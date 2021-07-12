Совместный проект BURO. x vivo X60 Pro

Вы могли заметить что-то необычное в нашем инстаграм-аккаунте. Причиной этому был совместный проект BURO. и vivo. В течение двух недель пять членов редакции создавали контент для инстаграм-аккаунта BURO. с помощью смартфона vivo X60 Pro. Каждый выбрал свою тему, чтобы показать все возможности нового смартфона от vivo.

Илья Юн

Главный редактор

Начал проект Илья. Его тематика – архитектура Алматы. Он рассказал про характерные для города стили и его особенности. Например, монументальное искусство; модернизм в лице гостиницы "Казахстан"; верненское деревянное зодчество и другое.

Томирис Балтабаева

Бьюти-редактор

Алматы – красочный город, и первые свои посты Томирис посвятила именно этому: цвету продуктовых корзин. Также она попробовала найти характерный цвет нашего города. Она поделилась выборкой неожиданных мест, где можно купить качественные продукты. А свой заключительный день она посвятила макияжу.

Диана Рустамбекова

Редактор

Диана устроила небольшую пешую прогулку по живописным локациям Алматы и немного рассказала про бег. Вместе с ней подписчики прошлись по терренкуру, Малой Алматинке, сходили в легкий горный поход, посетили Ботанический сад и Парк Горького.

Гульдана Тауасар

Фоторедактор

Вокруг нас намного больше прекрасного, чем кажется: Гульдана разглядела цифры в неочевидных деталях города, показала Алматы в текстурах, передала эмоциональность человеческих рук и рассказала про теггинг.

Нуртас Сиссекенов

Креативный директор

Нуртас три дня рассказывал о тонкостях фото и видео: экспериментировал с соляризацией, инфракрасным фильтром, Pro-режимом и рисовал светом на фото. Он раскрыл нюансы техники нанесения гель-медиума для переноса изображения. А в промежутках Нуртас делился любимыми песнями.

Проект был снят на vivo X60 Pro. Смартфон оснащен тремя камерами, благодаря чему изображения и видео имеют высокую четкость и естественную цветопередачу. Для любителей съемок в движении есть система профессиональной стабилизации. Кроме того, ультимативный ночной режим позволяет фотографировать даже в полной темноте.