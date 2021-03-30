Восточная Азия стала хабом для самых экономически успешных стран мира. Из Японии, Китая, Южной Кореи вышло трудолюбивое, конкурентоспособное поколение, движущее весь регион. Но и в среде быстро развивающейся молодежи есть место для тех, кто придерживается "медленного" стиля жизни. Они запечатлевают моменты своей жизни и выкладывают небольшие видео-блоги на YouTube. Делимся 8 такими каналами.

Эти видео-дневники рассказывают о понятных вещах: ежедневной уборке, готовке для близких, моментах уединения в своих небольших квартирах и уходе за домашними животными. Всё это – во "вкусной" обертке эстетически обработанных видео. Некоторые из каналов предлагают субтитры на русском языке, но зачастую они не нужны – наблюдать за ежедневными ритуалами людей – уже удовольствие. Из контента можно узнать о культурных ценностях народов: богатой культуре еды, любви к чистоте, сохранении национальных традиций. В конечном счете этих влогеров объединяет одно – умиротворяющий контент, побуждающий находить счастье в самых простых вещах.

Южная Корея

Япония

Южная Корея

Япония

Китай

Китай

Япония

Южная Корея