r/UnresolvedMysteries – сабреддит о загадках, пропажах и мистериях

Люди склонны приписывать бытовым событиям сверхъестественные характеристики. Возможно, это способ бороться с рутиной, своего рода магический реализм. На сабреддите r/UnresolvedMysteries и рассказывают о таких случаях – пропажах, серийных убийствах, исторических загадках и прочем. Мы выбрали несколько интересных постов за прошедший год:

Убийца, которого прозвали "Зодиак" орудовал в 60-е. Он прославился своей "открытостью". Полицейские участки неоднократно получали от Зодиака шифры со скрытыми посланиями. Многие из них удалось расшифровать, однако убийцу так и не поймали. Шифр под кодовым названием 'Z340' долгое время оставался загадкой. И только спустя 51 год его удалось разгадать Дэвиду Оранчаку. Он занимался дешифровкой для телешоу The Hunt for the Zodiac Killer. В посте собраны все ссылки, новости и обсуждения по теме.

Альфред Лёвенштайн был признан одним из самых эффективных финансистов прошлого века. Уже в 20-х он мог позволить себе личный самолёт. Четвёртого июля он и его сотрудники отправились в очередной полёт из аэропорта Кройдон. Стояла отличная погода, полёт был ровным. Когда они пролетали над Ла-Маншем (Английский канал), Альфред решил воспользоваться уборной на борту самолёта. Спустя какое-то время сотрудники Альфреда поняли, что он исчез.

Туннели, названные Эрдсталь, в большинстве своем находятся на территории Германии и Австрии. Зачем они были построены, неясно до сих пор. Археологи и историки выдвинули множество предположений, но все они кажутся нелогичными, преимущественно потому, что туннели совершенно пустые внутри. Ни намёка на бытовую, религиозную или военную принадлежность.

Когда конкистадоры прибыли в город Теотиуакан, здесь уже правили ацтеки. Однако все археологические источники указывают, что ацтеки были лишь завоевателями. Настоящие теотиуаканцы жили здесь уже несколько сотен лет до ацтеков. А город был крупнейшим экономическим и культурным центром региона – с уникальной архитектурой, огромным (по тем меркам) масштабом и бурной торговлей. Но в какой-то момент этой цивилизации просто не стало, и никто не знает почему.

Боинг 727 может пролететь порядка 3570 километров. Самолет с номером OB-1303 должен был отправиться из Рейкьявика (Исландия) в Гандер (Канада) – это 2500 километров. Судя по доступной информации, с момента взлёта самолёт начал отклоняться от назначенной точки. После четырех часов полёта, самолёт был в сотнях миль от Гандера. Поскольку события произошли до начала повсеместного использования GPS, у команды не было возможности узнать своё точное местоположение. В ходе последней коммуникации члены экипажа сообщили о низком уровне топлива. И готовились к вынужденной посадке в океане во время шторма. До сих пор неясно, что вызвало отклонение, и почему было принято решение о посадке в океане. Обломков самолёта так и не нашли.

