Полезные Chrome-расширения для работы и дизайна

Один из самых недооцененных методов взаимодействия с интернетом – расширения браузера. Многие пользуются очевидными VPN и AdBlock. Но есть огромное количество удивительных расширений, которые проходят мимо. Попросили нашего фоторедактора выбрать пять полезных для работы и дизайна.

Название расширения четко объясняет его функционал. WhatFont позволяет определить почти любой шрифт в браузере: его размер, стиль, цвет и так далее.

Плагиат – это неприятно. Но меры по борьбе с плагиатом бывают еще хуже. На некоторых сайтах запрещено копировать текст. В эпоху глобализированного интернета такой запрет кажется лишним и даже нелепым. Allow Select and Copy обходит защиту сайтов и позволяет скопировать любой текст.

Подписки стали рабочей бизнес-моделью. На многих сайтах решили попробовать этот вариант и закрыли контент за “пэйволлом”. Теперь чтобы прочитать какой-нибудь NY Times, нужно платить каждую неделю. Но если нужна всего одна статья для важного личного исследования? В этом случае, Unpaywall предоставляет доступ к огромной базе PDF-файлов и автоматически находит нужную статью.

Это своего рода инструмент пипетки для браузера – можно в момент определить понравившийся цвет. Расширение выдает код цвета, чем можно пользоваться в любом фоторедакторе.

Muzli – это способ вдохновения. Теперь, вместо пустой новой вкладки будет появлятся окно с подборкой новостей и красивых картинок про UI и UX.