\"Стеклянный потолок\" в Казахстане или что мешает женщинам добиться успеха в карьере?

"Стеклянный потолок" - термин, появившийся еще в 80-х, который обозначает невидимый барьер в карьерной лестнице с которым встречаются женщины или представители меньшинств. "Потолок" – метафора, тому факту, что карьеры большинства женщин не развиваются выше среднего звена. О "стеклянном потолке" говорят уже очень давно, но как дела обстоят у нас, еще не совсем ясно. Казахстанские женщины переживают похожие трудности, связанные с гендерной дискриминацией, что и во всем мире, но в то же время мы находимся в очень необычной ситуации. Несмотря на то, что уровень грамотности среди женщин у нас составляет 99,7% процентов, всего 18,90% работающих женщин занимают менеджерские позиции и всего в 16,40% фирмах женщины имеют контрольный пакет акций. В 2016 году комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан выпустил статистику по заработку населения. Как оказалось, в среднем женщины зарабатывают на 30% меньше чем мужчины.

Но с каждым годом индекс гендерного равенства в Казахстане улучшается с 2008 по 2018 года уровень вырос всего с 0,459 до 0,354 (0-0.79, где “0” означает полное равенство). По расчетам Economic Forum, Казахстан за 2020 год встал на 72 место по отсчету Global Gender Gap Report, на первом оказалась Исландия, как самая равноправная страна для обоих полов, а на последнем - Йемен.

В частности, большинство женщин в Казахстане работают “розовыми воротничками” – термин, впервые появившейся еще в девяностые, обозначает должности преимущественно занятые женщинами - чаще всего в сервисе, либо в других низкооплачиваемых сферах. Например, 70% работников в образовательной сфере и сфере здравоохранения по подсчету Азиатского банка развития - женщины.

Во многом это касается не законопроектов или изменений на правительственном уровне, а проблем социального характера. Поэтому мы решили поговорить с профессиональным рекрутером Диной Абылхожиной, чтобы узнать что стоит за показателями и как эти показатели транслируются в корпоративной среде.

Как часто к рекрутерам обращаются компании с четкими требованиями по гендеру кандидата?

“К нам редко обращаются с конкретным требованием по гендеру, так как основная часть наших клиентов – осознанные компании. Таких четких критериев нет, но есть ярко выраженная тенденция в найме административного либо ассистирующего персонала. В девяти случаях из десяти именно для закрытия таких вакансий даются четкие требования по гендеру, предпочтение отдается девушкам. Потому что на взгляд работодателей женщины более гибкие в работе, им несложно выполнить сервисную функцию в рамках своей должности. Например, налить гостям чай/кофе, а после пойти и помыть чашки. В этом плане мужчины по сравнению с женщинами негативно относятся к такому формату работы”, – рассказывает Дина Абылхожина.

Что обычно препятствует женщинам в карьерном росте?

Чаще всего со "стеклянным потолком" встречаются не женщины, работающие ассистентами, а те, кто занимают руководящие должности. Из-за половой дискриминации они не могут пробиться выше, несмотря на их компетентность. С чем это связанно, что движет руководителями при таком выборе? Значит ли это, что успешная карьера – реальность мужчин, а для женщин – обязательные жертвы?

“Почти каждая женщина во время своей профессиональной карьеры берет от одного до двух декретных отпусков, что так или иначе является отрывом от производства и построения карьеры. Но на мой взгляд, женщины часто сами ставят себе рамки. Например, если у женщины есть муж и его переводят по работе, даже если у нее перспективная карьера и отличный заработок, она может выбрать карьеру мужа и уйти с должности, чтобы переехать с мужем. Сегодня как ни крути, успешная карьера в любой отрасли предполагает переработки, какие-то командировки и большую нагрузку в целом. Также мужчины, как правило, спокойно относятся к частым разъездам, а женщины, наоборот, с осторожностью воспринимают такие вакансии, так как они боятся осуждения общества и семьи, того, что их могут не так понять. В нашей стране и не только, во многих “восточных” странах есть ментальные особенности, которые напрямую влияют на женщин и их карьеры. Общество ожидает, что женщина предпочтет семью успешной карьере. Но можно сказать, что казахстанские женщины сами себе поставили такой потолок. Я работала с кандидатами-женщинами, которые относятся к работе так же, как и большинство мужчин – они построят себе карьеру где угодно. Но я очень часто встречаю кандидатов, которые ушли с перспективных высокооплачиваемых должностей из-за детей/семьи/совести. За всю свою карьеру я встречала только трех-четырех таких мужчин”, – делится опытом Дина.

