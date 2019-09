За кем следить: 5 стримеров на игровой платформе Twitch

Медиа и аудитория постоянно находятся в поиске новых рок-звезд. Кто бы мог подумать, что такого уровня популярности смогут достичь геймеры. Типичный образ видеогеймера в нулевых ну никак не ассоциировался с образом звезды. А сегодня каждый второй ребенок хочет снимать ролики на YouTube, либо вести стримы на платформе Twitch. Чтобы быть с ними на одной волне, выбрали пять самых интересных стримеров.

Ninja

Подписчики: 14 701 662

Ричард Блевинс начал свою карьеру в 2009 году. Он начинал как профессиональный игрок в Halo 3, затем победил в чемпионате от Gamescom по PUBG. Но главный прирост аудитории начался из-за популярности Fortnite. В сентябре 2017 года количество его подписчиков составляло 500 000 человек. Всего за шесть месяцев это количество увеличилось до двух миллионов. На сегодняшний день он является самым массовым стримером в истории платформы Twitch.

Sips

Подписчики: 355 349

Крис Ловац более известен как участник Yogscast – развлекательной компании, которая специализируется на создании контента для YouTube и стриминг-платформ. Изначально он вёл канал на YouTube (1,8 миллионов подписчиков), но чуть больше года назад забросил его и полностью перешел на live-трансляции в Twitch. Он прославился в первую очередь за счет своего специфичного юмора, который называют dad jokes (отцовские шутки). Это смесь испанского стыда, абсурда и иронии, что особенно актуально для самого Криса, так как за время работы в Yogscast у него родились уже три ребенка, которые частенько заглядывают на сам стрим.

Shroud

Подписчики: 6 935 235

Крис Гржесик начинал как профессиональный игрок в CS: GO, в составе команд Exertus и Manajuma. В 2014 году он перешел в Cloud 9 и вместе с Shroud команде удалось занять второе место на чемпионате ESL One Cologne. В апреле прошлого года Крис заявил, что официально уходит из профессионального гейминга и начинает полностью заниматься стримингом на Twitch. Его главное направление – шутеры вроде PUBG, CS:GO, Apex Legends, Call Of Duty и другие. В общем рейтинге стримеров Twitch по количеству подписчиков Shroud занимает третье место.

MightyGaming

Подписчики: 167 317

Деметриус Джонсон больше известен как боец MMA и бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (Деметриус до сих пор сохраняет самую длинную серию защит титула в истории чемпионата). Однако бои оказались не единственным его увлечением, Джонсон – заядлый геймер и часто стримит на Twitch и YouTube. Особенно забавно смотреть, как он играет в EA Sports UFC 3 за самого себя. Канал Деметриуса всё ещё довольно нишевый, но это из-за его "бойцовской" деятельности. Поэтому не стоит рассчитывать на его "постоянный онлайн" в недели перед боем.

KindaFunnyGames

Подписчики: 143 126

История KindaFunnyGames началась с увольнения четырех сотрудников из популярного игрового издания IGN. Вместе они решили открыть новое шоу и запустить его на Twitch. Но они не стали ограничиваться только видеоиграми. На их канале проводится несколько шоу, в которых обсуждается современное телевидение, комиксы и всё остальное, что связывают с культурой "гиков". Сейчас в команде KindaFunnyGames работают семь человек и милая собака. На странице их сайта можно найти точное расписание их стримов, можно точно узнать, когда будет следующий летсплей, а когда стоит ожидать подкаст.

