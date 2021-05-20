Старички, которые захватили соц. сети

“Социальные сети для молодых” – ложный лозунг. Население планеты не молодеет, с каждым годом “стариков” становится все больше. Об этом говорится в отчете о “демографическом старении” ООН. Исследователи предполагают, что к 2050 году количество пожилых людей возрастет в два раза, а их прирост увеличится с 9,3% до 16%. По тем же оценкам, с 1950 года количество пожилых людей в мире увеличилось почти втрое. Это говорит о стабильном тренде – человечество стареет, с ним стареет и интернет. Наверное, мы должны перестать удивляться инфлюенсерам за 60 - все мы там будем. Но как не удивляться 85-летней старушке, которая играет в Skyrim? Ниже представлены три инфлюенсера в трех социальных сетях, которых ООН определяет как “пожилых людей”.

Shirley Curry – YouTube

Ширли Карри начала играть, когда ей было за 60. Начала с копии культовой “Цивилизации” (Sid Meier’s Civilization II). В YouTube старушка появилась в 2011 году, одновременно с релизом Skyrim. Впоследствии канал Ширли стал одним из самых популярных каналов об игре. Он насчитывает почти миллион подписчиков. Она неоднократно говорила, что не стремилась к такой популярности – “Я всего лишь хотела присоединиться к большому коммьюнити фанатов серии“. Ширли переживает, что может не увидеть следующей игры - та находится в разработке уже 10 лет. Разработчики, узнав о Ширли, пригласили ее для участия в новой части – теперь она навсегда увековечена в серии The Elder Scrolls.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lili Hayes (@lili_hayes) Instagram – Lili Hayes Лили Хейс в свои 70 выглядит и ведет себя похлеще молодых. Носит кепки Supreme, катается на машине под гэнгста-рэп и ругается на сленге. Очевидно, это лишь образ, но уж больно естественно она смотрится в своем амплуа. Особенно когда с израильским акцентом кричит на создателя пробок для вина.

Restepepe – TikTok TikTok – самая молодая из популярных социальных платформ (62% пользователей – люди в возрасте от 10-29 лет). Страница Restepepe насчитывает полмиллиона подписчиков и четыре с половиной миллиона лайков. Это сумасшедшая статистика, учитывая, что авторы - три милых старичка. Видео всего пара десятков, но трендовость идей обеспечивает их живучесть. Здесь и COVID, и сложный монтаж, и TikTok танцы.

Скептики думают, что такие люди – проекты детей и внуков, попытка заработать на добрых пожилых людях. Так ли это на самом деле? Возможно, но что в этом плохого? Будем откровенны – пенсионерам нечем себя занять. Большое количество свободного времени способствует развитию скуки, кризиса и даже депрессии. Так почему бы не показать своим пожилым родственникам TikTok? Все довольны - пенсионерам есть чем себя занять, а молодежи - что посмотреть.