Цифровое кладбище или что нас ждет после смерти

В 2020 году количество активных пользователей социальных сетей составило более 3,6 миллиардов человек. Согласно прогнозам сайта statista к 2025 году эта цифра вырастет до 4,41 миллиардов человек. Это при том, что Facebook в феврале исполнилось всего 16 лет. По закону РК ему даже нельзя голосовать. За столь короткий период времени социальные сети стали неотъемлемым элементом жизни. Но что со смертью? Люди оставляют огромное количество цифровой информации в виде текстов, фотографий, напоминаний, дат. Она не исчезает после их кончины. Все это аккумулируются в огромную информационную свалку – цифровое кладбище, которое нужно технически поддерживать. А это сложно и дорого. В связи с эти возникает масса этических проблем.

Проблемы этики

Изначально в социальных сетях страницы умерших хранились, как и страницы любых неактивных пользователей, автоматически. Учитывая убытки, медиа-гиганты ввели специальную политику по неактивным пользователям. В Twitter, например, страница удаляется после шести месяцев бездействия. Вместе со страницей теряется и большая часть цифровой памяти о человеке. Для многих родственников и близких, аккаунт - неотъемлемая часть умершего, единственная оставшаяся возможность быть с ним. Показателен случай Евгении Куйда и ее стартапа Luka. В 2015 году Евгения потеряла близкого друга Романа Мазуренко, он погиб в ДТП. Евгению печалило, что информация о Романе постепенно исчезает, и она решила навсегда увековечить его память в интернете. На основе платформы Luka она создала чатбот, который отвечает так, как мог бы ответить Роман. Это искусственный интеллект, построенный на сообщениях, фотографиях, статьях, мыслях и воспоминаниях умершего. И, несмотря на все технические несовершенства бота, это был один из способов справиться с горем – дать памяти о человеке пожить еще немного.

Некоторые социальные сети ввели свои нормы по управлению аккаунтами умерших людей. В Facebook были созданы специальные памятные аккаунты. Они позволяют защитить страницу от входа посторонних, становясь местом, объединяющим друзей и членов семьи. На памятных страницах люди могут обмениваться воспоминаниями и скорбеть вместе. Но это невыгодно. В реальном мире в случае смерти родственники сталкиваются с расходами. Кремация, место на кладбище и похороны – все это стоит денег. Виртуальный мир бесплатен для пользователей. Убытки по неактивным аккаунтам несет компания. Каждый байт информации занимает место на сервере, за которое нужно платить. В Twitter было решено сэкономить и пойти другой дорогой. В случае смерти модераторы могут сразу удалить страницу пользователя по запросу родственников, или аккаунт и вся информация о нем будут удалены автоматически из-за бездействия через полгода.

Возникает интересный этический вопрос о коммерциализации памяти об умерших. В теории медиа-гиганты могут запрашивать деньги для поддержки “мертвых” аккаунтов. Это выгодная бизнес политика. На данный момент в сети Facebook более 30 миллионов аккаунтов умерших людей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Big Data & Society, в ближайшие 50 лет количество умерших пользователей может превысить количество активных. Это потенциальные деньги для владельцев Facebook. Но имеет ли медиа-компания моральное право свободно распоряжаться памятью о человеке? Даже в случае Twitter “наследственность” страницы кажется странной. Что если родственники хотят удаления, а друзья, напротив, желают хоть ненадолго оставить цифровой след человека? Кто имеет право распоряжаться его данными после смерти?

Вероятно вопрос стоит поднимать на государственном уровне. Необходимо определить, на ком будет лежать ответственность за эти страницы. Одно из предложений – ввести форму при регистрации пользователя. В ней необходимо указать, что случится со страницей в случае смерти – удаление, резервация, наследственность, передача паролей и так далее. Поскольку "мертвая" страница не приносит денег, символическая плата за хранение информации об умершем – не такая плохая идея. Но нельзя делать поспешные выводы без четких цифр.

Наследие в формате цифрового кладбища интересно и с точки зрения истории. Ранее различные эпохи рассматривались через призму грандиозных свершений и деятельность великих людей. В будущем будет возможность посмотреть на наше время через тексты, фотографии, мемы, реакции простых людей. В теории цифровое кладбище может стать одним из самых достоверных источников о жизни в начале 21-го века.

Эта проблема вновь указывает на стремительное развитие технологий, интернета и новой морали. Привычная нормы не отвечают на современные этические запросы. Правовые институты не поспевают за современными требованиями. Смерть в интернете – повод задуматься о своем цифровом следе и его влиянии на окружение. Больше невозможно отмахиваться от интеграции социальных сетей в бытовую жизнь. Пришла пора понять - есть ли виртуальная жизнь после смерти физической.