Религия улиц: граффити-художники Алматы

Развитие граффити в Казахстане связано в первую очередь с распадом Союза. После долгих лет цензуры в страну хлынула западная информационная волна, и граффити стали одним из главных способов самовыражения. Художники начали расписывать стены, гаражи, трамваи и поезда. Так они выражали личную позицию и выступали против устоявшихся в обществе правил. Баллончик с краской стал выражением нового "голоса улиц". С течением времени эта полулегальная субкультура переросла в полноценное искусство. Вандализм сменился на работу с акиматом, а вместо полуночных забегов на "заброшку" местные команды начали заниматься массивными рисунками на фасадах. Сейчас в Алматы активно работают три команды: Wormz Crew, Tigrohaud Crew и Repas. Их отличают разная стилистика, философия и мировоззрение. В рамках проекта "Религия улиц" мы поговорили с участниками команд о значении рисунка, его истории и граффити как смысле жизни.

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Сам термин "граффити" произошел от итальянского слова graffito, что означает "надпись, нарисованная или выцарапанная на поверхности". В современном понимании граффити тесно переплелись с хип-хопом и стали основополагающим элементом этой культуры. Их появление связывают с 20-ми годами, когда люди начали помечать своим именем товарные вагоны, курсирующие по США. При этом граффити начали рисовать как политические активисты, с целью распространения своих идей, так и уличные группировки, чтобы отметить свою территорию. Но наибольшее развитие граффити получили в 70-е годы в Нью-Йорке, благодаря усилиям Деметриуса (художник так и не раскрыл своего полного имени) под псевдонимом TAKI 183. Он работал курьером и разъезжал по всему городу, везде оставляя метки со своим никнеймом. А когда New York Times посвятили TAKI 183 статью, это дало импульс новой культуре, которыми впоследствии стали современные граффити.

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Hublot и современное искусство стали неразрывными понятиями. Каждое новое творение мануфактуры – это уникальный и неповторимый продукт. Об этом говорят коллаборации с международными художниками, такими как Шепард Фейри и Ричард Орлинский. Одна из последних совместных работ Hublot и Ричарда – это модель Classic Fusion Orlinski Mexico. Корпус часов выполнен в зеленом цвете – символе независимости Мексики. "Для меня Мексика стала настоящим источником вдохновения, именно здесь мне захотелось творить, создать скульптуры, которые могли бы стать отражением духа страны", – говорит Ричард Орлинский. В сотрудничестве с Шепардом Фейри инженеры мануфактуры переосмыслили один из своих флагманов – модель Big Bang Meca-10. Новая коллекция получила уникальный рисунок на карбоновом корпусе, логотип Star gear (визитная карточка Шепарда) – на отметке "три часа". "Hublot полностью сфокусированы на своем мастерстве и утонченном исполнении. Для меня мое собственное искусство отражает то же самое", – рассказывает Шепард Фейри.

Видео: Нуртас Сисекенов, Марина Карпыкова

Интервью: Илья Юн

Арт-директор: Сергей Юн

Фотографии: Жанетта Сабырова

Линейный продюсер: Айгерим Танатар

Транскрайбер: Карлыгаш Нурдилда