С чем это может быть связано, помимо культурного аспекта?

“Стоит отметить, что женщины намного чаще страдают от синдрома самозванца. Я это к тому, что женщины сами отказываются от высоких должностей, потому что им кажется что они не справятся, что они могут не потянуть, что они не осилят такую нагрузку”, – делится мнением Дина.

В реальности, как оказалось, очень редко респектабельные компании осознанно выбирают работников по гендеру. Но здесь стоит заметить, что понятие о том, что все таки такое "руководящая должность" размытое. Руководящую должность могут выполнять как директоры департаментов, так и владельцы бизнесов. В этом вопросы важно понять о каких должностях мы говорим.

“Сейчас никого не удивишь шефом женщиной, но я могу отметить, что чем крупнее бизнес тем реже его возглавляет женщина, как в Казахстане, так и в международных организациях. Женщина чаще всего – руководитель среднего звена или микро-бизнеса, директор по маркетингу, директор по HR. Проблема не в том, что женщин не допускают, или то что есть какое-то негласное правило. Обычно это исходит из самой женщины, которая выбирает не идти дальше”, – рассказывает Дина.

В таких случаях в мировой практике работодатели часто внедряют дополнительные процедуры для “уравнивания” или разбавления коллектива. Например, внедряются системы слепого отбора, когда при подачи заявки или документов на вакансию потенциальный работодатель не спрашивает у кандидата его пол, а в резюме к примеру уже давно считается плохим тоном добавление фотографии. К сожалению у нас “нет четких процедур, внедренных именно с целью гендерного равенства, но бывают кейсы, когда работодателям важно разбавить однополый коллектив”, – говорит наш эксперт.

Что делать женщинам, которые хотят балансировать и семью, и карьеру?

“Я думаю, здесь важно определить, что все-таки значит успех в карьере для женщины? Исходя из моего опыта это можно назвать "пиком" карьеры. Если за “пик” карьеры мы берем председательницу и CEO General Motors Мэри Барра, то как показывает мой профессиональный опыт, то в таких должностях почти невозможно для женщины достичь баланса между карьерой и семьей без помощи и потерь. ”, – говорит Дина.

Из сказанного Диной следует то, что у женщин в корпоративной сфере нет как таковых барьеров, как например “бетонный барьер” у цветных женщин, термин придуманный в Америке, когда для них почти невозможно пробиться к руководящим должностям. У нас в отборе кадров не прослеживается дискриминация из-за расовой или этнической принадлежности. Большую роль здесь играют культурно-общественные устои, которые буквально не дают женщинам право выбора, с этим согласна и наш эксперт.

Что могут исправить женщины самостоятельно?

К сожалению, даже в тех редких случаях, когда руководители отказываются от кандидатов из-за того, что они женщины, в нередких случаях этими руководителями являются сами женщины.

“Я часто сталкиваюсь с женской мизогинией, когда я получаю заказ от некоторых наших клиентов-женщин. Они говорят не показывать им женщин, потому что они беременеют, у них болеют дети, утренники. Вроде бы она, как женщина, сама должна это понимать и идти навстречу, скорее всего, она тоже прошла через такое. Зачастую ей это диктуют руководители-мужчины, но есть и те случаи, когда это исходит непосредственно от главы, которая сама при этом женщина", – говорит наш эксперт по найму.

"Женщинам нужно объединяться и помогать друг другу в карьере. Я не про кумовство, не про какие-то поблажки, принципы непотизма, а про то, что нам и так откровенно сложно строить карьеру. К примеру, декрет – это и психологически сложно, так как женщина ощущает себя потерянной. Плюс, это тяжело и физически, когда приходится балансировать заботу о детях с работой. Нам никто не мешает, но у нас есть основная сложность именно в этом, нам нужно уметь удерживать внимание и в ту, и в другую сторону. Женщина должны войти в положение друг друга и объединиться, не просто в феминистические движения, но и в повседневной жизни”, – в заключении делится мнением Дина Абылхожина.