Сегодня я: ностальгировал и играл в ретро игры

Тема ностальгии в последнее время стала особенно популярной. В кино, музыке и искусстве мы видим бесчисленное множество сиквелов, римейков, приквелов – работ, основанных на уже существующих историях. Ностальгию можно продавать и эксплуатировать. Но что, если мы попытаемся воссоздать это чувство ностальгии в разных его проявлениях? В рамках рубрики “Сегодня я” один из редакторов перевернул все шкафы в поисках старых консолей и игр, чтобы испытать ту самую чистую ностальгию.

Ностальгия и ретро

Почему существует тренд на ретро? Прежде всего потому, что он связан с ностальгией. Но что входит в понятие "ретро"? На этот счет нет безоговорочного согласия между культурологами. Некоторые эксперты выделяют период в 20-30 лет, нужный для превращения культуры в "ретро". Так, в видеоиграх ретро ассоциируется с пиксельным Марио и игровыми автоматами. На деле же прорывные и революционные игры нулевых уже стали ретро. Вероятно, с этим связан быстрый рост технологий (как по закону Мура – удвоение транзисторов на кристалле интегральной схемы каждые два года). Для понимания прогресса приведем простой факт: консоль Sony Playstation 2 вышла в 2000 году. Её оперативная память составляла 32 мегабайта (плюс четыре – от eDRAM). Четвертая итерация консоли появилась в 2013 году, и её оперативная память составляла восемь гигабайт, а это уже в 250 раз больше. Мы считаем, что такая разница позволяет классифицировать "железо" из нулевых как ретро.

Сам же опыт с ретро-геймингом можно условно разделить на аутентичный и неаутентичный. К первому можно отнести использование оригинальных платформ в задуманном разработчиком виде. Ко второму же относятся все современные римейки, ререлизы, HD-версии, эмуляторы и прочие блага XXI века. Так, например, всё та же компания Sony переиздала оригинальную Playstation в версии Classic. Визуально она неотличима от оригинала, но уменьшена в три раза, поддерживает HDMI-выход и позволяет играть в игры того периода. То же самое сделали и Nintendo со своими консолями NES и SNES. Всё это удобные варианты для возможности сыграть в старые игры, используя весь комфорт современного мира. Да, это дает ощущение ностальгии, но не в полной мере. Для полного погружения во времена "когда всё было проще", нужно найти те самые оригинальные консоли, джойстики, картриджи и прочие рудименты.

Пыль, картриджы и кинескопический телевизор

В Казахстане и СНГ нет полного понимания ценности старых вещей, да и общество ретро-геймеров не особо велико. У этого есть свои плюсы – всё "железо" можно найти по относительно низкой цене. Но вот качество этого "железа" всегда будет под большим вопросом. А если речь заходит о поиске комплектующих, проще сразу искать их на Amazon. Всё это само по себе превращается в интересный квест. В общем, для написания статьи использовалось две оригинальные консоли из нулевых – Sony Playstation 2 (2000) и Game Boy Advance SP (2003).

С Game Boy всё достаточно просто, поскольку консоль портативная. Дополнительно нужны только заряжающее устройство и, собственно, сами игры. Nintendo прославились использованием нестандартных форматов для своих игр. И когда в нулевые все перешли на оптические диски, Nintendo упорно продолжали выпускать игры на пластиковых картриджах. И для жителей СНГ – это самая большая проблема. Если диск можно было переписать самостоятельно (на пиратскую консоль), то с картриджами это сделать было практически невозможно. И если уж и искать игры на Gameboy, то придется долго гулять по разным блошиным рынкам. После пары недель таких прогулок в Алматы удалось найти картридж с игрой Legend Of Zelda The Minish Cap. Попутно встречались различные пиратские картриджи по "300 игр в одном", которые в большинстве случаев работают плохо, и странные портативные версии популярных в то время игр, например серия Need For Speed. Поэтому, если хочется поиграть в какие-то действительно стоящие игры, придется обращаться в онлайн-магазины и заказывать картриджи из Европы или Америки.

С Sony Playstation 2 всё намного сложнее. В первую очередь нужно понимать, что в нулевые самым развитым был пиратский рынок. Большинство консолей чипировали, что позволяло проигрывать пиратские болванки. Соответственно, почти все игры на рынке – пиратские и играть на обычных консолях не будут. Благо, заказывать ничего не пришлось, поскольку Playstation 2 (вместе с играми на нее) была одной из тех давно забытых вещей, которые лежат в шкафу под многолетним слоем пыли. Но, ввиду возраста самой консоли, мгновенно возникает несколько проблем: отсутствует карта памяти, а на геймпаде не работает крестовина. Благо, что продукты Sony пользовались на казахстанском рынке большим спросом. Найти комплектующие на разных сервисах объявлений не составило большого труда. К удивлению, люди до сих пор продают эти вещи. Вот, вроде бы, всё готово: по традиции продуты порты, вставлены карта памяти и рабочий геймпад. Но вот очередная подводная мина ретро-гейминга – "железо" было заточено под старые технологии. Поэтому при подключении Playstation 2000-го года через RCA-кабель к современному цифровому телевизору видим следующее – размытую картинку со смазанными текстурами. Единственное решение – найти компонентный кабель (можно заимствовать его у Playstation 3) и играть с разрешением 480i (или 480p – в зависимости от игры). Конечно, сейчас существует множество доработок, вроде девайса, который преобразует компонентный сигнал в цифровой и его можно выводить на современный телевизор через HDMI. Но здесь сложно что-то советовать, потому что всё это – любительские решения, и большинство из них работает через раз. Оптимальный вариант – это купить кинескопический либо плазменный телевизор всё на тех же рынках или на сервисах объявлений. И уже тогда, после всех мучений, можно будет однозначно сказать, что ностальгический опыт был аутентичным.

Современные вызовы не требуют современных решений

Если мучения всё же возьмут вверх, всегда можно пожертвовать аутентичностью в пользу удобства. В большинство игр можно сыграть на ПК. Steam активно поддерживает ретро-гейминг, и периодически на платформе появляются релизы старых игр. Например, игра Jet Set Radio появилась в 2000 году и долгое время была эксклюзивом Dreamcast. Сейчас же её можно приобрести за 1600 тенге на Steam. На современных консолях также существуют специальные программы обратной совместимости, которые позволяют играть в старые игры. Специальные перевыпуски старых консолей – тоже отличный вариант, который исключает всю возню со старой техникой. Конечно, это ограничивает нас выбором крупных компаний, так как свободно сыграть в любую старую игру не получится. Но зато мы сполна получаем ту самую ностальгию.

Возможно, это так, но, выбирая удобство, мы теряем нечто большее – сам процесс. Прелесть ретро-гейминга и ностальгии не столько в самой игре, сколько в попытках эту игру запустить. Эскапизм, который выходит за грани телевизора – мы создаем для себя новое приключение, и именно оно помогает нам отвлечься от рутины.