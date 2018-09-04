Поколение Z – самое одинокое в истории

Американская организация здравоохранения Cigna долгое время занимается исследованием вопроса одиночества. Ее последняя работа – изучение индекса одиночества в США. Представители организации опросили более 20000 человек от 18 лет и старше, результаты оставляют желать лучшего.

Организация разработала опросник на основе шкалы одиночества Дэниэла Рассела UCLA (шкала часто используется как академическая мера). Цель исследования - определить субъективное восприятие одиночества и социальной изоляции. Итоги: более половины опрошенных чувствуют себя (иногда либо постоянно) одинокими; каждый четвертый чувствует, что его совсем не понимают; двое из пяти не считают свои отношения значимыми и чувствуют себя изолированными от других людей; каждый пятый не чувствует близости к людям и не может говорить со многими из них. Те, у кого есть семьи чувствуют себя менее одинокими (43,5% по шкале одиночества UCLA), в сравнении с теми, кто проживает один (46,4%). Однако это не распространяется на родителей-одиночек и опекунов (48,2 %), даже несмотря на то, что они живут с ребенком. Только половина опрошенных ответили, что у них есть значимые социальные контакты (долгие разговоры с семьей, друзьями или совместное времяпрепровождение).

Но люди в возрасте от 18 до 22 (Поколение Z) стали самым одиноким поколением. Более того, их психическое здоровье хуже чем у старших поколений. Однако это никак не связано с активным использованием социальных сетей. Процент UCLА активных пользователей интернета составил 43,5 против 41,7 (люди не пользующиеся социальными сетями).

"Мы считаем, что психологическое, ментальное и социальное здоровье связаны. В наших исследованиях мы фокусируемся на этих трех аспектах здоровья, изучаем людей и их окружение. Мы видим, что современным людям не хватает человеческих контактов, что ведет к проблемам и разобщению психики и тела. Это нужно изменить, чтобы люди относились к своей психике и телу как к одному целому. Только тогда будут значимые результаты" - говорит доктор Дэвид Кордани.

Благодаря исследованию Cigna смогли выделить самые важные пункты, на которые нужно обратить внимание - это сон, время с семьей, физические упражнения и рабочие условия:

Здоровый сон всегда напрямую связан с психическим здоровьем человека. Люди, которые спят достаточное количество часов реже чувствуют себя одинокими и у них нет потребности в постоянном общении.

На удивление времяпрепровождение с семьей не такое однозначное. Проводить слишком много и слишком мало времени одинаково плохо, здесь нужно найти золотую середину.

Физические нагрузки помогают стабилизировать свое состояние. При том люди, которые перерабатывают норму и люди занимающиеся спортом одинаково чувствуют себя менее одинокими.

"Между одиночеством и местом работы есть конкретная связь. Во многом это ответственность работодателей, они играют ключевую роль. Благо результаты исследования говорят о важности значимых социальных связей, в том числе тех, которые проходят на работе. Уже сейчас мы начинаем разрабатывать решения этих проблем, которые можно будет привнести в бизнес, помочь клиентам, покончить с одиночеством и наладить здоровье" - говорит доктор Дуглас Немчек.

Ознакомиться с полным исследованием можно по ссылке здесь.