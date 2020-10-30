Страшные истории к Хэллоуину: r/nosleep

Сабреддит r/nosleep – находка для любителей хорроров. Каждый желающий может выложить там свою историю. Поскольку здесь нет строгой цензуры, контент варьируется от детских страшилок про монстров под кроватью до по-настоящему жутких историй про сексуальное насилие. В предверии Хэллоуина мы решили перевести три популярные страшилки:

Несколько лет назад в моей квартире была странная ночь

Это случилось несколько лет назад. Я работал над чем-то поздней ночью. Уже не помню над чем. Уверен, это было важно. Я постоянно бурчал, потому что меня беспокоили громкие звуки из соседней квартиры. Кажется, там была вечеринка.

Для контекста: я живу в квартире один, и, слава богу, здесь всегда тихо. В доме три этажа, я на втором. Квартиры находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому жильцов обычно не слышно. Мне очень нравятся соседи, в том смысле, что я их не вижу и не слышу. Всегда казалось, что дом полон старых людей, потому что здесь вообще ничего не происходит. Моему удивлению не было предела, когда поздно ночью дом наполнился шумом.

Я был уверен, что сосед, устроивший вечеринку, заехал недавно. Думал поговорить о шуме уже утром, так как считаю себя “крутым парнем”, который не будет стыдить другого на глазах друзей. Сконцентрировался на работе.

Сначала шум был терпимым. Слышал музыку, какие-то стуки, легкую болтовню – ничего необычного. После полуночи звуки стали громче. Странным казалась то, что громче становилась не музыка, а именно болтовня. Я слышал, как люди, преимущественно женщины, заливаются смехом – меня это раздражало. Они будто бы смеялись надо мной.

И все же я не пошел жаловаться. Думал, со временем галдеж пройдет. Я и сам галдел много раз, и знаю как сильно это выматывает. Но все продолжалось и даже усиливалось. Создавалось впечатление, что людей стало больше.

В какой-то момент я не смог больше терпеть. Решил пойти в квартиру, откуда доносится шум, и вежливо попросить их быть потише. Из своей квартиры я не мог понять, откуда именно шел шум, думал выйти в подъезд и определить на слух.

Как только шагнул за дверь, музыка, стук и смех, все прекратилось. Я замер. Посмотрел по сторонам проверить – есть ли кто живой, кажется, все спали.

Поднялся на другой этаж, тишина. Спустился вниз – никаких следов вечеринки. Я был озадачен.

Вернулся в свою квартиру со странным ощущением. В момент, когда хлопнул дверью, я ожидал, что звуки вернутся. Но меня встретила знакомая тишина, к которой я привык.

Когда я сел за стол, раздались отдаленные смешки. Затем снова наступила тишина. Я не был уверен, что это происходило по-настоящему. Уж больно слабыми были звуки. Я был уже уставшим и сонным и лег спать. На утро решил пожаловался своему домовладельцу.

Поймал его за поливом цветов у входа в дом. Я спросил о новых жителях, вероятно, таких же молодых, как и я. Он спросил: "Ты хочешь пригласить еще больше людей на свои вечеринки?". Я ответил, что никакой вечеринки у меня не было. Объяснил, что работал всю ночь и пытался поговорить с теми, кто шумел, но найти источник шума не смог.

Никогда не забуду, что он сказал мне в ответ: “Парень, на твоем этаже все уже пожаловались на твою вчерашнюю вечеринку. Не знаю в какие игры ты со мной играешь, но не так поздно и не так громко в следующий раз, хорошо?”.

В этот момент меня охватил ужас. Впервые в жизни по коже пробежали мурашки. Я не смог ничего ответить и просто ушел. Больше такого, слава богу, не случалось. До сих пор не знаю, что произошло в ту ночь.

Я работаю на горячей линии ясновидцев. Случилось нечто по-настоящему странное

Я начал работать на горячей линии три дня назад. Нет, я не ясновидящий. Но могу отлично обманывать, такая работа – это легкие деньги.

Так было до тех пор, пока не позвонила девочка по имени Клэр.

Телефон зазвенел где-то в десять вечера. Я развалился на диване в своей самой уродливой пижаме, пересматривая сериал “Фрейзер”. По голосу понял, что она молодая, тинейджер.

“Я чувствую, что вы звоните мне, потому что стоите на перепутье” – сказал я загадочным, мистическим голосом. В этот момент жонглировал мобильным телефоном в одной руке и куском пиццы в другом.

“Я - да”.

“Я чувствую, что… здесь вовлечен любовник”.

“Уау. Да. Это совершенно точно”.

Ха, всегда вовлечен любовник.

“Мой бойфренд…” – Ее голос притих. “Мне кажется я должна от него уйти”.

“Ты обеспокоена этим решением. Ты не спала из-за этого много ночей” – сказал я, накручивая на палец плавленый сыр.

“Да, так и есть, он просто такой…”

Она замолчала. Мое сердце екнуло – неужели она думает, что я закончу ее предложение?

“Невнимательный” – сказал я.

“Темпераментный” – ответила она одновременно со мной.

Я выдохнул через нос, взял еще один кусок пиццы. “Я вижу. Да. Темпераментный. Я думаю, его аура неспокойна”.

“Да, он – ...”

Стук, стук, стук. Это я услышал через динамик телефона. “Подождите, кто-то у двери”.

“Конечно”.

