На каких сайтах искать стажировку за границей?

Хотели бы вы пожить за границей и набраться профессионального опыта в команде? Сейчас это доступно, надо лишь найти организацию, которая сможет подобрать вам подходящую компанию. Мы собрали шесть организаций, которые предлагают стажировки, волонтерство, языковые школы и базовые консультации.

Проект Global Experiences был создан командой людей, которые в свое время поняли насколько ценен опыт работы в иностранных компаниях. Global Experiences предлагает стажировки в выбранном секторе, городе или стране в таких компаниях как Google, YouTube, J.P. Morgan и Apple. С самого начала каждому клиенту Global Experiences предоставляется консультант по программам и специалист по профессиональному развитию. Такого рода специалист поможет правильно составить резюме, написать мотивационное письмо и подготовиться в интервью для стажировки. После того как вашу кандидатуру одобрят, Global Experiences обеспечат вас проживанием и помогут с социальной адаптацией. Услуга платная.

AIESEC - это негосударственная некоммерческая организация с представительством в 126 странах мира, в том числе и в Казахстане. По типу предлагаемые стажировки делятся на три: Global Volunteer - волонтерские, неоплачиваемые стажировки продолжительностью до 12 недель в НПО, Global Talent - оплачиваемые стажировки в отдельных компаниях продолжительностью до 78 недель и Global Entrepreneur - стажировки в стартапах продолжительностью до 12 недель. В некоторых случаях взимается комиссия за рассмотрение документов.

Глобальная платформа развития молодежи Youth Op дает возможность бесплатно находить стажировки, воркшопы, конференции и конкурсы среди молодых специалистов. Компания позиционирует себя как мост между теми, кто ищет возможности расширить знания и компаниями, которые ищут молодые таланты. Также Youth Op можно назвать акселератором карьерного роста, через организацию можно получить стажировку в ООН, Всемирном банке или Всемирной продовольственной программе. Список вакансий пополняется каждую неделю, кроме этого через платформу можно связаться с единомышленниками, мировыми и местными лидерами.

Через этот сайт можно отправлять заявки бесплатно в стартапы, выбрав вакансии по местоположению (в крупных городах США, Лондоне, Индии и непосредственно в Силиконовой долине), по должностям (разработчикам, дизайнерам, маркетологам и HR специалистам) и в зависимости от минимальной зарплаты. Каждый кандидат может сразу увидеть предлагаемую компенсацию за стажировку и пакет бонусов - для этого необхожимо зарегистрироваться на сайте. Если ему понравилась та или иная позиция, то пользователь AngelList может выделить ее как понравившуюся и после компания оповестит стартап о заинтересованности кандидата. В том случае, если стартапу понравился кандидат, то AngelList познакомит клиента напрямую с менеджером по найму через электронную почту - дальше кандидат может договариваться с компанией без посредника.

На Idealist выставляют свои вакансии более 120 000 организаций со всего мира. Здесь можно найти не только стажировку к примеру в финансовой компании в Нью-Йорке, но и волонтерскую работу в социальных проектах в Индии, работу учителем английского языка для монахов в Непале или высокооплачиваемую практику в любой другой точке мира. Кроме стажировок и других практик Idealist предлагают помощь и консультации по профессиональному развитию, выбору магистратуры и других профессиональных курсов. Через Idealist можно напрямую связаться с приемной комиссией выбранного университета, имея при этом возможность воспользоваться советами консультантов. Подача документов на стажировки бесплатная.

Организация предлагает своим клиентам более 16 000 программ. Основатели Go Overseas считают своей миссией сделать стажировки за границей более доступными и тем самым расширить возможности общения молодых людей через путешествия. Создатели уверены, что такой опыт обязательно поменяет жизнь каждого из клиентов. Помимо этого организация уделяют большое внимание отзывам выпускников стажировок, всего на сайте более 35 000 отзывов, также можно посмотреть интервью с выпускниками и прочитать их истории об опыте сотрудничества с Go Overseas. Еще, организация может помочь вам связаться с человеком, оставившим отзыв напрямую, посмотреть фотографии мест проживания, еды и развлечений. Стажировки предлагают как оплачиваемые, так и неоплачиваемые.