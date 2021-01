Продолжаем исследовать волшебный мир платформы Reddit. Мы уже рассказывали про r/MovieDetails, где люди высматривают интересные и необычные факты из мира кино. На этот раз мы погрузились в r/IAmA. Этот сабреддит работает как платформа внутри платформы. Здесь интересные и необычные люди отвечают на вопросы в формате AMA (ask me anyting – спроси меня о чём угодно). Человек пишет: кто он, чем занимается и чем может быть интересен. Далее пользователи Reddit в свободной форме задают ему вопросы. На r/IAmA можно встретить кого угодно, от звёзд масштаба Джозефа Гордона-Левитта и Николая Костер-Вальдау, до ветеранов войны и медиков. Перед вами выборка самого интересного за прошедший год:

Брайан Баумгартнер актёр (Кевин из сериала “Офис”)

Брайан Баумгартнер не на слуху, как звёзды первого эшелона. Тем не менее, многие его знают, благодаря сериалу “Офис”, где он исполнял роль мастера чили, Кевина. Нет ничего удивительного, что в его AMA 90% вопросов напрямую или косвенно связаны с культовым сериалом. Также Брайан рассказывает о своём подкасте An Oral History of The Office, где он говорит с актерами и создателями сериала о том, что происходило за кадром.

Николай Костер-Вальдау актёр (Джейми из сериала “Игра Престолов”)

В отличие от Брайана, Николай в представлении не нуждается. Про “Игру Престолов” не знает только ленивый. AMA актёр посвятил благотворительному фонду Dandi. Он считает, что большинство организаций тратят слишком много времени на брендинг и рекламу, вместо фактических результатов.

Энтони Фантано музыкальный критик

(автор YouTube-канала The Needle Drop)

The Needle Drop насчитывает 2,32 миллиона подписчиков, где Энтони критикует новые релизы музыкантов и делится своим мнением, почему альбом успешный или нет. Популярность он завоевал не только из-за аналитического подхода к музыке, но и из-за яркого характера. Во время AMA Энтони просто отвечал на вопросы, в формате беседы с фанатами.

Кан Чхольхван провёл 10 лет в тюрьме в Северной Корее

Политический режим Северной Кореи – одно из самых необычных явлений современности. Беженцы оттуда вынуждены проходить “курс подготовки” для жизни в обычном мире. Один из самых известных случаев – побег Кана Чхольхвана. Он провел в лагере Ёдок десять лет, попал туда, когда ему было всего девять. После бежал в Китай, а потом - в Южную Корею.

Данил служил в российских силах особого назначения

Данил служил пять лет в силах особого назначения. Участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, провёл девять месяцев в Сирии. В AMA он делится подробностями службы: от ужасного сирийского пива, до ощущений после выстрела в человека.

Стив Альперт бывший старший вице-президент Studio Ghibli

Studio Ghibli – святой Грааль японской анимации. Это тот редкий случай, когда у одной студии так много успешных работ. Многие из них так бы и не увидели свет за пределами Японии, если бы не такие люди, как Стив Альперт. Он близко работал с Хаяо Миядзаки на протяжении 15 лет и помогал с популяризацией таких произведений, как “Принцесса Мононоке”, “Унесенные призраками” и другие.

Люси потеряла работу из-за COVID-19, завела OnlyFans

Мы как-то писали про OnlyFans и его возросшую популярность в эпоху пандемии. Количество производителей контента в виртуальной секс-индустрии увеличилось более, чем на 450 тысяч человек. Это только за 2020 год. Во многой виной тому стал COVID-19. Люси как раз такой человек. На AMA делится своим опытом и мыслями о будущем в этом индустрии.

Гейдж Аллен зарабатывает созданием трейлеров для видеоигр

Наличие трейлеров мы принимаем как данность. У каждого нового медиа-проекта должен быть промо-материал. Проблема в том, что это серьёзная работа, на авторов которой никто не обращает внимание. Например, Гейдж Аллен создает трейлеры для видеоигр уровня AAA (Baldur’s Gate 3, Stellaris, The Long Dark, Divinity: Original Sin 2). В AMA можно узнать много инсайтов как для трейлероделов, так и для монтажников в целом.