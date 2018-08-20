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Самые полезные расширения для Google Chrome

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Самые полезные расширения для Google Chrome

Текст: Buro247.kz

На "главной странице интернета" – Reddit – уже долгое время можно наблюдать тред о самых полезных, удобных и забавных расширениях для Google Chrome. От простых автоматических переводчиков и органайзеров вкладок до программ, которые автоматически заменяют слово millenials на snake people. Редакция Buro 24/7 выбрала самые интересные:

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One Tab

Больше никакого мусора в браузере! Расширение позволяет собрать все открытые в Chrome вкладки в один список. Вкладки можно восстановить по отдельности, либо все сразу. Более того, это позволяет сэкономить около 95% оперативной памяти.

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Google Earth New Tab

Над этим расширением постарался сам Google. Благодаря их спутниковому сервису Google Earth у компании набралось более полутора тысячи красивых снимков Земли. Теперь при открытии каждой новой вкладки в браузере будет отображаться новый снимок нашей планеты.

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uBlock Origin

Самый эффективный блокировщик рекламы в Chrome (работает в семь раз эффективнее AdBlock). uBlock снижает нагрузку на процессор, при этом обладает большим количеством фильтров. 

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HTTPS Everywhere

Если не вдаваться в подробности, каждый сайт обладает протоколом (http или https). Это расширение заменяет все сайты http на https. А значит ваша информация будет под больше защитой, а взлом аккаунта или наблюдение станут почти невозможны.

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Remove Overlay

Самая надоедливая реклама в интернете – это вкладки поверх всех окон. Теперь от неудобств можно избавиться в один клик.

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Google Dictionary

Чтобы перевести одно незнакомое слово нам нужно открыть google-переводчик, напечатать слово и только потом получить желаемый перевод. Теперь достаточно всего двойного клика на нужном слове.

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Snootube

Snootube заменяет токсичную секцию комментариев YouTube на реддит-тред с этим видео.

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Grammarly

Это полноценный сайт, нацеленный на повышение уровня грамматики английского языка. Умное приложение для Chrome позволяет вылавливать контекстуальные ошибки при написании и исправлять комплексные грамматические ошибки (например subject-verb agreement, article use, modifier placement). Оно, конечно, работает не идеально, но поможет правильно расставить знаки препинания.

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nCage

Самое бредовое, глупое, ненужное и смешное расширение для Chrome - nCage. С его помощью абсолютно каждая картинка в интерете превращается в случайный портрет Николаса Кейджа.

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Mortality - New Tab

Разработчики позиционируют это расширение как "Мотивационный инструмент горькой радости. Он показывает как мало нам осталось". После установки каждая новая вкладка будет сопровождаться таймером, который либо отсчитывает прожитые годы/минуты, либо ведет отсчет до приблизительной даты вашей смерти.

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Mercury reader

Mercury reader работает по принципу текстового режима в Safari. Расширение делает открытую страницу удобной для чтения. Приложение позволяет избавиться от визуального мусора, оптимизирует текст для печати, а также может быть интегрировано с Kindle для чтения внутри программы.

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Curiosity Smart Tab

Теперь с каждой открытой вкладкой в Google Chrome будет появляться новый факт. Если тема вас заинтересует, на картинку можно кликнуть и изучить вопрос глубже

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