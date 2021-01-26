Поколение альфа: какими будут дети, которых воспитают миллениалы?

Термин “поколение альфа” обычно приписывают футуристу, социологу Марку МакКриндлу . Поколение альфа - дети миллениалов, те, кто родились после 2010 года. За конечную точку формирования поколения принято брать 2025 год. К тому времени, численность альф достигнет примерно 2 миллиардов человек, что сделает их самым масштабным поколением. X, Y, Z - буквы латинского алфавита закончились - первое поколение, полностью родившееся в XXI веке назвали первой буквой греческого алфавита: альфы - результат “обнуления”, переосмысления слабых и сильных сторон всех своих предшественников.

Зачем делить на поколения?

Границы поколений - явление условное. В первую очередь исследованием поколений занимаются маркетинговые компании, так им проще понять общие потребительские привычки. Нельзя сказать, что в этом вопросе можно достичь научной точности: на поколения делят в зависимости от географии и событий, которые могли повлиять на формирование общих отличительных черт. Так, применять на казахстанцев поколенческое деление, которое лежит в основе американского распределения не совсем корректно. Относительно временных границ часто возникают споры. Например, временные рамки миллениалов определяют как 1981-1995 гг, а поколения Z - 1996-2009 гг, при этом человек 1995 года, который причислен к миллениалам, может больше соответствовать поколению Z.

Особенности альф

Альфы начали рождаться в 2010 году, когда “приложение” стало словом года. Это во многом отразилось на ценностях нового поколения. Планируется, что разрыв в технологическом прогрессе между поколением альфа и предшествующими поколениями будет значительнее, чем когда-либо до этого. Поколение будет не просто ближе к технологиям, технологии станут частью их ДНК. Уже сегодня можно заключить, что альфам свойственно клиповое мышление: концентрация внимания стремительно падает к минимуму. Зато они успешнее справляются с несколькими задачами одновременно и обладают ускоренной реакцией.

Родители альф - миллениалы. Их способ воспитания основывается на свободе выбора и открытом диалоге. Это повлияет на гендерную разнообразность будущего поколения. Как пример - ребенок Анджелины Джоли, который начал гормональную терапию в 13 лет, потому что идентифицировал себя как мальчика, что не соответствовало его биологическому полу. Кроме того, поколение альфа - самое расово-разнообразное поколение. Если среди бэби-бумеров (поколение, рожденное в послевоенные годы - 1946-1964) в США было 70% белого населения, то сегодня их меньшинство: на 2018 год в возрасте до 15 лет количество “небелого” населения составляет 50,1% .

Образование и работа

Любовь к играм и технологиям сделает геймификацию стандартным процессом обучения. Поколение альфа с их рассеянным вниманием вряд ли поддастся привычной системе образования: то, что еще как-то работало на нас уже точно не будет работать на них. Использование технологий дополненной и виртуальной реальности сделает образование более доступным и мобильным. Планируется, что альфы будут учиться дольше. Значит, переход во взрослую жизнь и сепарация от родителей тоже отодвинутся. Альфы будут стараться освоить как можно больше софт-скиллс, чтобы в динамично меняющейся реальности оставаться востребованными. По прогнозам альфы будут кардинально менять сферу деятельности около 5 раз за жизнь.

Здоровое поколение

Поколение, которое растет в окружение healthy-трендов, вероятнее всего будет наиболее здоровым. Осознанный подход к потреблению, забота об окружающем мире сформируют соответствующие “здоровые” привычки у альф. Образование, которое будет в большем приоритете, чем у кого-либо из предшественников, скажется на уровне дохода и на возможности закрывать базовые потребности: лучше питаться, обеспечивать себя достойным медицинским обслуживанием. Главным недугом нового поколения будут психические проблемы. Исследования показывают, что злоупотребление телефонами и социальными сетями приводит к нарушению качества сна , провоцирует ч увство ревности и печали , что сказывается на предрасположенности к депрессиям. При том, что поколение альфа плотно интегрировано в цифровую реальность, подвижные игры и активность на свежем воздухе для них не чужды. 98% альф ответили, что предпочитают проводит время на улице.