Потеря работы: как не падать духом и с чего начать поиск новой работы?

Как бы парадоксально это не звучало, поиск работы может казаться работой 24/7. Часто такие перемены влияют на ментальное состояние человека, например в одном из последних исследований было выявлено, что всего 5,7% участников исследования никогда не имели каких-либо симптомов депрессии. При этом, как говорится в книге от Оксфордской библиотеки психологии, безработица воспринимается по-разному в зависимости от возраста, окружения и жизненного опыта человека. Работа - интегральная часть жизни и контакта человека с обществом, такие ситуации опасны тем, что люди винят себя, либо находятся в состоянии отрицания. В этом материале мы расскажем, с чего начать поиск новой работы и как не падать духом.

Если вы потеряли работу, дайте себе время принять этот факт и собраться с силами. Если это произошло незапланированно, будет важным выяснить причину. Ищите ли вы свое призвание? Если вы ушли с работы, что побудило вас на такой шаг? Что не устраивало вас в прошлой работе и что нравилось больше всего?

Если ваше финансовое положение позволяет, обратитесь за помощью к рекрутеру из HR компании. Если же ситуация осложняется отсутствием средств, можно взяться за фриланс, который не будет отвлекать от поиска работы, и одновременно позволит найти финансы на первое время. В этом случае выручат известные платформы enbek.kz и hh.kz. Хорошим решением для обновления резюме и смены обстановки станут стажировки и волонтерские работы. Полезными могут оказаться тесты для профориентации.

Рекомендуется расписать все свои заслуги, навыки, опыт, даже самый маленький и, конечно, не забывать о своих слабостях. Здесь главная цель – оценить свой "скилл-сет" как можно более объективно. Попросите помощи у тех, с кем вы работали раньше, чтобы они могли дать свою оценку. В какой сфере вы видите себя? Какая индустрия вам подходит больше всего? Что вы можете дать своему работодателю и коллективу? Определите для себя сразу несколько альтернативных путей.

Если окажется что у вас недостаточно опыта или знаний для “работы мечты” займитесь самообразованием. Для того, чтобы обзавестись новыми полезными знакомствами, старайтесь выбирать оффлайн курсы и мастер-классы, так вы сможете развить свои навыки нетворкинга. Не забудьте обновить свой аккаунт в LinkedIn и там же “подружитесь” с интересующими вас людьми. Не бойтесь написать человеку, если считаете, что он может помочь вам в поиске работы, ведь эта платформа создана для профессиональных связей.

Чтобы не потерять фокус, сконцентрируйтесь на том, что в ваших руках – на том как ваша кандидатура выглядит “на письме” и на правильном распорядке дня. Поставьте себе микро-цели на каждый день, в рабочие дни одевайтесь так, как если бы вы шли на работу. Составьте для себя четкое расписание, чтобы было "начало" рабочего дня и его "конец". Ежедневная рутина поможет вам бороться с тревожностью и волнением, стрессом, а также поможет сохранить работоспособность и мотивацию. И не забывайте отдыхать: отсутствие работы не значит, что вы не заслуживаете отдыха. Ведь все эти неудобства временны.



