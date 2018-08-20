Самые полезные расширения для Google Chrome

На "главной странице интернета" – Reddit – уже долгое время можно наблюдать тред о самых полезных, удобных и забавных расширениях для Google Chrome. От простых автоматических переводчиков и органайзеров вкладок до программ, которые автоматически заменяют слово millenials на snake people. Редакция Buro 24/7 выбрала самые интересные:

Больше никакого мусора в браузере! Расширение позволяет собрать все открытые в Chrome вкладки в один список. Вкладки можно восстановить по отдельности, либо все сразу. Более того, это позволяет сэкономить около 95% оперативной памяти.

Над этим расширением постарался сам Google. Благодаря их спутниковому сервису Google Earth у компании набралось более полутора тысячи красивых снимков Земли. Теперь при открытии каждой новой вкладки в браузере будет отображаться новый снимок нашей планеты.

Самый эффективный блокировщик рекламы в Chrome (работает в семь раз эффективнее AdBlock). uBlock снижает нагрузку на процессор, при этом обладает большим количеством фильтров.

Если не вдаваться в подробности, каждый сайт обладает протоколом (http или https). Это расширение заменяет все сайты http на https. А значит ваша информация будет под больше защитой, а взлом аккаунта или наблюдение станут почти невозможны.

Самая надоедливая реклама в интернете – это вкладки поверх всех окон. Теперь от неудобств можно избавиться в один клик.

Чтобы перевести одно незнакомое слово нам нужно открыть google-переводчик, напечатать слово и только потом получить желаемый перевод. Теперь достаточно всего двойного клика на нужном слове.

Snootube заменяет токсичную секцию комментариев YouTube на реддит-тред с этим видео.

Это полноценный сайт, нацеленный на повышение уровня грамматики английского языка. Умное приложение для Chrome позволяет вылавливать контекстуальные ошибки при написании и исправлять комплексные грамматические ошибки (например subject-verb agreement, article use, modifier placement). Оно, конечно, работает не идеально, но поможет правильно расставить знаки препинания.

Самое бредовое, глупое, ненужное и смешное расширение для Chrome - nCage. С его помощью абсолютно каждая картинка в интерете превращается в случайный портрет Николаса Кейджа.

Разработчики позиционируют это расширение как "Мотивационный инструмент горькой радости. Он показывает как мало нам осталось". После установки каждая новая вкладка будет сопровождаться таймером, который либо отсчитывает прожитые годы/минуты, либо ведет отсчет до приблизительной даты вашей смерти.

Mercury reader работает по принципу текстового режима в Safari. Расширение делает открытую страницу удобной для чтения. Приложение позволяет избавиться от визуального мусора, оптимизирует текст для печати, а также может быть интегрировано с Kindle для чтения внутри программы.

Теперь с каждой открытой вкладкой в Google Chrome будет появляться новый факт. Если тема вас заинтересует, на картинку можно кликнуть и изучить вопрос глубже