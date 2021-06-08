Вся твоя жизнь по подписке: проблемы и перспективы

Каждый месяц с банковской карты списываются небольшие суммы – Netflix, Кинопоиск, Amazon и так далее. Сервисы по подписке стали удобной бизнес-моделью. Подписка имеет низкий порог вхождения, всего за шесть долларов в месяц можно получить крупнейшую кино-библиотеку в мире. Сумма кажется небольшой, даже в перспективе года. Количество подписчиков растет, а корпорации и старт-апы пожинают плоды. Так ли это удобно и выгодно на самом деле?

Даже еда по подписке

Модель оказалась настолько эффективной, что вышла за пределы онлайн-кинотеатров. Сегодня можно пользоваться автомобилем по подписке, приобрести бьюти-бокс или еду. В Казахстане пока эти сервисы не реализованы, но в США ими активно пользуются. Модель кажется инновационной. Но если задуматься, мы давно платим за коммунальные услуги – тоже подписка. Вряд ли кто-то захочется самостоятельно греть воду или вручную вырабатывать электричество. Выгода и “полезность” таких сервисов для потребителя очевидна. Показательным примером будут видеоигры. Это одна из самых быстрорастущих индустрий и по обороту она давно перегнала остальные медиа-форматы (кино, музыка, литература и т.д.). Но здесь подписки появились совсем недавно.

Компании вроде Amazon и Google первыми предоставили свои подписки. Но все они работали по принципу стриминга. Это работает с кино, но игры более требовательные: поток обрабатываемой информации слишком большой и любая задержка сигнала сказывается на потребительском опыте. По этой причине такие инициативы провалились. Проблему решила Microsoft. Они ввели Xbox Game Pass, который позволяет за месячную плату устанавливать и играть во все игры сервиса. Игровая библиотека растет каждый день и пополняется как независимыми инди-играми, так и проектами уровня ААА. В среднем такие игры стоят от 20$ до 60$. Подписка на стоит 10$. Это равноценно покупке двух ААА-игр в год. Выгода вновь очевидна.

Усталость, проблемы и списания

Кажется, что подписка стала самой эффективной бизнес-моделью. Корпорации зарабатывают, а люди довольны низкой ценой. Но почему тогда различные порталы сообщают о снижении популярности стримингов? В исследовании на сайте Profit Well говорят, что американцы тратят более 22$ миллиардов на ненужные сервисы. В итоге 47% потребителей не хотят новых подписок. Одно дело, когда мы смотрим Netflix за девять долларов. Но добавим Apple Music (10$) и Game Pass (10$). А если еще хочется смотреть качественный артхаус на MUBI (23.99$ за три месяца)? Уже выходит где-то 768$ в год. Допустим вам захотелось водить Porsche. Да, у них есть свой сервис подписки. Новый Macan обойдется минимум в 1600$ в месяц (в зависимости от комплектации). Все это складывается в большую "продуктовую корзину", которая бьет по кошельку. Исследователи называют это “усталостью” от подписок.

Конечно деньги можно распределить и оставаться в плюсе. Финансовую грамотность никто не исключал. Существует другая проблема: потребляемый товар/контент вам не принадлежит. Покупая подписку – вы целиком и полностью зависите от провайдера. Всегда можно найти 100 сезонов любимого сериала в онлайн-кинотеатре. Но что делать, если завтра правообладатели потребуют от сервиса новый контракт? Неожиданно 100 сезонов просто исчезнут. Подписка – не физический носитель. Значит и посмотреть вы этот сериал больше не сможете. Конечно, если не подпишитесь на другой онлайн-кинотеатр. Тоже самое с музыкой, видеоиграми, даже автомобилями. Исключением будут только товары повседневного спроса.

В итоге подписки стали похожи на извращенную идею коммунизма в альтернативной вселенной. Все принадлежит всем, но с капиталистическими условиями. Люди критикуют подписки из-за жесткого упора на прибыль компании. Мол в этой системе страдают все остальные производители. Если говорить про Netflix – это режиссер и его съемочная команда. Когда продаются билеты в кино, то прибыль легко рассчитать и понять успешность продукта/фильма, тоже самое с продажами физических носителей. В интернете же процесс расчета прибыли сложнее – деньги получают с лицензии. Сервисам по подписке важно количество, а не качество. Поэтому сколько бы талантливым не был режиссер, он остается всего лишь акцией. И здесь перед нами, потребителями, встает вопрос – жертвовать личным комфортом или позволить подпискам стать новой реальностью.