достраивать. Так, когда мы приукрашиваем информацию для кого-то, наше воспоминание подстраивается под изменение. В конечном итоге мы не сможем вспомнить исходную версию произошедшего. “Проследить это можно, попросив нескольких свидетелей одного события, рассказать о случившемся. Каждый интерпретирует события по своему - благодаря тому, что мы запоминаем вещи через наши эмоции”. Изменить воспоминания могут и травмирующие события. Наша память заботится о психике и вычленяет то, с чем человек не в силах справиться. Зачастую частичная амнезия является одним из последствий посттравматического стрессового расстройства.

Как запоминать?

Как уже упоминалось выше, многое мы запоминаем через эмоции. В результате эмоций выделяются гормоны и образуются нейронные связи. Поэтому наиболее эмоционально яркие впечатления запоминаются лучше. Учить что-то перед сном - действительно действенный способ. Исследования показывают, что во время сна процессы консолидации - переноса информации из кратковременной в долговременную память - усиливаются. Существуют и различные мнемотехники - специальные приемы для того, чтобы лучше запоминать. Они задействуют наш творческий мозг - образное мышление. Анастасия объясняет: “Считается, что образы запоминаются лучше, чем слова. Поэтому, например, автодорожные знаки изображены в виде рисунков, а не слов".

Немецкий психолог Герман Эббингауз в 1885 году проводил исследование памяти: испытуемые должны были заучивать бессмысленные слоги, состоящие из двух согласных и одной гласной (лаг, пер, выс и т.д). После первого повторения, которое давалось испытуемым без труда, забывание шло очень быстро - уже через час забывалось до 60% информации, а через неделю ее оставалось всего не более 10%. При том, эти самые 10% попадали из оперативной памяти в долгосрочную. Кривая, построенная на основании результатов этого эксперимента, получила название “кривая забывания”. Ссылаясь на нее, психологи разработали наиболее оптимальную систему заучивания. Если на запоминание информации у вас есть 2 дня, то повторяйте информацию по следующему механизму:

повторите в первый раз сразу по окончании чтения;

во второй - через 20 минут после первого повторения;

в третий - через 8 часов после второго;

в четвертый - через 24 часа после третьего.

“В развитии памяти отдельное место занимает наша “логическая память” - когда мы находим для себя различные связки, ассоциации. Причем эта логика индивидуальна - она может быть верна только для конкретного индивида и абсолютно не верна для других. Ассоциации бывают любыми - фонетическими, образными. Важно, чтобы в единицу времени новый информации было не больше 20%. 80% оставьте на старую информацию, к которой вы и будете привязывать новую”, - делится наш эксперт.

Умение забывать - не случайная опция нашего организма. Она необходима нам, чтобы не перегружать голову ненужным знанием. Весь вопрос в разумном ранжировании. Сталкиваясь с огромным количеством информации изо дня в день, нам хочется все узнать, прочитать, запомнить. Но вопрос: есть ли в этом смысл?