Новогоднее убранство, аромат шоколада и имбирных печений, рождественские представления и настоящий гастрономический восторг – таким обещает быть праздничный сезон в The Ritz-Carlton, Astana.

Cемейные выходные – 16, 17, 18 декабря

Для гостей с детьми разработан специальный пакет, приуроченный к празднованию Дня Независимости. Проживание в номере "Делюкс", неспешные завтраки до 13:00 и особая программа для детей в специально оборудованном Ritz Kids Club: трехдневное игровое путешествие начнется вместе с героями фильма "Пираты Карибского моря", продолжится во вселенной MARVEL, а завершится в мире Алладина и Жасмин.

Рождественская лавка

Имбирное печенье, пряничные домики, сладкие английские пироги и немецкий штоллен – в рождественской лавке The Ritz-Carlton вы найдете идеальные варианты подарков для себя и своих близких. Кроме того, здесь можно будет приобрести подарочные ваучеры на специальные новогодние предложения в отеле.

Зимнее чаепитие в Θzen Lobby Bar

Каждые выходные с 15:00 до 18:00 гостей ждет традиционный afternoon tea – рождественские десерты, новые закуски и игристое вино под аккомпанемент классической музыки. Украшение вечера - выступление артистки балета. А подарочный ваучер на чайную церемонию в Θzen станет уютным сюрпризом для ваших близких.

“Праздничный пир” в ресторане Mökki – 4, 11 и 18 декабря

Праздничный сезон в ресторане Mökki – это особые гастрономические предложения весь декабрь. Традиционные новогодние блюда, вкуснейшие закуски и идеально подобранное вино – “Праздничный пир” прекрасно подойдет для встреч с друзьями, родными и коллегами.

Сочельник и рождество в ресторане Mökki - 24 и 25 декабря

Атмосфера абсолютного счастья, чего-то светлого и волшебного – таким обещает быть ужин в рождественский сочельник. Четыре курса подачи блюд и вино, подобранное по рекомендациям сомелье, сделают ваш вечер по-настоящему сказочным.

«Очаровательный Щелкунчик» и звон бокалов в самую долгожданную ночь этого года - 31 декабря

Специально для встречи Нового года команда ресторана Mökki подготовила особое меню. Сопровождать ужин будут интерактивная программа и поздравление от Деда Мороза. А кульминацией станет представление «Щелкунчик» - волшебная ночь будет незабываемой.

Год тоже начнется правильно - с праздничного бранча в Mökki. Роскошный шведский стол: праздничные блюда и закуски, множество видов пасты для ценителей итальянской кухни и десерты от шеф-кондитера ресторана.

Зимняя сказка – особое предложение на проживание

Для любителей роскошного отдыха Ritz-Carlton, Astana подготовил особое предложение – возможность забронировать две ночи по специальной цене. Это идеальный вариант для любителей роскошного отдыха. Погрузитесь в атмосферу волшебства, наслаждаясь завтраками в Mökki и отдыхом в СПА.