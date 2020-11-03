Жанры играют огромную роль в категоризации популярной культуры. Но медиум видеоигр уникален тем, что в его рамках жанр – определяющий фактор. Если в кино и литературе опыт потребления культурной единицы всегда одинаков, с видеоиграми иная история. Это интерактивный медиум, разные жанры предполагают разные уровни интеракции. Например, играя в Detroit: Become Human большую часть времени игрок проведет в бездействии, словно за просмотром фильма. Но уже активный матч в Counter-Strike потребует куда большей физической вовлеченности. Жанр определяет игровой процесс, в статье рассмотрим основные.

Платформеры

Один из самых простых и базовых жанров. Игровой процесс платформера базируется на прыжках по, как можно догадаться из названия, платформам. С помощью тех же прыжков можно сражаться (запрыгивая на врагов) или решать головоломки. Основная задача – дойти до конца уровня. Скорость прохождения и количество собранных “бонусов” (монеток, колец и т.д.) определяют уровень навыка игрока. Сложность заключается в неоднородности местности, что требует предельного тайминга, координации и точности действий. Бессменная классика всех платформеров – серия игр про Марио. Ее характерная черта – 2D или использование только двух измерений – длины и высоты. Следующая логичная ступень развития – 3D, где добавляется ширина, как в серии Crash Bandicoot или Spyro. Интересно, что в большинстве платформеров важнейший аспект – точность. Если слишком торопить Марио, неизбежно последует ошибка, и игрок потерпит неудачу. Поэтому так интересна серия игр про ежа Соника, чей девиз Gotta Go Fast (нужно быть быстрым). В отличие от остальных платформеров в Sega сделали упор на сумасшедшую скорость и хорошую реакцию игрока. Вместо замысловатых прыжков с платформы на платформу – полоса с препятствиями.

Super Mario World Sonic Adventure 2 Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Шутеры

На концептуальном уровне здесь тоже нет ничего сложного. Дети нулевых называли шутеры “стрелялками”, они не были далеки от правды. Фактически это цифровой тир. Есть оружие в руках, есть враги, задача – всех застрелить. Специфика - в деталях. Например, Doom – это FPS (first person shooter) или шутер от первого лица. Мы буквально погружаемся в роль героя, примеряя на себя его шлем. Другой формат – шутеры от третьего лица, как например в серии Halo или Gears of War. В этом случае камера помещается за плечо персонажа, что меняет восприятие уровня и темп игры. В FPS важны скорость движений и навыки, а в шутерах от третьего лица больший упор делается на тактику и зрелищность окружения.

Doom (1993) Halo: Reach Gears of War 5

Файтинги

Те самые “драки” один на один. Принцип игр файтингов – большой ростер бойцов, каждый из которых обладает уникальным набором приемов. Задача игроков – применять эти приемы вовремя, чтобы одолеть своего оппонента. Практически это очень похоже на настоящую драку, с учетом того, что пострадать может только геймпад. Это объясняет популярность таких игр как UFC и Fight Night от EA Games, которые имитируют реальные контактные виды спорта. Но бессменная классика – это двухмерные аркадные файтинги – Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear и так далее. Несмотря на их сумасшедшую популярность, два измерения сильно ограничивают в тактическом плане. Поэтому в девяностые начали появляться трехмерные файтинги. Они позволяли свободно перемещаться по арене в трех измерениях, что добавляло дополнительные тактические элементы, например, серии Tekken и Soul Calibur.

Tekken 5 Marvel VS Capcom Soul Calibur 3

Action-adventure и adventure

Раньше бесчисленное множество игр этой категории относили к “бродилкам”. Возможно потому, что большую часть времени действительно приходится бродить. Причем adventure игры могут включать в себя как элементы платформера, так и шутера. Например, Tomb Raider и Metroid. Но в отличие от этих жанров, adventure фокусируются на исследовании локаций и “собирательстве”. Так в Star Wars Jedi: Fallen Order на локациях спрятаны различного рода секреты, которые могут найти только дотошные исследователи. Глубины всему процессу добавляет модульная структура уровней, когда часть локаций остается закрытой для не “прокаченных персонажей”. Это заставляет игроков возвращаться в ту же самую локацию по несколько раз, но уже с новыми способностями и возможностями.

God of War (2018) Star Wars: The Fallen Order Tomb Raider (1996)

Ролевые игры

Исходя из названия, можно догадаться, что в рамках RPG (roleplaying games) вы можете примерить на себя некую роль. Корнями жанр уходят в настольные игры формата Dungeon & Dragons. А это значит, что это роли рыцарей и волшебников, которые расхищают гробницы и рубят драконов. Под это обычно завязаны комплексные системы “прокачки”, где десятки атрибутов определяют, как будет вести себя персонаж на поле боя или в диалоге. Сегодня различные элементы ролевых игр используются почти в каждом жанре. Но остались и такие пуристы как Obsidian Entertainment с их Pillars of Eternity. Это хардкорная, мрачная, тактическая и сложная RPG с богатым проработанным фентезийным миром, в котором можно без проблем провести более 100 часов. С другой стороны, есть игры, заточенные на погружение в открытом мире, как в серии The Elder Scrolls. Основная фишка таких игр – свобода. Можно идти куда хочешь и делать, что хочешь. Но если вдруг захочется зарубить городского стражника или обворовать торговца, придется отвечать за свои действия по законам игры (сесть в тюрьму, откупиться или убежать).

Final Fantasy VII Remake Pillars Of Eternity 2 The Elder Scrolls III Morrowind

Симуляторы

Симулятор – слово, которое включает в себя слишком много значений. Поэтому и количество игр в жанре “симулятор” бесчисленно: от симулятора чистки танков, до симулятора грузовика в Европе. Жанр стал развиваться особенно активно с популяризацией платформы Steam и возможностью свободно делиться инди-проектами. Тем не менее, одним из самых популярных направлений остается симуляция жизни. Чего только стоит серия Sims. На это указывают и невероятные продажи игры Animal Crossing The New Horizon (за первые четыре месяца количество продаж составило 22,4 миллиона копий при цене $59,99).

Farm Simulator Cities: Skylines Animal Crossing: The New Horizon

Стратегии

Логичное развитие шахмат. Игрок принимает на себя роль полководца, генерала, управляет своим отрядом/замком/страной и ведет тактическую войну. Основное различие внутри жанра стратегий – время. Игры принято делить на пошаговые (такие как Worms или Sid Meier’s Civilization) и стратегии в реальном времени (Command & Conquer: Red Alert, Star Craft). Поскольку основа таких игр – тактика, разработчикам важно выдерживать четкий баланс сил между воющими фракциями. Это обеспечивает необходимую глубину и долговечность играм. Именно поэтому по Warcraft III (игре 18 лет) до сих проводятся киберспортивные турниры, а разработчики периодически выпускают патчи для баланса сил.