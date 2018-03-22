7 игр, на которые не стыдно потратить время

Например, в самолете или во время долгой поездке

Попробовать себя в роли сэндбордиста или поисковика из детской книги "Где Уолли?" можно, не вставая с дивана. Для этого вообще не требуется никаких усилий. Достаточно иметь смартфон, скачать пару приложений и начать игру. Перед вами – увлекательные мобильные игры, на которые не стыдно потратить свободные часы, а также скоротать их во время перелета или длительной поездки.



Hidden Folks

Игра работает по принципу, который разработал британский художник Мартин Хендфорд для серии книг "Где Уолли?". Перед человеком открывается анимированная иллюстрация с изображенными на ней сотнями, а порой и тысячами деталей. Задача – найти конкретных людей, животных или предметы. Долгое время игра была доступна только для компьютеров, но в декабре прошлого года стала открыта для пользователей iOS и Android.



Monument Valley 2

Игра – как объект искусства, продолжение изометрического шедевра Monument Valley. Суть игрового процесса осталась неизменной – необходимо провести героя через серию пазлов оптических иллюзий и невозможных фигур. Во второй части к главной героине Ро присоединяется ее дочь. Нарратив игры превращается в трогательную историю о материнстве, любви и взрослении.

Доступна для скачивания на iOS и Android.



Old man's journey

На первый взгляд игра кажется простым пазлом. На деле – это сюжет о поиске себя, история о жизни, потере и надежде. Особого внимания заслуживает дизайн: абсолютно вся игра иллюстрирована от руки. Тот случай, когда сюжет, история и эстетика гораздо важнее самого процесса. Уникальный стиль, успокаивающая музыка и простая механика погружают в яркий мир, который затягивает с головой. Игра получила 16 премий и наград, включая одну из самых престижных в мире мобильного гейминга – Apple Design Awards.

Доступна для скачивания на iOS и Android.



Blackbox

Один из самых интересных и необычных пазлов, доступных только для пользователей iOS. С этой игрой придется воспользоваться всем функционалом iPhone буквально. Для решения некоторых загадок потребуется воткнуть в порт наушники или зарядку, научиться пользоваться гироскопами, отключить интернет, включить фонарик. Для нетерпеливых игроков существует возможность купить дополнительные подсказки, которые направят на решение особенно сложной головоломки.

Приложение доступно только в Apple Store.

Splitter Critters

Суть игры очень простая – дать миленьким инопланетянам дойти до своей мультяшной летающей тарелки. Весь интерес заключается в необычной механике. Игроку необходимо движением пальца буквально разрезать мир пополам, чтобы решить пазл и пройти уровень.

Доступна для скачивания на iOS и Android.



Kami 2

Kami обладает уникальным свойством, которое отсутствует в других головоломках, – она успокаивает. Не знаем, как это удалось разработчикам, может быть, дело в приятном звуке или нежных пастельных тонах, но игра обладает настоящими медитативными свойствами. Ваша задача – заполнить поле одним цветом за минимальное количество ходов. В игре доступно более 100 головоломок.

Доступна для скачивания на iOS и Android.

Alto's Oddysey

Продолжение самой красивой running игры, где местом действия стала пустыня, а не горы, как ранее, а его главный герой – Алто – пересел со сэндборда на сноуборд. Пока Алто и его друзья катятся на сэнборде, вам необходимо успеть выполнить трюки, а также перепрыгивать препятствия и пропасти.

Доступна для скачивания только в Apple Store.