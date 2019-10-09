Transferable skills: что это такое и как их использовать во благо вашей карьеры?

Продолжаем исследовать новые тренды и термины в рабочей сфере. В этот раз поговорим о transferable skills – дословно этот термин переводится как "переводные/портативные навыки", но пока точного аналога этому понятию в русском языке нет. Понятие transferable skills существует давно, изначально под ним подразумевались межличностные навыки. Сейчас же такими квалификациями считаются не только soft, но и hard skills.

В прошлом с термином "переводные навыки" встречались чаще всего выпускники ВУЗов. Для успешного трудоустройства им советовали (и советуют) определить свои "портативные способности", которые могут компенсировать нехватку профессионального опыта. Другими словами, это те способности, которые студенты развили во время учебы и которые также могут стать полезными на практике. Теперь к числу тех, кому приходится задумываться о своих transferable skills, подключилось огромное количество тех, кто хочет сменить профессию, имея при этом весомый стаж работы. Приятная новость в том, что у каждого найдется набор таких навыков, главное – их распознать и показать.

Transferable skills – это те квалификации, которые не принадлежат определенной индустрии или специальности, они могут быть полезными в разных сферах. Вдобавок эти навыки могут быть актуальными и востребованными не только в профессиональной сфере, но и в образовании, и жизни в целом. Важно понимать, что любые работодатели хотят минимизировать риски, связанные с наймом неопытного специалиста, поэтому ищут в кандидатах те характеристики, которые имеют уже опытные специалисты. Чаще всего это набор мягких и жестких навыков и, конечно же, потенциал. При этом работодатели и рекрутеры понимают, что мы живем в новом времени, когда людей, работающих не по профессии, становится больше, чем тех, кто придерживается одного карьерного пути. Поэтому при найме новых сотрудников рекрутеры готовы проявить лояльность к неопытному человеку, но только в том случае, если у него есть убедительные transferable skills.

Примерами "переводных навыков" могут быть не только умение коммуницировать или способность к работе в команде, но и hard skills – умение выстраивать стратегию, знание финансовых показателей и умение анализировать большое количество информации. Другим полезным "жестким и переводным навыком" может быть знание английского языка, это знание понадобится повсеместно и будет востребовано чуть ли не в любой индустрии. Диплом степени бакалавра или магистра даже в специальности, никак не связанной с профессией, по которой вы хотите работать, может стать показателем того, что у вас развиты исследовательские способности. Если вы регулярно повышаете свою квалификацию, ходите на профессиональные конференции, это доказывает вашу способность к непрерывному образованию, показывает, что вы "гибкий", легко обучаемый человек, даже с нерелевантным профессиональным опытом. Также к transferable hard skills можно отнести программирование, умение водить машину, редактировать тексты, умение пользоваться разным программным обеспечением и, конечно же, некоторые межличностные мягкие навыки – умение быстро приходить к какому-либо решению, лидерские способности, тайм-менеджмент, трудовая этика и опыт общения с клиентами.

Как правильно и эффективно определить свои "портативные навыки"? Первым делом рекрутеры советуют изучить, какие навыки требуются в той позиции, на которую вы рассчитываете. Возможно, с изучением этого аспекта вы и поймете, что уже соответствуете – если не всем, то минимальным требованиям, и уже когда-то использовали те или иные навыки, просто по другому предназначению. При этом важнее доказать, что вы на самом деле имеете хотя бы один соответствующий навык. Как доказать, что ваши, казалось бы, нерелевантные способности на самом деле transferable? О них не стоит говорить в резюме, лучше сфокусироваться на cover letter или мотивационном письме, как советует специалист по рекрутингу Дина Абылхожина. Именно там стоит рассказать, как вы планируете использовать ваш прошлый опыт в новой сфере, с точными примерами. Специалисты рекомендуют говорить о них не просто перечислением, но путем примеров в формате "проблема-решение-результат". С какой проблемой вы столкнулись на предыдущей позиции? К какому решению вы пришли? Какого результата добились? Обязательно укажите, какой именно навык вы развили, и как его можно транслировать в новую профессию. Если вы меняете сферу деятельности, мотивационное письмо даст вам шанс объяснить причины, уверить рекрутера, что вы настроены серьезно и тщательно обдумали этот шаг, а потом позволит перейти к доказательствам того, что вы подходящий кандидат.