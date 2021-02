Всё сложно: как транслировать отношения в интернете?

Мы существуем в переломную эпоху. Мир меняется настолько стремительно, что руководство к действию никто не успевает создать. По этой причине во многих сферах некоторые вопросы остаются открытыми. Никто не объяснил, как транслировать всё, что касается нашей личной жизни, в социальных сетях. Насколько уместны совместные аккаунты, обмен паролями, и нужно ли удалять общие фото после расставания?

"Познакомимся?)"

Знакомства в интернете стали нормой настолько, что попытки познакомиться в реальной жизни, например подойти к человеку на улице, сейчас могут восприниматься с некоторым скептицизмом. Мы искренне удивляемся, когда слышим, что у человека нет страниц в социальных сетях – профиль в Instagram буквально стал визитной карточкой. Дело даже не в его наполнении: подписки и подписчики тоже могут многое сказать о человеке. Общие подписки сегодня – своеобразный кредит доверия.

Возникают сомнения

Когда человек состоит в отношениях и никак этого не демонстрирует, возникают вопросы. Невольно мы задумываемся: "Возможно, ему есть что скрывать?". В то же время, когда кто-то транслирует свою любовь слишком активно, вопросов возникает не меньше. Кем-то это считывается как необходимость создания иллюзии с целью скрыть неприглядную подноготную. Социальные сети склоняют нас к постоянному сравнению. Кому-то отношения "напоказ" нужны, чтобы не оплошать перед другими. Обозначить отношения в Facebook или ВКонтакте легко - для этого есть графа "семейное положение". Однако чаще эта опция используется для шуток – в 2010-х было модно указывать "семейное положение" – с любимым актером или какой-то другой знаменитостью, лучшей подругой или другом, или писать, что ты замужем, когда на деле тебе 14. Так графа "сп" дискредитировала себя. Сегодня все меньше людей придают ей значение – исследования показывают, что 60% опрашиваемых наотрез отказываются указывать статус отношений, 40% – считают это неуместным и пошлым. Для Казахстана эта история еще менее актуальна, поскольку и Facebook, и ВКонтакте пользуются меньшей популярностью.

Мама принцессы, любящая жена

Поскольку в Instagram такой графы нет, пользователи вольны фантазировать в своем био. Люди указывают аккаунт своего возлюбленного рядом со смайликом в виде сердца, обручального кольца, замочка. Нужно ли это вообще – каждый расставляет приоритеты самостоятельно, и если личная жизнь для человека выходит на первый план – почему бы не обозначить это. Возможно, пользователь хочет таким образом отвадить от себя нежелательных поклонников. Или человеку просто невмоготу молчать о собственном счастье из-за выброса дофамина. Тем не менее формулировки вроде "счастливая мама", "любящая жена" стали поводом для шуток. Вопрос здесь скорее не в сути, а в форме. Часто в шапке профиля можно увидеть: "Принимаю запросы только от девочек". В голове сразу возникают образ партнера-тирана и картина абьюзивных отношений.

Шпион

У многих есть фейковые или дополнительные приватные аккаунты. Одни следят за действующими партнерами, другие – за бывшими, третьи – за бывшими половинками своих нынешних. Кто-то молча смотрит истории, кто-то оставляет гневные комментарии. 88% пользователей Facebook признались в том, что следят за чужими профилями. Безобидное "посмотрю-ка, что там нового" может перерасти в привычку и вылиться в киберсталкинг. Каждая 12-я женщина и каждый 45-ый мужчина в США подвергаются киберсталкингу. При этом в 45% случаев сталкером становится бывший партнер. В октябре 2019 года Instagram объявил о закрытии вкладки Following – она была камнем преткновения в отношениях многих пар: один партнер мог отслеживать лайки другого. Первоначально она задумывалась создателями как функция, которая поможет находить больше интересных страниц, но в итоге Following стала главным шпионским оружием недоверчивых возлюбленных. Кроме этого, много внимания уделяется тому, подписаны ли партнеры друг на друга в Instagram. Отписка одного от другого может стать причиной бурных обсуждений.

"У нас нет никаких секретов"

Похвально, когда у пары нет тайн друг от друга, но обмен паролями от персональных аккаунтов – не просто пренебрежение потребностью иметь личное пространство. Любовь – главная угроза вашей кибербезопасности. Люди аргументируют взаимный обмен паролями тем, что они находятся "в здоровых отношениях" и "им нечего скрывать", но эксперты считают, что обмен паролями противопоставлен понятию "здоровые отношения" – это попытки контролировать те сферы жизни своей половинки, которые должны оставаться неприкасаемыми. Иногда влюбленные создают общие аккаунты. Это неплохая идея в случае, если вы – медийные персоны. Например, совместный аккаунт герцога и герцогини Сассекской. Это удобно, поскольку их пара большинством поклонников воспринимается как целая единица, и следить за общим аккаунтом проще. Но если вы – не отрекшийся от престола наследник короны и его жена, вести аккаунт от имени двоих – спорная затея.

