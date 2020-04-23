Приложения для эффективной работы: Slack, Notion и другие

Вопрос повышения продуктивности и эффективности на работе всегда актуален. Как перестать тратить время зря? Как следить за всеми проектами? Как мониторить эффективность сотрудников? Как только мир закрыли на карантин, эти вопросы стали еще острее. У людей, которые смогли работать из дома, возникли проблемы с мотивацией и контролем. Благо современный мир подарил нам выгодные решения – приложения, которые заменят стикеры, доски и органайзеры.

Slack

Slack работает уже семь лет и им пользуются 12 миллионов активных пользователей ежедневно. Slack – это своего рода рабочий мессенджер, отведенный под конкретные рабочие задачи. Внутри программы можно создавать каналы для отдельных задач. Весь функционал направлен именно на рабочий процесс. Для удобства Slack поддерживают интеграцию с более чем 100 сервисами (Dropbox, Google Drive, Twitter и т.д.). Slack можно использовать бесплатно, но с определенными ограничениями на количество пользователей, интеграций и т.д.

Ссылки для скачивания: iOS, Android.

Notion

Notion отдаленно напоминает Slack, но упор идет не на коммуникацию, а на менеджмент файлов. Функционал приложения позволяет создавать различные доски для проектов, задания и базы данных, отслеживать их реализацию и прочее. Удобный вариант для проектных менеджеров, которые утопают в бесконечных книжках и стикерах. Интерфейс приложения довольно простой и понятный, освоиться со всеми возможностями приложения можно буквально за один день.

Ссылки для скачивания: iOS, Android.

Evernote

Evernote – это как максимально удобный органайзер, только всегда доступный онлайн. В приложении можно хранить все: заметки, записки, конспекты, чеки, билеты на самолет, даже сохранять статьи для будущего прочтения. Сейчас им пользуются более 225 миллионов пользователей.

Ссылки для скачивания: iOS, Android.

Asana

Asana предлагает интересное решения для бизнеса – отказ от корпоративной почты. Внутри приложения есть свой inbox, который позволяет сократить или вовсе отказаться от использования сторонней почты. Таким образом, все необходимые коммуникации со своей командой можно проводить внутри одного приложения. Как и в Slack здесь существует возможность интеграции с другими сервисами (в том числе и Evernote). Это позволяет создавать свои рабочие пространства, внутри которых уже происходит контроль реализации разных проектов с помощью задач, комментариев и прочего. Asana пользуются в НАСА и Deloitte, что является отличным примером проверки на стрессоустойчивость самого приложения.

Ссылки для скачивания: iOS, Android.

Todoist

Todoist предлагает своим пользователям "обрести безмятежность". Звучит странно, но Todolist обещает превратить хаос в структуру. Причем касается это не только работы, но и обычной жизни. В приложении можно быстро добавить задачи, выставить повторяющиеся сроки выполнения, структурировать все по разделам и подзадачам, всему выставить приоритетность, а впоследствии можно заняться делегированием задачи и комментированием выполненного прогресса. Отслеживать прогресс можно с помощью инфографик внутри приложений, а также получая так называемые очки кармы Todoist за выполнение задач.

Ссылки для скачивания: iOS, Android.