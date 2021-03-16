Тату: история возникновения и стереотипы

Текст: Диана Рустамбекова

Исследования показывают, что 40% людей, сделавших первую татуировку, возвращались в тату-салон снова. Среди тату-мастеров бытует термин “синяя болезнь” - который означает навязчивое желание делать тату снова и снова. Вместе с экспертом, тату-мастером Александром Каргаполовым разберем татуировки в социальном контексте, историю их возникновения и внутреннюю этику мастеров.

Немного истории

Человек всегда стремился к модификации своего тела - первые подобия татуировок относят к периоду медно-каменного века. Чарльз Дарвин в своем труде “Происхождение человека и половой отбор” писал, что нет страны в мире, где не практиковали бы татуировки и другие способы украшения тела. Татуировки появились в разных точках планеты практически одновременно и автономно друг от друга. В зависимости от культуры их использовали для защиты от злых духов или демонстрации силы. Апачи втирали грязь в свои боевые раны, чтобы сделать шрамы более очевидными. Многие первые тату были расположены на точках акупунктуры - их наносили в терапевтических целях. Боль от процесса всегда была частью ритуала: будь то боль ради очищения или боль, показывающая силу воли. Древние греки с помощью тату помечали рабов и преступников. Они ввели определение “стигма” - клеймо - которое позже переняли римляне. В Китае преступников помечали татуировкой на лице, чтобы легче их идентифицировать. Среди темнокожих людей было распространено шрамирование - пигмент на темной коже проявляется слабо. В древнем Египте татуировки являлись отличительным знаком проституток: считалось, что рисунки в области бедер защищали их от венерических заболеваний. Египтяне наносили тату и беременным женщинам: это были точки на животе, которые по мере его роста увеличивались и создавали что-то похожее на цепочку, что символизировало защиту.

Испанское изображение татуировки

(1590 г.) Принц Джоло в татуировках

(1691 г.) Мод Вагнер

(1907 г.)

Табуированными тату стали благодаря христианству. В Библии говорилось, что тату - это осквернение чести умерших, варварство. Нельзя стремиться изменить то, что создал Бог - это противоречие его воле. Долгое время культура татуировки стагнировала. Возрождение началось благодаря морякам - в качестве инициации им наносили изображение якоря; татуировками отмечались новые земли, которые удалось посетить. Кроме этого тату облегчали процесс идентификации мореплавателя в случае его гибели. В прошлом моряк, татуировщик Самюэль О’Рэйли в 1891 году запатентовал первую электрическую татуировочную машину, что впоследствии значительно ускорило распространение нательного искусства. Одними из первых его клиентов были супруги Франк и Эмма де Бург. Благодаря своим тату (у них было покрыто все, за исключением кистей, лица и шеи), они стали звездами популярных тогда фрик-шоу. Де Бурги были не единственными в своем роде - “разукрашенные” люди часто развлекали аристократов своим видом.

Татуировки сегодня

Окончательно утвердились в обществе татуировки лишь в 1970-х. Они перестали быть атрибутом фриков, изгоев, став средством самовыражения людей разных социальных слоев. К эскизам начали подходить серьезнее - татуировщики стали полноценными художниками. Сформировалось огромное количество направлений: олдскул, реализм, япония, геометрия и другие. Сегодня тату носят больше декоративный характер. Нередко можно увидеть на одном человеке несколько рисунков в разных стилях. “Смешивать стили можно, если они смешиваются. В первую очередь это творчество. Я люблю четкие и понятные рисунки, но в то же время не слишком примитивные. Под эту категорию подходит олдскул: в нем есть романтика. Реализм (реалистичные татуировки) всегда актуален. Он более понятен широкой публике. В тренде чаще всего то, что делают себе звезды, популярные люди. Но, как правило, это китч. На эту тему любой мастер может рассуждать бесконечно”, - считает Александр Каргаполов.

О том, что считается недопустимым среди тату-мастеров, нет единого мнения: одни говорят, что не будут забивать клиенту лицо, если на теле еще осталось свободное место, другие отказываются от маленьких тату, третьи не приемлют чужих эскизов. Наш эксперт считает: “Кто-то из принципа не делает те или иные татуировки: одни не хотят делать бесовщину, другие наоборот. С размерами татуировок и местами то же самое. Как правило, если мастер профессионал, то он просто оценивает, впишется ли татуировка в общий образ клиента или нет. Набивать что-то совершенно ужасное я не соглашаюсь. Всех денег не заработаешь, а имидж испортить можно на раз-два”.

Довольно популярны сейчас хендпоук-тату - домашние татуировки. Их набивают вручную, без использования машинки. “Это такой «андеграунд» стиль - этим он и привлекает. Надежность исполнения зависит от мастера. Есть несколько техник нанесения татуировок вручную. Самой безопасной и технически правильной я считаю японскую традиционную - тебори - рисунок выполняется специальной бамбуковой палочкой. Но это уже совсем не хэндпоук. Тебори намного сложнее”, - делится Александр. Несмотря на то, что количество людей, украшающих свое тело, стремительно растет, предрассудки относительно тату не исчезли. Так, татуировки на видном месте все еще могут препятствовать карьере бортпроводника, врача, банковского работника или сотрудника государственных структур. Законодательно это никак не подкреплено, но данные показывают, что около 77% соискателей с меньшей вероятностью наймут сотрудника по причине наличия татуировок. При этом доказано, что корреляции между наличием тату и девиантным поведением нет. Гендерные стереотипы о тату (более грубые и объемные работы - для мужчин, небольшие тонкие тату - для женщин) сегодня доживают свой век: общество отходит от подобных разделений во всем, что касается самовыражения.

В США нередки судебные иски относительно авторского права на тату-эскизы. На данный момент закон никак не регулирует эти моменты. “Брать чужой эскиз и делать татуировку - неправильно по этическим соображениям. Как со стороны мастера, так и со стороны клиента. Есть эскизы, специально созданные для широкого пользования. Но за них тоже нужно платить. Конечно, можно просто скопировать - все зависит от вашей совести”.

Сегодня нанесение тату стало безопаснее, что сыграло ключевую роль в его распространении - работа выполняется одноразовыми предметами, оборудование стерилизуется, чернила - гипоаллергенные и даже веганскими. Главное - с умом подойти к выбору мастера и не принимать импульсивных решений.