Пауза. “Это он! Я вам перезвоню. Могу я получить бонусные пять минут за один доллар, так как звонок закончился раньше? У нас ведь все еще остается две минуты”.

Я хотел сказать – да. Но, как только открыл рот, произнес другие слова:

“Не открывай дверь”.

“Что?”

Какого черта? Иногда я могу сказать что-то невпопад, когда устал или занят чем-то другим, но не так. Я попробовал открывать рот медленно, чтобы не сказать лишнего.

“Не открывай еб***ую дверь!”

Эти слова вырвались криком. Я подпрыгнул, сердце застучало. В этот раз голос не был похож на мой. Какой-то хриплый, панический, пронзительный.

“Эм… в чем ваша проблема?”

Я попробовал вздохнуть и сразу закашлял. У меня заболело горло, оно першило и чесалось. Схватил стакан колы со стола и махом ее выпил.

“Извините, я не знаю, что произошло”. Ко мне вернулись мои слова, но голос звучал так, словно я кричал три часа подряд.

Стук, стук, стук. Громче, настойчивей. По шуму я понял, что девушка добежала до двери. Звонкий металлический звук. После – тишина.

“Клэр? Вы еще здесь?”

Пауза. Ее шепот донеся через динамик.

“Позвоните 911”.

“Что?” Я потянулся за домашним телефоном. “Клэр, вы в порядке?”

Ее шепот был таким тихим, что я его едва слышал.

“Я вижу его через окно. В руках он держит оружие”.

На этом самолете люди продолжают умирать, и нам запрещено смотреть в окна

Полеты – важная часть моей работы. Каждую неделю на протяжении 20 лет я путешествую из города в город из-за бизнес-встреч. Я налетал так много, что присоединился к “клубу миллиона миль”. Обожаю полеты, но есть и аспекты, которые ненавижу.

Плачущие дети, мало места для ног, люди, слушающие музыку слишком громко - список можно продолжать бесконечно.

К счастью, за это время я разработал идеальную систему. Она включают в себя подушку для шеи, снотворное, закрытые шторы и ушные затычки.

К сожалению, во время последнего полета набор для выживания пропал еще при регистрации. Без него я был обречен на долгую, бессонную ночь.

Естественно, меня посадили за человеком, который не мог перестать плакать. Сначала думал, что это ребенок. Но нет, взрослая женщина. Она уткнулась лицом в окно и громко рыдала.

Подумал, что она боится летать. Но если так, вряд ли бы она была так заинтересована окружающим миром. Тот факт, что ей просто было грустно, тоже посещал мою голову. Но нет, она просто казалась… сломанной.

Со временем ее нытье привлекло внимание персонала. Стюардесса с обеспокоенным лицом подошла и попробовала начать диалог.

“Вы в порядке?” – спросила она.

Женщина не отвечала. Она просто смотрела в окно и, не переставая, плакала.

Стюардесса попробовала мягко дотронуться до нее, реакции не последовало. К тому времени пассажиры заволновались. Кабина наполнилась шепотом, люди говорили, что она под наркотиками или страдает от психического расстройства.

Я был не столько раздражен, сколько обеспокоен. Ситуация казалась до жути странной. Я подумал открыть свой иллюминатор, чтобы посмотреть, что за окном. Но прежде, чем я смог это сделать, позади меня начал плакать еще один человек.

Я повернулся и увидел мужчину в слезах. Он тоже уставился в окно. Глаза не моргали, не было ни единой слезы. Более того, лицо было полностью лишено эмоций. Он просто сидел и ревел, двигая ртом.

“Сэр?” – спросил один из пассажиров.

Как только он взглянул в то же окно, его глаза потемнели, он тоже начал реветь. Затем четвертый человек… пятый. Пока мы поняли, что происходит, половина самолета уже плакала.

“Это окна! Закройте чертовы шторы!” – крикнул один из пассажиров.

Мы сделали все быстро, как по инструкции. Сначала убедились, чтобы у нас самих не было возможности посмотреть в окна. После начали закрывать шторки близ плачущих людей.

Как только мы заблокировали им вид на небо, они замолчали. Один за другим. Плач прекратился, в самолете воцарилась некомфортная тишина.

Я облегчено выдохнул, но малая победа сменилась паникой.

“Они не дышат!” – крикнула стюардесса.

Она была права, все рыдающие пассажиры умерли в своих креслах. Без вида на небо их тела просто отключились. Всего за несколько минут половина самолета оказалась под неизвестным проклятием.

Мы попытались реанимировать некоторых из них, безуспешно. В конце концов, мы просто летели в тишине. Тем временем стюардесса пыталась связаться с пилотами.

Они не отвечали, и все знали, что мы их потеряли.

После нескольких минут страшных сомнений, стюардесса ввела аварийный код, чтобы открыть кабину самолета. Внутри мы нашли пилотов, которые без остановки рыдали. Принесли одеяла, чтобы закрыть окна, и убрали мертвых пилотов.

Тогда диспетчеры управления воздушным движением проинструктировали нас и помогли безопасно посадить самолет. Это было жестко, но мы смогли добраться до аэропорта живыми. Там нас встретила команда в защитных костюмах. Несмотря на наши объяснения, они не смогли выявить возможную инфекцию.

Как мы и думали, даже после огромного количества тестов, ничего не нашли. Мы до сих пор не знаем, что случилось на борту, но я и не особо хочу знать, что эти бедные души увидели в иллюминаторах.