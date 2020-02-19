Прокрастинация: как перестать и когда стоит волноваться на этот счет?

Прокрастинация - боль многих из нас, особенно сейчас, когда результативность стала главным мерилом. Проблема настолько распространена, что для разных проявлений прокрастинации уже есть отдельные слова. Например, есть слово обозначающее прокрастинацию исключительно в интернете – “cyberloafing”. Также существует еще более узкое определение обозначающее прокрастинацию только в Facebook – “facebocrastination”. В той или иной степени мы все когда-то откладывали дела на потом. Например, исследование университета Калгари 2007 года показало, что от 80 до 95% опрошенных студентов перекладывают дела на потом. Но важнее другое – эти студенты также страдали от высокого уровня стресса, вызванного самим осознанием прокрастинации.

Почему мы прокрастинируем?

Часто прокрастинация сопровождается не чувством свободы или удовольствия от просмотра очередного видео на YouTube, а чувством вины, собственной никчемности и еще большего стресса. Изначально мы винили лень, апатию или слабость характера. Но сегодня исследования показывают, что дело не в слабости или отсутствии воли. Прокрастинация может встречаться и у перфекционистов, и в этом проявлении ее связывают со страхом сделать ошибку. Для большинства причиной прокрастинации можно назвать желание мгновенного удовлетворения и слабый самоконтроль. Также многие считают, что проблема в тайм менеджменте, но канадские психологи предполагают, что проблема не в нем, а в эмоциях и их регулировании. Возможно, дело, которое мы переносим на потом, на самом деле, делает нас несчастными. Чтобы помочь себе и почувствовать себя немного лучше, хотя бы на короткое время, мы тормозим неприятный процесс. Также вероятно, что мы просто устали и хотим отдохнуть.

Другие причины связаны со сложностью задания и мы просто боимся его сделать недостаточно хорошо. В более экстремальных случаях психологи выделяют в качестве причины неспособность проявлять психологическую гибкость и принимать реальность. С этим они связывают ментальные расстройства и для их лечения уже подобрали терапию принятия и ответственности, основанную на когнитивно-поведенческой терапии.

Почему важно определить причину прокрастинации?

Если причина неклиническая, решение начать работать или нет зависит от самодисциплины человека, что в свою очередь зависит от мотивации. Но помешать этому могут тревожность, боязнь провала, усталость и стресс. Психологи отмечают, что умеренная прокрастинация не представляет опасности, но прокрастинация дел, не имеющих дедлайна или перенос важных дел – серьезная проблема. Если поддаваться прокрастинации долгое время это может напрямую привести к ухудшению здоровья или важных отношений, например, вы долго переносите важные дела и после уже не успеваете увидеться с родными или пойти в тренажерный зал. Самое неприятное в прокрастинации – не потраченное время, а чувство вины, которое следует после. Из-за этого чувства мы можем ощущать еще большую неудовлетворенность жизнью, что приводит часто к тому, что мы попадаем в замкнутый круг, из которого сложно выйти. Больше всего, по утверждению психологов, нужно бояться прокрастинации тогда, когда она мешает вам реализовываться, развиваться, так как большинство важных "личных проектов" зависят от постоянных вложений и работы над собой. Психолог Колумбийского Университета Шай Давидай говорит, что в таких случаях хроническая прокрастинация может привести к еще большему сожалению о несделанном и постоянному чувству стыда.

Как перестать прокрастинировать?

Большинство советов ссылаются на то, что просто нужно сделать первый шаг, дальше – легче. Но легко сказать. Лучше начать с внешних факторов, мешающих сконцентрироваться – нерабочая атмосфера, шум, уведомления. В таких случаях важно сменить обстановку полностью, либо поставить телефон в авиарежим, отключить уведомления на рабочем столе и изолировать себя от главных раздражителей.

Если вы все равно не можете сконцентрироваться, то поставьте себе жесткие временные рамки, другими словами - искусственные дедлайны. Распишиое свои дела и составьте четкий план действий. В борьбе против прокрастинации лучше всего работает самоконтроль, над которым тоже нужно работать. Если вам сложно усидеть на одном месте, воспользуйтесь методом Помодоро – работайте 25 минут и отдыхайте следующие пять. Чтобы перестать чувствовать вину за отдых, делайте активные или полезные перерывы, например, смотрите обучающие видео или сделайте зарядку. Если и это дается вам сложно, можно начать с малого, разделить большое задание на несколько маленьких частей, которые не займут много времени и/или пообещайте себе маленькое вознаграждение. Дополнительно, можно прибегнуть к организованной прокрастинации, когда вы даете себе возможность прокрастинировать, но опять же ставите себе временные рамки. Если все же вам не хватает силы воли и на такую дисциплину, вам может помочь давление со стороны напарника. Для такого контроля извне можно воспользоваться такими сервисами как Focusmate, который поможет найти напарника, он будет в курсе вашей успеваемости и целей. Каждая сессия с новым напарником длится 50 минут, в которой вы будете знать о целях друг друга и сможете вести “надзор”.

Важно определить для себя причину. Вероятнее всего, что не все так плохо и вам нужно сменить обстановку или наконец-то отдохнуть.