Смешанные чувства: что такое синестезия?

Синестеты видят цвета цифр или музыки, могут “очеловечивать” дни недели, отдельные слова, чувствовать форму вкуса еды. За каждый орган восприятия отвечает определенный отдел нашего мозга. За визуальное – зрительная кора, за вкусы – теменные доли, за обоняние – височные. В норме – вы смотрите на объект и у вас активируется зрительная кора. У синестетов параллельно активируются, например, теменные доли. Это значит, что при взгляде на объект такой человек почувствует его вкус.

Природа синестезии

Для науки синестезия до сих пор остается загадкой. Изучением феномена занимаются на протяжении двух столетий, но истинную природу определить не удается. Исследования подтверждают лишь наличие генетической предрасположенности к синестезии. С точки зрения эволюционной теории до сих пор не ясно, является ли она селективным преимуществом, или это случайная привилегия, генетический бонус. Иногда синестезия может быть приобретенной, никак не связанной с генами. Сенсорная депривация может стать причиной ее развития. Например, повреждения таламуса (зрительного бугра) могут вызывать акустико-тактильную синестезию. Синестезии можно добиться и намеренно, с помощью психоделических препаратов. Это могут быть LSD, алкоголь, мескалин, MDMA, марихуана и даже кофеин. Чаще всего, такая синестезия проявляется как слухово-визуальная (в 52% случаев) .

Синестезия у каждого раскрывается индивидуально. Одним нечетные числа кажутся злыми, другим четные. У кого-то цифра “1” окрашена в синий, у кого-то в желтый. Вариантов синестезии много, ниже представлены наиболее частые:

Хроместезия – аудио-визуальная синестезия. Сюда можно отнести “цветной слух” – явление, когда музыка окрашена в какой-то цвет. Так, композитор Римский Корсаков считал тональность ре мажор желтоватой, “звуком солнечных лучшей”, а пианист Александр Скрябин видел тональность до мажор как красный;

Графемно-цветовая синестезия – явление, когда буквы, цифры или слова окрашиваются определенным цветом или приобретают текстуру. Писатель Владимир Набоков в своем произведение “Другие берега” писал: “Кроме всего я наделен в редкой мере так называемой audition coloree — цветным слухом. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор”. Синестеты , испытывающие подобные зрительные образы (фотизмы), легче запоминают номера, коды, и прочую числовую информацию;

Порядково-лингвистическая персонификация – дни календаря, буквы алфавита, порядковые числительные представляются как личности;

Лексико-вкусовая синестезия – феномен, когда человек может “попробовать” слова “на вкус”. Подобная синестезия не влияет на вкусовые впечатления от еды. Когда мы произносим “мороженое” человек ощутит вкус мороженого. Но если узнать у такого синестета, какова на вкус книга, он ощутит во рту, например, привкус горького шоколада. Эти ассоциации не случайны, они устойчивы. Главный герой сериала “ Derek Tastes of Ear Wax ” рассказывает о лексико-вкусовом синестете, который владеет баром. Когда он слышит имена некоторых своих клиентов он ощущает то вкус серы, то мокрых подгузников.

Синестезия для гениев

Среди синестетов, кроме Набокова и Римского-Корсакова, огромное количество выдающихся личностей: композитор Ференц Лист, изобретатель Никола Тесла, Винсент Ван Гог. В случае с последним, синестезия сыграла злую шутку: Ван Гога выгнал преподаватель по фортепиано, сочтя его сумасшедшим из-за его хроместезии. Рэпер Канье Уэст на шоу Эллен Дедженерес тоже заявил, что “видит” звуки: “Все, что я создаю с помощью музыки – живопись”.

Синестеты часто не подозревают о своей особенности. Поскольку внешне она никак не выражается, подобный образ мышления кажется им обычным. Есть огромное количество задач, помогающих установить синестетические наклонности: например, если вы видите цифры цветами, вам несложно будет отыскать семерку среди множества единиц – она будет выделяться. Сегодня многие пытаются тренировать синестезию, считая, что это скажется на их творческих способностях. Однако исследования не подтверждают корреляцию синестезии с творческими наклонностями. Да, синестезия позволяет создавать наиболее интересные ассоциации, но на их реализации это никак не сказывается. Является ли она “рудиментом”, или навыком сверхчеловека будущего, науке установить пока не удается.