Стили и техники обучения: что правда, а что ложь?

Существует три общепринятых стиля усваивания информации и обучения: аудиальный, визуальный и кинестетический. Иногда к ним добавляется и вербальный. Несмотря на популярность этой теории о стилях, на практике она не соответствуют реальности и тому, как мы на самом деле запоминаем информацию.

На основе вышеупомянутых стилей построено немало популярных учебных методик, многие из которых взяты за базу и активно используются в международных школах и университетах за рубежом, а также в некоторых учебных заведениях Казахстана. Первоначально главной целью было помочь преподавателям персонализировать подход к каждому ученику. Например, ученикам-визуалам дают работать преимущественно с картинками, диаграммами, видео.

Мета-анализ более семидесяти исследований стилей обучения показал, что ни один из этих стилей не имел достаточных доказательств эффективности. Поэтому как бы не хотелось облегчить процесс обучения и найти ключ к тому, как работает наш мозг, категоризация каждого человека по стилю его обучения не является решением, а скорее распространенным нейромифом. Нейромифы - это заблуждения связанные с работой мозга, которые подпитываются культурными обстоятельствами и условиями. Возможно, как раз-таки желание не понимать сложности этого вопроса и чрезмерное его упрощение наоборот ставит многих, особенно детей младших классов под угрозу. Давать шестилетнему ребенку упражнения преимущественно в аудио формате или в визуальном формате может существенно ограничить изучение и последующее запоминание материала.

До 2017 года никто не мог доказать, что "стили" не работают. Как оказалось, дело совсем не в том, что аудиозаписи помогают аудиальным ученикам запоминать информацию, а больше в том, что этот метод просто нравится людям больше всего. Также оказалось, что те, кто считал себя вербальным или визуальными учениками запоминали картинки одинаково хорошо. Здесь большую роль играют как раз-таки привычки и личные предпочтения учеников, а привычки, как известно, очень тяжело изменить.

Помимо исследований стилей обучения, также проводились исследования эффективности техник обучения. Оказалось, что для более эффективного обучения важнее разнообразить методы и техники. Например, регулярные тесты на проверку знаний, хорошая коммуникация между учителем и учащимся, доверие между ними, обучение сверстников - все эти методики включают в себя сразу несколько стилей.

В целом, стили обучения пытаются упростить процесс, сделав обучение максимально комфортным, но чаще всего запоминание и усвоение информации происходит как раз-таки в противоположной ситуации. Стоит заметить, что теории о стилях обучения основаны на экспериментах с самым примитивным заданиями. Например, исследование американских ученых 2015 года, показало что те, кто считают себя визуальными учениками, на самом деле очень хорошо запоминают какие картинки были им показаны. Но, это были картинки с простыми предметами как дом, мяч и книга - другими словами, картинки не несущие сложную информацию. Но также хорошо запоминали картинки и другие группы. В другом американском эксперименте, таким же визуальным ученикам показали картинку шахматной доски в середине партии, группу попросили запомнить расположение фигур в игре. Далее, ту же картинку показали группе профессиональных шахматистов, не отличавшихся исключительной визуальной памятью. В итоге, те кто только недавно гордились тем, что доказали свой статус "визуального ученика" провалились с треском, они в среднем запомнили расположение от трех до пяти фигур, а профессионалы более двадцати.

В итоге исследователи пришли к выводу, что важнее всего понимание информации, когда ученик не просто заучивает ее, а понимает контекст, в которой она представлена и связь между внутренними составляющими. Последние исследования в неврологии показали, что процесс запоминания и откладывания информации в долгосрочную память строится на том, какую информацию ваш мозг считает важной. Еще, есть основания полагать, что в этом немалую роль играют эмоции и даже пространство, в котором находится учащийся. Но в целом, исследования ведут к тому, что мы уже все давно понимаем - мы запоминаем то, что нам интересно, и то, что имеет для нас значение. Поэтому и важно обучаться тому, что нравится вам. Это дает человеку мотивацию учиться разными способами, находить самому информацию и оттачивать свои знания.

Если вы в поиске ответа на то, как все-таки улучшить память и удержать информацию - ответ зависит от того, на какое время вам нужны те или иные знания. Изучение чего-либо по картинкам - одна из самых пассивных техник обучения, которая, если вы не в нулевом классе, уж точно приведет к неудовлетворительной оценке. Если упрощать, то сейчас мы говорим больше о пассивном и активном обучении. Оба термина - это "зонтики", которые подразумевают самые разные методы обучения и закрепления знаний. Если вы ставите себя в ранг визуалов, то вы тем самым программируете себя исключительно на пассивное обучение. Чаще люди, занимавшиеся только пассивно, не получают хорошие результаты. К пассивному обучению можно отнести чтение книги (без ведения заметок или конспектирования), присутствие на лекции, просмотр документального фильма или прослушивание подкаста. К активному обучению относятся такие техники как конспектирование, дискуссии с сокурсниками, объяснение материала другому человеку или группе людей, регулярное тестирование знаний, написание эссе и так далее, другими словами комплексное изучение, которое включает в себя максимальное количество разных методов. Например, лучшими методиками считаются пробные тестирования, смешивание разных задач и учебных материалов за одно занятие и конечно же, интервальное обучение, когда вы изучаете что-то не за один сеанс, а с течением времени. Такие техники нуждаются в мотивации и желании обучаться, а не в желании решить проблему одним стилем повсеместно.