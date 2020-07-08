Подборка расслабляющих YouTube-каналов обо всем

Пандемия создала благодатные условия для развития стресса и тревожных расстройств. Но сегодня мы ценим ментальное здоровье ничуть не меньше, чем физическое - так, например, психотерапевты, психологи и психиатры стали нормой. Помимо этого, особой популярностью начал пользоваться расслабляющий контент. Собрали несколько успокаивающих YouTube-каналов, которые помогут привести мысли в порядок, отвлечься или наоборот, сосредоточиться.

Odd Tinkering

Это канал для любителей ручной работы (и для тех, кто любит наблюдать за ручной работой). Автора можно назвать “мастером на все руки”. Каждое видео – это процесс восстановления старых, забытых и сломанных вещей. Фактически это ASMR-видео, но при этом оно сохраняет информативность и поможет вам, если вы вдруг захотите восстановить ржавую кофемолку или геймпад от PS1.

Foo the Flowerhorn

Автор канала играет в креациониста. Главный герой каждого выпуска – самодельный аквариум, который функционирует в рамках своей замкнутой биосферы. Под успокаивающую музыку мы наблюдаем как растет мох, плодятся рыбы и креветки. Автор создает небольшой мир, в котором он сначала готовит почву, затем зелень и только потом населяет этот мир живыми существами. Чем не история создания Земли за шесть дней?

TheRelaxingEnd

Видео распаковки товара – одни из самых популярных на YouTube. Преимущественно это связано с огромным количеством детей, использующих платформу. Вероятно, это заменяет все те эмоции от новых игрушек, но канал TheRelaxingEnd возвел распаковку в искусство. Идеально белые перчатки, рубашка с манжетами, ASMR-подход и исключительно эксклюзивный товар. Канал фокусируется строго на видеоиграх, консолях и комплектующих. Из-за невероятной популярности канала (5,88 миллионов подписчиков), автор получает доступ к большинству лимитированных и ограниченных изданий, что добавляет контенту уникальности.

baremetalHW

Мы как-то рассказывали об этом канале в нашей подборке YouTube обо всем. Во многом контент похож на Odd Tinkering, с одним лишь исключением, автор занимается реставрацией коллекционных миниатюрных машинок Hot Wheels, Matchbox, Husky и так далее. Процесс на канале показан более детально, с пошаговым разбором каждого этапа реставрации.

Knobs

Существует мнение, что рецензии изжили себя как журналистское направление. Людям проще зайти в интернет и поговорить с владельцами товара, у которых имеется непосредственный опыт использования этого товара. Идет больший упор на практичность, нежели чем на личные наблюдения рецензента. В этом случае такие каналы как Knobs – отличная альтернатива классическим рецензиям. Автор канала тестирует педали с эффектами для музыкальных инструментов. Вместо долгих разговоров о функционале, он просто играет и демонстрирует модуляцию звука.

b . delicioustory

Это, наверное, самые ненавязчивые рецепты на YouTube. Вместо долгих введений и разговоров о продуктах, процесс готовки показан без слов, все сдержано, информативно и эстетично. Рецепты не ограничиваются одной страной, здесь и традиционная итальянская паста, и домашнее корейское барбекю, и японский стейк донбури.