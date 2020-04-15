Мы запускаем новую рубрику “Сегодня я”. В ней члены редакции BURO. будут делиться своими мыслями и наблюдениями о любимых фильмах, книгах, сериалах, видеоиграх и прочем. Здесь нет претензии на объективность, это скорее экскурс в мысли автора каждого текста. Начинаем рубрику рассказом о небольшой малоизвестной видеоигре Friends of Ringo Ishikawa, состоянии потерянности и разбитых кулаках.

Друзья Ринго

Friends of Ringo Ishikawa – это артхаусный андерграунд в мире видеоигр. Даже для человека знакомого с индустрией формат игры может показаться странным. Фактически игра не объясняет ничего. Контекст как истории, так и игрового процесса нужно улавливать по ходу. Вы берете на себя роль главного школьного хулигана Ринго Ишикавы. Действия разворачиваются в японской провинции. Это последний год школы, Ринго и его друзья должны решить – “А что делать дальше?”. Одноклассники подумывают об университете, кто-то из школьной “банды” хочет уйти в якудза, а близкий друг Ринго – Кен может стать перспективным спортсменом. Но бытие школьного хулигана выстроено так, что проблемы решаются по мере их поступления. Поэтому о будущем никто особо и не задумывается. И здесь игра использует свой главный художественный и технический прием. Поскольку здесь нет карты, нет стандартных руководств и никто не отслеживает вашу прогрессию, создается ощущения потерянности, а сделанные дела кажутся тщетными. Но в этом и заключается главный трюк игры. Вы, как школьник выпускного класса, ощущаете себя одиноким и ненужным в этом большом мире. Вас ставят перед жизненным выбором, а как выбирать никто не научил. И вот вы как игрок бегаете из одной локации в другую, пытаетесь ходить на уроки, заниматься в зале и только таймер в правом верхнем углу экрана напоминает, что время скоротечно.

Игра не просто так называется “Друзья Ринго Ишикавы”. Друзья – основа игрового процесса и главный двигатель сюжета. Без них справиться с бандами из других школ будет зубодробительно сложно. Вместе вы деретесь то ли за свою честь, то ли с целью собрать побольше денег, а может быть, это просто привычка. Именно друзья создают прецедент для развития истории, потому что Ринго находится в подвешенном состоянии (преимущественно, потому что вы им и управляете). Вы и решаете, чем он занимается в свободное время – учит уроки, торчит в спортивном зале, нарывается на драку или просто курит и читает книжки.

Сигареты, “корты” и “раз на раз”

В игре Friends of Ringo Ishikawa отдельно хочется отметить эстетику. К пиксель-арту, анимации и прорисовке деталей подошли с особым трепетом. Кадры передают ностальгию жизни, в которой ты никогда не жил. Причем кажется, что такую исключительно “японскую” атмосферу могут сделать только японцы. Но нет, разработчика зовут Вадим, игры он делает под псевдонимом yeo. Родом он из России и делал игру почти в одиночку. Большую часть игры (механики, диалоги, системы и т.д.) yeo делал самостоятельно. Задники были нарисованы отдельным художником, а персонажей нарисовал отец yeo. В остальном же игра – это продукт мыслей, философии и идей одного человека. Он же ответственный за ту самую “пацанскую” эстетику игры.

Есть отдельная кнопка, которая позволяет персонажу войти в режим “хулигана”. С точки зрения игрового процесса – это излишество. Ваш персонаж складывает руки в карманы и начинает идти в медленном темпе. Это не дает совершенно никаких преимуществ. Наоборот, привычная прогулка становится заметно дольше. Но это круто, именно круто. То же самое с сигаретами. Под них выделена отдельная кнопка – непозволительная роскошь в мире современного гейминга. И это не дает ничего, кроме эстетики. А эстетика здесь главное.

Игрок дополняет кинематографичность происходящего своими действиями. Вот вас взывают “раз на раз” перед школой. После триумфальной победы с разбитыми кулаками вы закуриваете сигарету, пока поверженный соперник все еще лежит на полу. Вот вы с бандой разобрались с очередными “соперниками”, после чего можно “упасть на корты”, перекурить и пообщаться. Это все несюжетные ситуации, а это значит, вы их создаете сами. Вы определяете для себя кем будет Ринго эти последние школьные недели. Можно совершенно забросить учебу, получать “двойки” и вместо уроков гулять по улице в поиске очередных “соперников”. Можно провисеть второй урок на турниках, прерываясь на сигареты (за которыми нужно бегать в магазин). Можно всерьез заняться своей физической подготовкой и напроситься наконец в качалку или боксерский зал.

Тщетность и абсурд

Автор Friends of Ringo Ishikawa называет ее “экзистенциальная игра в открытом мире про японских хулиганов”. Слово “экзистенциальная” здесь самое интересное. Разработчики не вешают на игру ярлыки, если они не имеют прямого значения. Но экзистенциализм – это философская категория, не игровая. Но в игре ее умело обыгрывают. Будучи Ринго я посещал уроки и пытался получать стипендию. На часть стипендии мы с друзьями купили на крышу школы теннисный стол. Начал ходить на бокс и наконец выучил как правильно делать нырок и уклон. Я стал лучше учиться, потому что хотел помочь другу выплатить крупный долг. Казалось, что я все делаю правильно. Но потом таймер в верхнем правом углу экрана настигает тебя. Он напоминает, что жизнь скоротечна, а твои попытки что-то в ней наладить тщетны. Это абсурдно, но в этом вся жизнь. Многие игроки не поняли концовку игры и ее задумку (что сказывается на различных негативных отзывах). Ведь если вам дают выбор, то он должен иметь смысл? Как оказалось вовсе нет, совсем как в жизни.