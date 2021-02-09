r/UnresolvedMysteries – сабреддит о загадках, пропажах и мистериях
Люди склонны приписывать бытовым событиям сверхъестественные характеристики. Возможно, это способ бороться с рутиной, своего рода магический реализм. На сабреддите r/UnresolvedMysteries и рассказывают о таких случаях – пропажах, серийных убийствах, исторических загадках и прочем. Мы выбрали несколько интересных постов за прошедший год:
Раскрыт код Зодиака Z340
Убийца, которого прозвали "Зодиак" орудовал в 60-е. Он прославился своей "открытостью". Полицейские участки неоднократно получали от Зодиака шифры со скрытыми посланиями. Многие из них удалось расшифровать, однако убийцу так и не поймали. Шифр под кодовым названием 'Z340' долгое время оставался загадкой. И только спустя 51 год его удалось разгадать Дэвиду Оранчаку. Он занимался дешифровкой для телешоу The Hunt for the Zodiac Killer. В посте собраны все ссылки, новости и обсуждения по теме.
В 1928 году богатейший человек планеты пропал в туалете самолета
Альфред Лёвенштайн был признан одним из самых эффективных финансистов прошлого века. Уже в 20-х он мог позволить себе личный самолёт. Четвёртого июля он и его сотрудники отправились в очередной полёт из аэропорта Кройдон. Стояла отличная погода, полёт был ровным. Когда они пролетали над Ла-Маншем (Английский канал), Альфред решил воспользоваться уборной на борту самолёта. Спустя какое-то время сотрудники Альфреда поняли, что он исчез.
Около 2000 средневековых туннелей можно найти в Европе, никто не знает, откуда они взялись
Туннели, названные Эрдсталь, в большинстве своем находятся на территории Германии и Австрии. Зачем они были построены, неясно до сих пор. Археологи и историки выдвинули множество предположений, но все они кажутся нелогичными, преимущественно потому, что туннели совершенно пустые внутри. Ни намёка на бытовую, религиозную или военную принадлежность.
Испанцы завоевали город Теотиуакан почти 1000 лет назад, никто не знает, кто его построил
Когда конкистадоры прибыли в город Теотиуакан, здесь уже правили ацтеки. Однако все археологические источники указывают, что ацтеки были лишь завоевателями. Настоящие теотиуаканцы жили здесь уже несколько сотен лет до ацтеков. А город был крупнейшим экономическим и культурным центром региона – с уникальной архитектурой, огромным (по тем меркам) масштабом и бурной торговлей. Но в какой-то момент этой цивилизации просто не стало, и никто не знает почему.
11 сентября 1990 года пропал Боинг 727, до сих пор нет ни следа
Боинг 727 может пролететь порядка 3570 километров. Самолет с номером OB-1303 должен был отправиться из Рейкьявика (Исландия) в Гандер (Канада) – это 2500 километров. Судя по доступной информации, с момента взлёта самолёт начал отклоняться от назначенной точки. После четырех часов полёта, самолёт был в сотнях миль от Гандера. Поскольку события произошли до начала повсеместного использования GPS, у команды не было возможности узнать своё точное местоположение. В ходе последней коммуникации члены экипажа сообщили о низком уровне топлива. И готовились к вынужденной посадке в океане во время шторма. До сих пор неясно, что вызвало отклонение, и почему было принято решение о посадке в океане. Обломков самолёта так и не нашли.
Список "кроличьих нор" на Wikipedia
Огромная подборка различных статей об убийствах, пропажах и загадках на Wikipedia. Отличная отправная точка, чтобы погрузиться в мир жутких таинств.
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