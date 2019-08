Многоканальное вещание: подборка стоящих телеграм-каналов на разные темы

Телеграм-сообщество растет каждый день, а вместе с ним растет и количество каналов на самые разные тематики – например, не просто о моде и косметике, а конкретно посвященные туфлям или ароматам. Мы сделали небольшую подборку любимых редакцией телеграм-каналов, непохожих друг на друга: про запахи, обувь, науку, моду и дизайн.

Это некрасиво и безвкусно. Автор канала питает страсть к брутализму в архитектуре и видит красоту в обжитом советском модернизме. На её канале можно найти мнение относительно инженерных решений, подкрепленное ссылками на справочники и специализированную литературу. Канал станет помощником для тех, кто находится в поиске своей локальной идентичности. Хэштеги для ориентирования: #sexybrutalism – про брутализм в архитектуре, #concrete – про бетон и его формы, #склей_меня – подборка макетов, #лайк – то, что нравится автору, #копни_глубже – про крематории и места захоронений.

Shoes & Drinks. Автор канала – бывший дизайнер обуви и аксессуаров A.F.Vandevorst и Proenza Schouler, нынешний основатель марки обуви Nearly Nake – Елизавета Буйнова. Девушка подробно и иронично рассказывает о закулисье дизайнерской профессии, без прикрас описывает жизнь выпускников модных вузов (спойлер: все иногда очень грустно) и, конечно, рассуждает на тему туфель и алкоголя. Хотя Лиза уже уехала из Европы, читать её инсайдерские заметки по-прежнему интересно.

Askvydolob – канал главного редактора сайта The Blueprint Юлии Выдолоб. Широкий опыт работы в журналистике и понимание структуры диджитал-медиа делают из Юлии полезного наставника для всех пишущих и читающих людей. На своем телеграм-канале она наблюдает за фокусом внимания модной прессы, аккуратно комментирует часто возникающие в онлайн-журналах ошибки и пишет о том, что нашло отклик в сердце автора – например, о коллаборации шефов на гастрономическом фестивале, или об отношениях между редактором и автором.

Nose Republic – телеграм-канал парфюмерного критика Ксении Головановой. Заходя в помещение, Ксения без труда определяет запахи, которые слышит, и с такой же легкостью их описывает. На канале она рассказывает, что такое ольфакторные профили, и как их различать, делится подборками ароматов и рассказывает о том, как запах способен оживить в памяти жизненный эпизод. Среди подборок, которыми делится автор, есть непривычные – например, "индустриальные" ароматы, с запахом металла, бетона и бензина, или парфюмы с грибными нотками, маслянистыми и сырыми. Если вы в области парфюмерии – профан, то канал Ксении станет для вас удобным путеводителем.

Злой Редактор – первый казахстанский телеграм-канал о моде. Автор не публикует новости о мире моды, а, скорее, обсуждает события с точки зрения бизнеса, политики и социума. Обзоры казахстанских дизайнеров, конструктивная критика и обсуждение проблем модной индустрии (которая пока только строится) – всё это можно найти у "Злого Редактора".

Психо Daily – исходя из названия может показаться, что речь пойдет о психологии, однако из этого телеграм-канала можно узнать всё о жизни тусовочной Москвы. Его создатели – пятеро (или четверо, количество постоянно разнится) бывших редакторов "Афиши Daily" (оттуда и название). Можно увести человека из "Афиши", но не "Афишу" – из человека... и хотя все четверо уже занимают совсем другие должности, тяга к журналистике осталась. Там публикуются обзоры грядущих выставок и фестивалей, сплетни о горожанах, новости урбанистики, приглашения на ивенты и многое другое. Жителям других городов стоит читать хотя бы ради вдохновения – в Москве происходит столько всего, что и нам бы не грех позаимствовать некоторые форматы для своего города.

Кинокостюм для чайников. Канал художника по костюмам Анны Баштовой посвящен эстетике кино и сериалов, их влиянию на модную индустрию. Анна тщательно следит за тем, что происходит в мире кино и смежных с ним индустрий, поэтому будьте готовы к большому потоку информации о необычных коллаборациях. Если вы работаете художником по костюмам, дизайнером или стилистом, то на канале можно найти полезные профессиональные рекомендации.

Кроненберг нефильтрованный – ещё один канал про кинематограф. Здесь автор пишет рецензии к фильмам, рекомендует кино, которое можно посмотреть на досуге, делает обзор на финансовую составляющую кинопроектов, сопровождая публикации инфографикой, оценками и комментариями критиков.

Just leave it here. Канал полностью посвящен искусству дизайнерского ремесла. Автор пишет про ценность идей и необходимость постоянно расширять кругозор. Делится своим навыком чтения работ дизайнеров и дает комментарии относительно текстур, света, качества, расцветки и других свойств. Отдельное внимание автор уделяет оформлению аналоговых носителей звука – CD-дисков и винила.

Now-ka – небольшие заметки о том, что происходит в быстро меняющемся мире науки, с ссылками на полноценные материалы. Если вы любите научную фантастику и хотите оправдывать прогрессивность поколения (а в случае инопланетного вторжения – представлять человеческую расу), то вы, наверное, уже подписаны на этот канал. А если нет, то поторопитесь, потому что информация о факторах, влияющих на продолжительность жизни, и об имплантах, управляющих нейронными сетями, – уже в открытом доступе.