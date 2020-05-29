Токсичные коллеги: как с ними быть и когда лучше уйти?

Коллеги со сложным характером встречаются почти в каждом коллективе. Но как быть, когда между коллегами конфликты происходят на регулярной основе? Когда возможно решить проблему, а когда лучшим решением будет увольнение? Для многих конфликты с коллегами являются веской причиной для ухода, другие терпят токсичных коллег долгие годы. В этом материале мы решили понять, когда стоит пытаться наладить отношения в коллективе, а когда стоит вовремя уйти.

Часто развитие токсичной обстановки в коллективах из-за одного или более сотрудников связано с тем, что в компании существует токсичная корпоративная культура. Токсичность в коллективе или целой компании, к сожалению, очень распространенное явление, так как изначально люди часто путают токсичные черты характера человека с бизнес-ориентированностью, здоровой амбициозностью, вниманием к деталям. Того не понимая, компании, либо отдельный коллектив могут похвалой и повышением подкреплять таких людей. Исследования на этот счет показывают, что токсичность часто негативно влияет не только на общую среду в офисе, но и на прибыль компании. Американская ассоциация профессионалов в сфере HR Society for Human Resource Management в 2019 году опубликовала результаты своего исследования, которое показало, что в течение пяти лет из-за токсичной рабочей среды опрошенные компании потеряли порядком 223 миллиарда долларов. Потери связаны напрямую с уходом сотрудников из-за токсичных коллег или конфликтов на работе. Более того, эксперимент Harvard Business School показал, что изоляция токсичного сотрудника улучшает продуктивность команды, больше чем наем квалифицированного и продуктивного специалиста. В другом исследовании, из опрошенных специалистов, которые когда-либо уходили с работы, 29% уволились из-за конфликта с коллегой или коллегами.

Как быть, если вы работаете в токсичной среде?

Конфликтная обстановка может быть веской причиной для увольнения. Но психологи советует не торопиться. Все зависит от внутренних ощущений человека и его планов на будущее.

Профессор психологии Техасского университета Арт Маркмен рекомендует первым делом разобраться в том, насколько сама работа доставляет удовольствие, чувствует ли он удовлетворение от нее, помогает ли она достигать поставленных целей в карьере? Где и в какой организации хотел бы видеть себя человек через 5-10 лет? Страдают ли другие коллеги от токсичности на работе или от поведения определенного коллеги? Есть ли у человека альтернатива работе на текущем месте? Если человек не уверен в ответе на последний вопрос, психолог предлагает провести анализ и разузнать о корпоративной культуре в других компаниях. Так, человек может минимизировать жертвы, на которые ему придется пойти при увольнении.

В стрессовых ситуациях первая реакция человека - "бей или беги". Бельгийский психотерапевт Эстер Перель рекомендует проанализировать, что может быть источником конфликта перед тем как вступать "в бой”, либо уходить. В конфликтах, по ее словам, часто скрываются неудовлетворенные ожидания, точно такие же, как и в личной жизни. Бывают и ситуативные конфликты, которые проступают иногда и не несут за собой никакого пагубного действия на отношения между коллегами. По мнению психолога, бить тревогу стоит тогда, когда такой конфликт, либо другие проявления токсичности, влияют на доверие между коллегами, не дают полноценно работать сообща над проектом или каждодневной задачей. В таких случаях, психолог советует определиться, один ли он в коллективе страдает от такой среды? Если нет, то вместе с другим коллегой или коллегами ему стоит поговорить с источником токсичности, пытаясь при этом быть как можно объективнее, чаще говорить о действиях коллектива, а не оппонента. Коллеги могут также обратиться к HR-специалисту компании, возможно, он сможет выступить арбитром в конфликте. Если конфликт касается только двух коллег, психологи считают, что в таком случае выручит разговор. Здесь тоже поможет модератор. Также описание своего видения конфликта на письме может помочь оппонентам понять друг друга, поскольку в таких ситуациях оба оппонента - "виновники" конфликта.

Но, если токсичными в коллективе является большинство, либо человек в конфликте сразу с группой коллег, и это напрямую сказывается на профессиональной деятельности человека, наш постоянный эксперт рынка труда Дина Абылхожина считает, что в таком случае с этого коллектива нужно уходить. Если в коллективе крепко укоренилась токсичная корпоративная культура, Дина советует не терпеть, так как вразумить такой коллектив вряд ли получится.

Эксперты утверждают, что токсичных сотрудников необходимо освобождать от должности. При этом, эксперты также поделились статистикой о том, что неэтичные работники часто остаются на своих должностях намного дольше других. Статистику связывают с тем, что такие сотрудники смотрятся отлично "на бумаге", то есть имеют исключительные количественные показатели, но не имеют нужных ценностей для работы в коллективе. В итоге, исследователи пришли к тому, что несмотря на сложность такого решения, в долгосрочной перспективе важно избавляться от таких работников.

В итоге, для человека, страдающего от токсичной рабочей среды, решение должно зависеть от серьезности конфликта и того, насколько такой конфликт влияет на его прямые рабочие обязанности. Несмотря на то, что подобные ситуации появляются в каждой компании, для работодателей важно пресекать такое поведение и не подпитывать токсичную корпоративную культуру. Это поможет избежать не только неприязни между коллегами, но и финансовых потерь.



