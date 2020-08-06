Plastic Free July: как месячная экологическая инициатива может быть актуальна целый год

В прошлом месяце прошла очередная кампания Plastic Free July. Для тех, кто не знаком с этой акцией - это инициатива Совета Западной Австралии, которая переросла в глобальное движение по борьбе с пластмассовыми отходами. Эта благотворительная организация просвещает общество об экологических проблемах, которые возникают из-за пластиковых отходов, и наглядно показывает, как каждый человек и бизнес могут сделать вклад в изменения. Согласно их отчету, за прошлый год 250 миллионов человек приняли участие в акции и каждый участник уменьшил количество своих отходов на 23 килограмма в год, таким образом, избавляя мусорные свалки от 825 миллионов килограмм пластиковых отходов. И самое главное, изменения не должны усложнять обычный образ жизни. Зачем же мы рассказываем про эту акцию сейчас, если она уже прошла?

Месяц Plastic Free July - повод для каждого переосмыслить свои действия и привычки, что легче сделать коллективно. Исследователи поведения потребителей давно заметили, что социальное вовлечение играет важную роль в формировании эко-привычек. Но как только оно исчезает, улетучивается и волевой настрой человека. Любопытно, что в большинстве случаев люди не оправдывают своих же ожиданий - если 65% опрошенных намереваются покупать у экологичных брендов, только 26% делают реальную покупку. 2020 год оказался богатым на события, и когда-то остро стоящий вопрос экологии и посты с портретом Греты Тунберг уже кажутся неуместными. Все же, еще в начале года многие отметили положительное влияние всемирного локдауна и пандемии на окружающую среду (другие последствия такого "очищения" естественно менее позитивные и даже устрашающие). Например, в некоторых эпицентрах эпидемии загрязнение окружающей среды уменьшилось на 30%. С другой стороны, ученые предупреждают, что рост использования одноразовых масок может привести к еще большему экологическому кризису. Использованные одноразовые маски уже находят в морских водоемах у необитаемых островов.

Сегодня мы хотим напомнить о том, что вне зависимости от того, июль ли сейчас или нет, вы всегда можете сделать выбор в пользу экологичности. Мы уже рассказывали о простых эко-привычках, а сегодня поделимся очевидными и не очень советами о том, как уменьшить свои пластиковые отходы. Больше информации вы можете найти на веб-сайте Plastic Free July, где также имеется справка для бизнесов.

Пластиковые пакеты как слон в гостиной

Самое базовое - постарайтесь действительно не использовать пластиковые пакеты и тару. В супермаркете может возникнуть дилемма между пластиковым и бумажным пакетом. Несмотря на то, что бумажный интуитивно кажется более экологичным, это не так. На производство бумажного пакета затрачивается в четыре раза больше энергии, чем на пластиковый, при этом прочность бумажного значительно хуже. Поэтому лучшим решением станет многоразовый хлопковый шоппер.

Для хранения используйте уже имеющуюся тару, а вместо пищевой пленки - восковые салфетки (гибкая ткань, пропитанная пчелиным воском). Для овощей, фруктов и хлебобулочных изделий вы можете использовать многоразовые сеточки. Их не сложно сшить самим, но можно и приобрести, например, в Hello Planet и Eco Dorba. В этих онлайн-магазинах вы также можете приобрести другие эко-товары, как бамбуковые столовые приборы и трубочки, но перед покупкой убедитесь, что они вам действительно нужны. Самая большая иллюзия эко-лайфстайла - это то, что человеку необходима новая утварь.

Кофе с собой, пожалуйста

Бумажный стакан для кофе всегда имеет пластиковую внутреннюю прокладку, которая не позволяет жидкости просачиваться. К сожалению, именно поэтому такой стакан не поддается переработке, поэтому даже если вы откажетесь от пластиковой крышки, напиток с собой не будет экологичным. Многие уже знают, что, например, в Starbucks вы можете получить скидку, если принесете свой термос или “тамблер”. Но и местные кофейни присоединяются к этому движению. Инициатива My Cup, Please в Алмате и Астане поможет вам найти кофейни, которые предоставят скидку за отказ от одноразовой тары. Создатели этого движения активно призывают различные места общественного питания внедрить такую акцию, поэтому список кофейн постепенно увеличивается. Из-за нынешней ситуации многие беспокоятся о безопасности многоразовых контейнеров, но ученые уверяют, что многоразовая тара безопасна при тщательном очищении горячей водой и моющим средством. Также, постарайтесь уменьшить потребление еды на заказ, так как обычно еда на вынос сопровождается большим количеством одноразового пластика.

Косметика без упаковки

Бьюти-индустрия, как и многие другие, делает небольшие шаги в сторону экологичности. Все же, каждый продукт так или иначе обернут в пластиковую упаковку. Вы можете воспользоваться услугами переработки упаковки, которые доступны в некоторых магазинах, как L'Occitaine. Но также обратите внимание на “Zero-Waste” магазины, в которых можно приобрести косметику без упаковки. В Казахстане таких инициатив все еще немного, но в магазине Eco Mix недавно появилась полка “Без упаковки” с шампунями, бальзамами, зубной пастой и мылом на развес.

Следующий шаг - переработка

Если вы уже чувствуете себя уверенным эко-потребителем, то следующий шаг - это переработка упаковки, от которой вы не смогли отказаться. В некоторых странах этот процесс налажен, и разделение мусора поощряется государством. В Казахстане переработать отходы несколько сложнее, так как баки для раздельного мусора присутствуют далеко не везде. Компания Kazakhstan Waste Recycling может помочь вам в сборе пластиковых отходов - они принимают отсортированное сырье в 30 экопунтках по Алматы. К тому же, у них существует услуга "Эко Такси", через которую вы можете заказать вывоз вторсырья не выходя из дома. Пластик делится на нескольких видов, и некоторые из них не поддаются переработке, например "6" и "7". Поэтому перед тем, как сдать его на переработку, обязательно проверьте маркировку пластика и виды перерабатываемого сырья в экопункте.

Другие мелочи, без которых ваша жизнь не станет хуже

Влажные салфетки не разлагаются и после использования оказываются в водоемах, нарушая целые экосистемы. Более того, влажные салфетки - не лучший способ для снятия макияжа, так как они могут раздражать кожу лица. Если вы используете пластиковый глиттер, то попробуйте найти ему альтернативу. Неразлагаемый глиттер затем превращается в микропластик, передвижение которого невозможно отследить. Воздушные шары и пластиковые обертки для подарков возможно и скрасят ваш праздник на мгновение, но большую часть своей "жизни" проведут, загрязняя окружающую среду. О более экологичном декоре и варианте подарка мы рассказывали здесь.

