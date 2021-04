Учись со мной: 6 YouTube-каналов, помогающих учиться

StudyTube – категория в YouTube, сфокусированная на образовательном контенте. В основном его авторы – студенты и выпускники школ, колледжей и университетов, которые делятся своим опытом во время учебы, дают советы по поводу того, как преуспеть во время экзаменов и достичь академических высот.

Study with me (учись со мной) – одна из самых популярных рубрик в StudyTube. Блогеры записывают себя в процессе учебы, а подписчики используют видео в качестве фона во время собственных занятий. В Корее такую форму видеоблогинга называют 'gongbang' (буквально – трансляция занятий). Концепт похож на мокпан (мукбанг) – трансляцию поедания большого количества пищи. Мокпан смотрят те, кто не хочет есть в одиночку, а 'study with me' – учиться. Study with me контент стал особенно актуальным во время пандемии, когда многие студенты находились взаперти, без возможности выйти в библиотеку и встретиться с однокурсниками. Наблюдая за тем, как кто-то учится, они ощущают себя менее одинокими и более мотивированными.

Предлагаем вам шесть study with me блогеров, контент которых поможет вам сконцентрироваться на учебе. Одни видео сопровождаются музыкой или шумом дождя, а другие – лишь звуками пишущего карандаша и перелистывания страниц. Продолжительность видео может достигать пяти часов, которые разделены на промежутки учебы и отдыха – по методу Помодоро. Такие видео будут полезными в экзаменационный период, когда нужно пройти или повторить большой объем информации.