Мы поговорили с блогером, создателем социального проекта Tanym – Улпан Рамазановой о совместных страницах в разрезе нового этикета отношений: "В декабре прошлого года супруги-блогеры громко судились из-за общего аккаунта, потому что он приносил им 300 тысяч рублей в месяц. О'кей, они зарабатывали на этом. Но зачем общий аккаунт людям не слишком публичным – для меня всё ещё загадка. Психологи сказали бы что-то о нездоровом слиянии партнёров. Для меня это явление схоже с парными или именными татуировками". Из исключений – ситуации, когда один из партнеров в целом не очень заинтересован в ведении социальных сетей. Хотя и тут возникают трудности: друзья пары могут столкнуться с непониманием – с кем из двоих ведется переписка.

Чтобы не сглазили

Закрывать лицо партнера на фото можно по массе причин – неудачный ракурс, суеверия. Возможно, должностные обязательства запрещают одному из партнеров появляться на фото, или паре действительно есть что скрывать. Часто подобная склонность передается по наследству – смайлик с лица новоиспеченных родителей переходит на лицо ребенка. Иногда это может быть связано с культурными особенностями и бытовыми предрассудками – например, когда лицо ребенка не показывают до 40 дней. Некоторые родители прячут лица, беспокоясь за безопасность. Современные мамы и папы могут скрывать своего малыша, руководствуясь принципами этики – подрастающее поколение более обеспокоено собственным цифровым следом. Некоторые озабочены цифровым будущим своего ребенка настолько, что могут забронировать ему аккаунт заранее. К моменту, когда ребенок подрастет, многие юзернеймы будут уже заняты. Будет ли актуален Instagram – неясно, но лучше перестраховаться, чем иметь невнятное имя аккаунта.

Это мы

Совместные фото в отношениях – обычное дело, но если отношения закончились, безобидные картинки начинают доставлять неудобства. Каждая из сторон думает, удалять их или нет. Не удаленные фото могут послужить звоночком затаившейся надежды на воссоединение, причем для обеих сторон. Иногда это предположение верно. Но порой люди решают оставить фотографии – как дань собственной истории. Либо они просто довольны своим видом на этих фото.

Мы попросили Улпан и её аудиторию поделиться мнением на этот счет. Девушка считает: "Всё зависит от того, как вы расстались с этим человеком. Если плохо – удаляем, если вы мазохист – оставляем. Я бы подумала о будущем партнёре, который иногда будет задумчиво листать вашу ленту и не понимать, почему в ней до сих пор маячит счастливая улыбка бывшего. Лично я удаляла бывших – из аккаунта, общего архива и памяти телефона. Если заскучаю – всегда могу посидеть на их личных страницах. Сейчас статус моей страницы немного изменился, поэтому бывших, нынешних и будущих там нет. Решила быть счастливой в тишине и со своим сором в избе. Думаю, что в случае замужества этот принцип может измениться. Всегда есть формат сторис, как раз для людей, которые боятся комитмента, но как бы не совсем". Подписчики Улпан тоже поделились своим опытом:

“Сохраняла фотки – воспоминания ведь правда классные. Правда, потом каждый новый парень заставлял удалять фотки с бывшим”.

“После развода фотографии просто заархивировала, чтобы показать ребенку, что вина не в ней, и родилась она в любви”.

“Прямо и открыто в соцсетях написала, что, очевидно, не получилось. И что сейчас стремно, обидно и оглушительно больно. Попросила по-человечески быть ко мне добрее и не спрашивать об этом. И сразу всё удалила и заблокировала. Драматично, как Бреусов. Ибо в жизни будут другие, зачем им его видеть, еще и в ассоциации со мной”.

“Во время первых серьезных отношений активно постила совместные фото. Расставшись, удалила именно эти фото, so never do this mistake again”.

“Мы тогда договорились удалить, каждый у себя, или хотя бы архивировать, так как они триггерили и меня, и его (тяжело расстались)”.

"Мы больше не вместе"

Нужно ли публично заявлять о расставании? Нет. В этом точно нет никакой необходимости, только если вы не вели активную медиа-жизнь. Когда вы делились всеми этапами ваших отношений, и партнер мелькал чуть ли не в каждой истории, ждать пощады от подписчиков бессмысленно – лучше так же "напоказ" заявить о разрыве, предвосхищая нелепые слухи.