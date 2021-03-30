Счастье в мелочах: азиатские YouTube-каналы о медленном стиле жизни
Восточная Азия стала хабом для самых экономически успешных стран мира. Из Японии, Китая, Южной Кореи вышло трудолюбивое, конкурентоспособное поколение, движущее весь регион. Но и в среде быстро развивающейся молодежи есть место для тех, кто придерживается "медленного" стиля жизни. Они запечатлевают моменты своей жизни и выкладывают небольшие видео-блоги на YouTube. Делимся 8 такими каналами.
Эти видео-дневники рассказывают о понятных вещах: ежедневной уборке, готовке для близких, моментах уединения в своих небольших квартирах и уходе за домашними животными. Всё это – во "вкусной" обертке эстетически обработанных видео. Некоторые из каналов предлагают субтитры на русском языке, но зачастую они не нужны – наблюдать за ежедневными ритуалами людей – уже удовольствие. Из контента можно узнать о культурных ценностях народов: богатой культуре еды, любви к чистоте, сохранении национальных традиций. В конечном счете этих влогеров объединяет одно – умиротворяющий контент, побуждающий находить счастье в самых простых вещах.
Haegreendal
Южная Корея
Choki
Япония
Sueddu
Южная Корея
Kominka solo life
Япония
Dianxi Xiaoge
Китай
Liziqi
Китай
Nekoniwa
Япония
Ondo
Южная Корея
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