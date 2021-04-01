Groundbreaking! Пусть Миранда Пристли и скептически относится к идее рассказывать о цветах весной, вряд ли есть что-то, что может лучше передать настроение этого времени года. Идею одобряет и Симон Порт Жакмюс, который на днях устроил акцию, о которой моментально написали все мировые издания. Дизайнер предложил цветочному магазину доставлять букеты в обертке из остатков ткани из его прошлых коллекций. Простая, как и всё гениальное, идея на три дня собрала невероятные толпы вокруг маленького магазина цветов. Заказать букет от Жакмюса мы не можем, но вместо этого расскажем об аккаунтах, которые пробудят в вас весеннее настроение, даже если за окном нескончаемая зима. Никаких букетов и магазинов – только чистое вдохновение.

@floretflower

Одно из крупнейших интернет-сообществ о цветоводстве принадлежит Эрин Бензакеин – владелице известной на весь мир цветочной фермы Floret. Эрин Бензакейн делится опытом создания своими руками цветочной плантации и использования самых разных растений для составления букетов, гирлянд и венков.

@brrch_floral

Аккаунт принадлежит американской художнице Бриттани Аш, для которой цветы стали способом самовыражения. Девушка создает цветочные композиции, интегрируя их в пространство – физическое или диджитальное. Бриттани окрашивает их, украшает бисером, делает из них коллажи и украшения – охарактеризовать её искусство в рамках одного направления невероятно сложно.

@hattiemolloy

Хэтти – еще одна художница, работающая в сфере флорал-арта. За основу она взяла строгое, практически архитектурное направление. В её работах цветы – это часть иерархии пространства, подчиняющегося законам геометрии. Скандинавская строгость линий и яркость цветов дают идеальный визуальный контраст.

@herbarium

Те, кто в детстве собирал осенние листы клена и дуба, наверняка с тоской вспомнят грустные гербарии, которые они готовили для уроков биологии. А вот автор этого аккаунта возвел искусство засушенных цветов в абсолют. Простые, но невероятно приятные композиции цепляют взгляд и поощряют сделать гербарий самостоятельно.

@harrietparryflowers

Британка Гарриет Пэрри способна повторить едва ли не любой культурный сюжет в цветах. Основой для флористичесих интерпретаций становятся кадры из фильмов, обложки альбомов, модные съемки, полотна Эгона Шиле, Отто Дикса, других известных художников прошлого (или же современности) и даже карты Таро.

@stories_on_the_sill

Автор этого профиля – москвичка Даша Померанцева. Она называет себя "ботаническим следопытом в мире искусства" и не первый год делится художественными находками с изображением цветов, параллельно рассказывая их историю.

@doctorcooper

Доктор Купер – магистр философии, междисциплинарная художница и флорист. В своих работах девушка исследует философию сублимизма, если проще – философию возвышенного. Лаконичные цветочные композиции – настоящие произведения материального искусства.