Каждый гражданин светского государства имеет право свободно выражать своё мнение. Но у закона есть уточнения. Например, в 2015 году в УК РК появилась статья 274, она запрещает “распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства”. Всё достаточно чётко. Но в эпоху интернета отличить ложную информацию от истинной сложно. Люди готовы рушить вышки 5G, отказываться от лечения вируса и штурмовать Зону 51 - несмотря на моментальный доступ к последним научным исследованиям и мнениям экспертов. Возможно доступность и является корнем проблемы. С той же лёгкостью можно получить доступ к информации тех, кто “просто свободно выражает своё мнение”. Даже если это мнение ничем не подкреплено. И тут классика - кто виноват и что делать? Несет ли кто-то ответственность за свои слова в интернете, если из-за них могут пострадать другие. Разбираемся.

Право на интернет

Очевидна несостоятельность законодательных процессов в области интернета. Сам по себе медиум определяется стремительным ростом и непостоянством. Новые технологии, методы коммуникации, взаимодействия, способы самовыражения - все это образует огромный объём данных, который невозможно анализировать привычными методами. Право, в его классической форме, медлительно и неповоротливо и не может догнать интернет. В итоге используются топорные методы, вроде блокировки. Под ограничительные меры могут попасть и вполне безобидные сайты, например хранилище archive.org. Но если с цензурой контента в интернете ведётся хоть какая-то работа, то про ответственность за распространение ложной информации особо и не говорят. Instagram попытался ввести меры с наступлением эпидемии - на каждом посте с упоминанием слов “коронавирус” или “COVID-19”, внизу экрана всплывает окно с ссылкой на актуальную информацию. Об эффективности меры говорить не приходится. К тому же пандемия - лишь часть из массива транслируемой информации.

Раньше люди получали контент через строго курированные источники, вроде телевидения, печатной продукции или радио. С популяризацией интернета традиционные СМИ ушли на второй план. Простота доступа и производства информации внесла свои корректировки и в процесс её потребления. Если, к примеру, газеты The Guardian или New York Times оплошают, пострадает не только репутация издания. Это сотни работников, издательство, типографии. Это немалые деньги. Отсюда кредит доверия аудитории и “экспертность” самого издания. В сети для создания контента нужен только смартфон. Даже при минимальных усилиях можно с легкостью набрать аудиторию в 1000 человек и вещать, что угодно. На YouTube, в Instagram и прочих платформах реализованы все ниши. Clubhouse еще показательней. В этом своеобразном клубе по интересам, где люди транслируют свои мысли и идеи, но делают это коллективно в формате диалога, сразу появилось много псевдо-экспертов. Люди обсуждают всё - от “казахской идентичности” до “что делать после расставания”. Проблема в том, что спикерами и экспертами выступают случайные люди, которые могут разбираться в теме довольно опосредованно. Этот формат мог бы быть похож на “будку гласности” - служить прямым отражением настроения народа, но сейчас спикеры выступают в роли экспертов, транслирующих своё субъективное мнение. Здесь нет необходимости даже приводить источники, не говоря о проверке данных. Любой софист найдет свою аудиторию.

Почему мы их слушаем

Логичный вопрос, на который как всегда нет однозначного ответа. Сотрудник маркетингового агентства инфлюенсеров The Outloud Group, Брэдли Хус считает, что на это влияет пять факторов. Культурная конформность - желание быть в стае; сила и контроль - выбор подписки сравним с ощущением полного контроля, так мы чувствуем силу; информационно-социальное влияние - мы следуем за людьми, у которых, как нам кажется, есть верная информация; личная связь - инфлюенсеры выступают в роли друзей; желание помогать другим - раз мы их считаем друзьям, то и финансово помогать им мы тоже хотим. Единственный интересный пункт - третий. Об этом более подробно написано в книге “Принципы социальной психологии”. Мимикрия естественна для многих живых организмов, человек не исключение. Чтобы понять, как правильно реагировать и вести себя - мы оглядываемся по сторонам в поиске подтверждения или опровержения собственных доводов. Мы верим учёным и докторам, потому что у них есть верная информация. Но точно так же мы слушаем наших друзей, которые могут нас убедить, что “вакцины - это плохо” или “нужно срочно продать все вещи и купить золото”. Похожим образом работает и стадный эффект. В незнакомом аэропорту нам комфортнее идти за большой толпой. Инфлюенсеры умело и, скорее всего. неосознанно работают с этими инструментами. Сначала создаются тесные дружеские связи, соответственно наше доверие увеличивается, а с приростом количества подписчиков включается стадный эффект. Разве может ошибаться миллион человек? История показала, что может.

Наивно полагать, что каждый инфлюенсер будет настоящим экспертом в своей сфере. И, наверное, ответственность за качество потребляемого контента лежит на самой аудитории. Создатель URI, URL, HTTP и HTML Тим Бернерс-Ли в своем интервью сказал: “Хоть “паутина” и создала новые возможности, дала голос маргинализированным группам и сделала обычную жизнь легче, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто распространяет ненависть, а совершать различные преступления стало легче. Понятно, почему многие люди считают “паутину” чем-то плохим. Но учитывая, как сильно интернет поменялся за последние 30 лет, было бы глупо считать, что в ближайшие 30 лет его нельзя изменить в лучшую сторону. Если мы сдадимся сейчас, значит, не интернет нас подвёл, мы подвели интернет”. Каждый раз, когда палец тянется “начать трансляцию”, стоит задуматься - “А что я транcлирую?”