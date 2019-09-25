Sh*tposting или как Instagram изменил самому себе

Как раньше функционировал Instagram? Люди фотографировали все подряд, преимущественно себя, и делились этим со своими друзьями. Весь функциональный упор приложения был на фотографию. Теперь это платформа для продвижения своего блогер-эго, частично tumblr и рай для репостов и sh*tposting'а. Разбираемся что случилось с нашим любимым приложением.

Как Instagram стал популярным

Инстаграм придумали почти 10 лет назад и назвали в честь американского виски - Burbn. Схема работы напоминала Foursquare, Burbn позволял делать чек-ин в разных местах (бары, рестораны и т.д.), работал в качестве органайзера, а также позволял выкладывать фотографии с общих встреч. Но из-за обилия не сочетающихся друг с другом функций, приложение не сыскало особой популярности. Единственное, что делали люди - делились друг с другом фотографиями. Эти наблюдения вдохновили основателей Кевина Систрома и Майка Кригера на разработку нового приложения. Они обратили внимание на популярность приложения Hipstamatic, которое использовали для наложения фильтров на фотографии и особую любовь пользователей к Facebook. Но в первом делиться фотографиями было слишком сложно, а во второй не было функций для нормальной работы с ними. Шестого октября 2010 года Кевин и Майк сменили название на Instagram, упростили функции и добавили фильтры. Поделиться снимком можно было всего в три нажатия.

К апрелю 2012 году приложение добавили на платформу Android, и за сутки его скачали более миллиона раз. Посыпались обновления: лучшее качество фотографий, новые фильтры, редактор фотографий, хештеги. И в конце концов появляется Facebook и предлагает Кевину и Майку 300 миллионов долларов за передачу 23 миллионов акций. После чего, летом 2012 Instagram выкатывает обновление 2.5.0 и приложение полностью интегрируется в сеть Facebook.

Потеря фокуса и sh*tposting

Перечислим несколько новый функций, которые появились в Instagram после продажи: запись видео на 15 секунд, создание фотогаллерей, кнопка "узнать больше" (перенаправление на сайт), кнопка "купить" (прямая продажа товара), альбомный формат фотографий, появление рекламных проплаченных записей, 30-секундные ролики (впоследствие увеличено до одной минуты), смена алгоритмов (хронология больше не приоритет), появление Instagram Stories и, в конце концов, IGTV.

А теперь попробуем подробнее разобрать, как все это уничтожило оригинальную философию Instagram. Каждый месяц приложением пользуется порядка одного миллиарда активных пользователей. За один день эти пользователи нажимают на кнопку лайк приблизительно 4,2 милларда раз, каждый день. При этом по статистике коэффициент вовлеченности у видео на 38% выше, чем у обычных постов. Все больше брендов переходят на видеоконтент внутри Instagram. Продвигаются они лучше, смотрят их чаще и комментариев оставляют значительно больше. И если крупные бренды переходят на видеоконтент в социальные сетях, это говорит о том, что обычная фотография уже мало кого интересует. Видео становится главным элементом внимания аудитории внутри Instagram, который уже совсем не instant (мгновенный).

Единственное, что осталось instant внутри приложения - это функция stories. Каждый день их смотрит около 400 миллионов пользователей, а это 80% всех дневных пользователей. После успеха Stories в Instagram, они появились и в самом Facebook и после в WhatsApp. Собственно после чего пошел упор на рекламу и интерактивное использование функций stories: музыка, голосования, тесты, отсчеты времени. Все это постепенно делают оригинальную идею приложения избыточной. Какой смысл кропотливо стараться над красивой фотографией, если никто ее уже не увидит? Зачем стараться, если можно записать простое видео в stories на 10 секунд, накидать новых функций и получить необходимый контакт с аудиторией?

Но об одной функции мы намеренно умолчали - репосты. Репосты кажутся безобидными, но они полностью снимают ответственность со страницы. Пользователь может больше не производить уникальный контент, делиться чем-то личным. В два клика можно репостнуть что-нибудь популярное и получить тот же контакт с аудиторией. И во многом эта "легкость" доступа породила в Instagram новую культуру sh*tposting'a. Сайт The Daily Dot определяет sh*tposting как "намеренную провокацию, нацеленную на максимальный результат с минимальными усилиями". Это намеренно "плохой", "саркастичный" и "агрессивный" контент, нацеленный на реакцию. Например в споре sh*tposting используют как инструмент для срыва диалога, фокусируя внимание на других аспектах беседы. Писатель Сэм Гресзес в своей статье для Polygon охарактеризовал это понятие как "контент без контекста, который из-за своей абсурдности кажется революционным, как культурно, так и политически". И целью таких постов автор видит "запутать аудиторию настолько, чтобы они смеялись или улыбались". Как часто вы встречаетесь в Instagram просто с горой бестолкового вторичного контента, который вызывает у вас либо усмешку, либо желание пролистать дальше/навсегда отписаться от человека? Авторы часто оправдывают свои посты банальным бездельем, но часто встречаются и те, кто называют это постиронией. Но независимо от культурной значимости таких действий, итог однозначен: Instagram - уже не про фотографию. И если instant в нем остается только sh*tposting, а весь остальной эфир занят рекламой крупных брендов, то навязывается вопрос - "А какой в нем смысл?".